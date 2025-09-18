Pepe Cibrián denunció a la familia de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Lo que reclamo es mío, lo que me tienen que devolver”

El vínculo artístico entre Pepe Cibrián y Ángel Mahler dio lugar a algunos de los musicales más exitosos de la Argentina, aunque la relación personal entre ambos se deterioró con los años. Finalmente, tras la muerte del compositor, la sociedad que llegaron a conformar quedó envuelta en un escándalo tras una denuncia presentada por el director teatral contra los herederos del artista por presunto “fraude y estafa”.

La acusación abre un nuevo capítulo en la disputa por los derechos y las ganancias de las obras que llevaron al escenario, con eje en los ingresos obtenidos del reestreno de la puesta El jorobado de París, que volvió a escena en abril de 2024 con seis funciones en el Luna Park y una gira nacional hasta julio de ese mismo año. La obra estaba producida en sociedad por Cibrián, Mahler y el empresario Daniel Macon, quienes habrían acordado un reparto del 40% para cada uno de los artistas y un 20% para el tercer socio.

Ángel Mahler y Pepe Cibrián compartieron una carrera artística de décadas con producciones que marcaron la escena teatral argentina Rodrigo Nespolo - LA NACION

A través del programa A la tarde (América TV), el propio Cibrián explicó el trasfondo de la denuncia que lo enfrenta a la familia del compositor y contó que mientras Mahler estaba con vida jamás le pidió rendiciones administrativas, porque confiaba en él. “Nunca en la vida le pedí un resumen”, aclaró.

La situación cambió cuando su esposo recibió documentación de Daniel Macon y detectó supuestas irregularidades: “Él ve en simplezas que era totalmente distinto el precio que se había pagado al que ahí decía que realmente habían gastado. Eso hace que a través de una contaduría se reclame, por lógica, ante un socio: ‘Por favor, mándame los recibos’”.

La ausencia de respuestas derivó en que el conflicto escalara. “Él luego negó mi relación en la sociedad, que la tuve, porque por eso le puse Cibrián-Mahler, e hice una denuncia donde se presentaron más de cientos de pruebas”, señaló el dramaturgo.

A partir de esa presentación, la jueza María Alejandra Provítola ordenó allanamientos. El periodista Luis Bremer informó que en los operativos se incautaron dispositivos electrónicos, facturación y diversa documentación en domicilios, oficinas y depósitos. “Sé que hubo allanamientos, tanto a Ángel como a Daniel Macon, socio también en el momento. Sé que el juicio sigue adelante”, ratificó Cibrián.

La investigación también incluye un pedido de inhibición sobre propiedades de Mahler en los Estados Unidos. Consultado al respecto, el director indicó: “Supongo que sí, hay estudios que se están encargando de toda esta denuncia y demás”.

El peritaje contable surgió a partir de planillas que mostraban diferencias económicas y posibles aportes de sponsors no declarados. Frente a esas observaciones, los herederos habrían respondido que Cibrián no había sido parte de la sociedad, sino únicamente director contratado, lo que impulsó al artista a judicializar el caso. “Ellos dijeron que se había muerto por mi culpa. Imaginate, ¿cómo va a morirse por mi culpa? Cuando falleció Mahler, yo me enteré el día anterior que estaba en una clínica”, recordó el actor. Y sumó: “Fuimos como una pareja de matrimonio de 42 años”.

Mahler murió el 25 de mayo, a los 65 años Rodrigo Nespolo - LA NACION

En cuanto al avance de la causa, el artista agregó: “Frente a la cantidad de pruebas que se aportaron, la jueza consideró que se haga un allanamiento a Mahler y Macon. El juzgado sigue investigando, solicitaron que cada parte presente su perito contable y sigue todo judicialmente contra los herederos. Fue toda una vida, toda una vida. A mis 77 años reclamo lo que es mío, no es que me tienen que pagar, me tienen que devolver. Punto y ya, eso es todo”, concluyó.

A través del ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen reveló otros detalles de la disputa judicial en curso. “La carátula de esta denuncia es por fraude y estafa, y puede que en unos días se agregue una carátula todavía más grave a esto”, explicó.

Según relató el comunicador, el problema por las ganancias del reestreno de El jorobado de París incluía “números que no eran claros, por ejemplo, seis millones de pesos cuando se habían pagado solo dos millones. También hay empresas sponsors que aportaron 15 mil dólares y no habrían sido declarados”.

"A mis 77 años reclamo lo que es mío, no es que me tienen que pagar, me tienen que devolver. Punto y ya, eso es todo”, señaló Cibrián Manu Cascallar

El periodista describió cómo reaccionó el director teatral al detectar esas irregularidades. “Pepe, en agosto de 2024, le pide a un estudio de abogados una auditoría. El estudio se contacta con Mahler y Macon y no presentan nada aparentemente. Envían una carta documento a cada uno y la respuesta fue que el señor Pepe Cibrián no era socio de ellos, que solo era el director y que le pagaban lo que correspondía por eso”, detalló.

“Cuando se hizo la auditoría, solo de la gira, me cuentan que hay una diferencia de 340 millones de pesos. La auditoría y el juicio son por esto y también por la vuelta de Drácula. Hoy el juzgado sigue investigando y solicitaron que cada parte presente su perito contable y sigue todo judicialmente contra los herederos”, aseguró el periodista.