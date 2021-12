Efecto ómicron: el musical de Alanis Morissette canceló sus funciones en Broadway y en Gran Bretaña la ola de contagios también afecta al teatro

El aumento de casos de Covid-19 en algunas ciudades del mundo empieza a repercutir en los espectáculos. Mientras en nuestro país se espera el arranque de la temporada de verano con una nutrida cartelera de show musicales y obras de teatro de todo tipo, las cancelaciones en Europa y los Estados Unidos comienzan a sucederse, aunque no están a la altura de las restricciones más duras del año pasado. De todos modos, en este panorama siempre cambiante, los gobiernos de Países Bajos y Dinamarca ya ordenaron el cierre de teatros, cines, museos y auditorios.

Los contagios que se dan entre los elencos y técnicos que sacan adelante las funciones o los conciertos es la causa de esta nueva ola de dificultades que enfrenta la actividad. Según la prensa europea, la incidencia de este tipo de casos encendió algunas luces de alarma. “El porcentaje (de cancelaciones) en el conjunto es muy pequeño, pero el hecho de que se produzcan de manera simultánea hace este problema más visible”, señala una nota de El País de España. En este goteo, el mismo artículo destaca la serie de espectáculos que debieron cancelarse o reprogramarse.

El jueves se levantó el concierto que iba a dirigir John Eliot Gardiner en el Palau de la Música, de Barcelona, al frente de sus formaciones Monteverdi Choir y la Orchestre Révolutionnaire et Romantique por varios casos positivos de Covid. Algo similar sucedió en Bilbao y en Madrid.

Del otro lado del Canal de la Mancha, en el West End de Londres, otra de las mecas del teatro a gran escala mundial, el mapa de las cancelaciones va en aumento. La Royal Shakespeare Company suspendió las funciones de La comedia de los errores, en el Barbican Theatre y el musical Matilda, en el Cambridge, también canceló funciones. El National Theatre ha aplazado el estreno del espectáculo navideño Hex y se han paralizado musicales como Peter Pan, La Bella y la Bestia, El rey león o La vida de Pi. Casi la mitad de los principales teatros de Londres se vieron obligados a cancelar actuaciones este fin de semana. De los 46 miembros de pleno derecho de la Society of London Theatre que tenían espectáculos en marcha, 22 descartaron actuaciones. El productor Sir Cameron Mackintosh dijo a la BBC News: “Es literalmente el día a día. Pasamos toda la mañana tratando de averiguar si podemos hacer el programa o no. Lo importante es que, cuando lo hacemos, ir al teatro es seguro.”

Imagen del West Side de Londres, el barrio eje del teatro de la gran ciudad, en tiempos de la cuarentena más dura AFP

Del otro lado del Atlántico, en Broadway, cuya reapertura en septiembre se celebró como una gran fiesta, el panorama no dista demasiado de lo que viene sucediendo en España o en Inglaterra. Desde el 11 de este mes, el listado de las grandes producciones que debieron cancelar sus funciones crece día a día. Durante este lapso se pasó de una obra cancelada, Little Shop of Horrors, del circuito off, a 7 títulos emblemas de la escena de Broadway que no hicieron funciones el domingo pasado. El listado lo integran Aladdin, por casos de Covid en su elenco; Ain’t Too Proud, cuya temporada se reanudaría el 22 de diciembre; Hamilton, la producción ganadora del Tony; Harry Potter and the Cursed Child, que debería reanudar hoy y Jagged Little Pill, el musical de Alanis Morissette. En tanto, Moulin Rouge! The Musical canceló sus funciones el domingo por contagios y Mrs. Doubtfire volvería esta semana. En medio de todo esto suceden cosas extrañas. Por ejemplo, el jueves por la noche se canceló la función de Moulin Rouge cuando estaba todo la gente en el teatro debido a que un miembro del personal artístico fue informado en ese momento de que había dado positivo.

Jagged Little Pill, el premiado musical que trata sobre una familia suburbana que lucha con problemas de adicción, agresión sexual y conflictos raciales cuyo texto está inspirado en un álbum de Alanis Morisette del mismo nombre, fue el otro espectáculo que tuvo que suspender funciones el fin de semana pasado. Originalmente, iba retomar su marcha el martes, pero no será así. “El giro drástico de los acontecimientos esta semana con la rápida propagación de la variante ómicron, una vez más cambió todo”, dijeron los productores Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David y Eva Price en un comunicado emitido ayer a la noche. “Estamos consternados por lo que parece ser otra importante crisis de salud pública y, debido a la detección de múltiples casos positivos de Covid dentro de la empresa, debemos priorizar la salud y la seguridad del elenco, el equipo y todos los que trabajan en Jagged Little Pill. A la luz de la extrema incertidumbre que nos espera este invierno, y obligados a elegir entre continuar con nuestro desempeño y proteger nuestra empresa, hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestras puertas”. agregaron. El musical ganador de los premios Grammy y Tony volverá a Broadway una vez que la crisis actual haya pasado

Jagged Little Pill , el musical ganador de premios Grammy y Tony basado en el álbum de 1995 de Alanis Morissette del mismo nombre, es la primera víctima de esta nueva ola de Covid AP

Para ordenar un poco la cosa, la Liga de Broadway, la entidad que nuclea a las grandes producciones, lanzó un nuevo sitio web el viernes para ayudar a encontrar los horarios de presentación de cada espectáculo. El miércoles de la semana pasada, la entidad que nuclea a 34 producciones, dijo que su prioridad era asegurarse de que todos los trabajadores que cumplen el requisito de vacunación reciban una inyección de refuerzo. “Todos nuestros expertos están enfatizando la importancia de los refuerzos para brindar la máxima protección contra el virus en este momento”, dijo la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin.

Las cancelaciones se producen a medida que aumentan los contagios de Covid en Nueva York. El viernes, el estado informó 21.027 nuevos casos positivos, lo que marca el nivel más alto registrado desde el inicio de la pandemia, aunque las pruebas no estaban ampliamente disponibles a principios de 2020.