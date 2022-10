El Choque Urbano cumple 20 años y lo celebra en Vorterix con una fiesta de ritmos

escuchar

Comenzaron allá por 2002 recreando las performances de los ingleses Stomp, hasta encontrar su propio camino a través de la composición de música electrónica, la danza y el teatro con elementos reciclados.

Con una extensa trayectoria arriba de los escenarios, este sábado 8 de octubre la compañía El Choque Urbano desembarcará en Vórterix para celebrar su 20 aniversario, donde repasarán su trayectoria a través de los cuatro espectáculos que crearon a lo largo de todos estos años , desde Fabricando Sonidos (2003), La Nave (2008) y Baila! (2011) hasta Fierro (2018), donde incorporaron elementos más paisanos.

Una escena de la obra Fierro Gentileza Manuel Ablin

Se sabe, los inicios de El Choque tuvieron como referente clave a Stomp, agrupación creada en 1991 por los ingleses Luke Cresswell y Steve McNicholas en Brighton, Reino Unido. Eran un grupo de animadores de calle, normalmente conocidos como “buskers”, una antigua tradición europea que tiene su origen en los teatros que se montaban en los mercados de las aldeas en la Edad Media. A su vez, los integrantes de El Choque venían de una fuerte vinculación con los tambores a partir de su paso por Caturga, agrupación más asociada a lo musical, esencialmente a la murga y el candombe desprendida del grupo de teatro Catalinas Sur , y ese antecedente inmediato les sirvió como base experimental para lo que se vino después, en los albores del nuevo milenio.

Fundado en 2001 por los hermanos Santiago y Manuel Ablin, El Choque Urbano arrancó tocando en las plazas, hasta encontrar su propio camino en un interesante recorrido que evolucionó a través de los años desde la composición, primero con la incorporación de la danza/teatro y más tarde de la poesía. Aquella experiencia germinal fue la plataforma de despegue, que con los años evolucionó hacia una compañía multidisciplinaria.

El Choque Urbano en acción Gentileza Manuel Ablin

“ Hacer percusión implica un compromiso urbano, callejero. Porque la calle funciona como hábitat natural para este estilo musical. La calle es la posta, siempre lo fue y siempre lo será. Genera una horizontalidad sin igual que vale la pena rescatar desde lo ideológico y lo artístico. Siempre está presente, visual y sonoramente. Empezamos armando escenas musicales de Stomp por partitura. Eran como covers con diferentes puestas en escena. En especial Santi [Ablin], que por entonces tenía 17 años, se lo sabía de memoria. Pasó un año y empezó a armar sus propias composiciones, fusionando todo lo vivido y aprendido tocando ritmos rioplatenses. Luego nos sirvió muchísimo ver las obras de El Descueve, Mayumana y Bluemangroup”, señala Manuel Ablin, director general del grupo, otras influencias del grupo.

Desde sus inicios, El Choque plantea la posibilidad de resignificar el uso de los objetos cotidianos como instrumentos sonoros, en el marco de una puesta en escena que se liga a lo fantástico, lo musical y coreográfico. A los elementos ya clásicos como pelotas, tachos, sartenes, botellas, sopapas, megáfonos, tanques, palos, latas y caños de PVC, se incorporaron carros con diferentes dispositivos sonoros. Hoy cuentan con 5 carros principales: la torre de tubos; la torre central (con graves y metales); la torre de globos (platos, redos y todo tipo de tachos), una batería (mitad de verdad, mitad reciclada) y el set de congas (tachos), además de los elementos sueltos que se utilizan en distintas escenas. Cada set refleja a su vez los distintos momentos que vivieron como grupo y en forma individual.

“En cada obra los sets musicales fueron diferentes, entonces cada espectáculo tenía su identidad sonora. Con el paso del tiempo El Choque encontró una identidad electrónica (a sangre) en el sonido, entonces los carros se enfilaron a esas necesidades y así también mis composiciones. Hoy en día, nuestro sonido abarca la cadencia electrónica fusionada con ritmos latinoamericanos y urbanos, y al tocar con otros artistas se abre aún más el espectro sonoro, se arman fusiones hermosas y únicas ”, señala por su parte Santiago Ablín, a cargo de la composición y de la dirección musical del grupo.

20 años como fabricantes de sonidos

Fabricando Sonidos fue su primera experiencia en la creación de una obra para teatro. El espectáculo fue estrenado en el teatro La Comedia en 2003, al año siguiente se reestrenó en el Paseo La Plaza y luego emprendió una gira internacional que los llevó a Holanda, Corea Sur y Latinoamérica.

“Recuerdo que no teníamos mucha exigencia en cuanto los tiempos y detalles escénicos. Cuando salir, cómo tocar y qué posiciones tomar. Eso nos llevó a ser demasiado estructurados, quizás. Fue una propuesta intensa, creada de manera colectiva y recreada a lo largo de todos los ciclos vividos. Contaba la historia de una fábrica que se revolucionaba a partir de un operario que se disfrazaba de hombre de lata. Él llegaba para desestabilizar el orden establecido”, recuerda Manuel Ablin. Ya con el estreno de su segundo espectáculo, La Nave, en 2008 en grupo se volcó decididamente hacia la composición de música electrónica. “Era un viaje de unos locos desquiciados que buscaba un motivo certero para seguir subsistiendo. Algo que nos pasaba como grupo”, recuerda Manuel Ablin.

Desde sus inicios, la compañía busca resignificar el uso de los objetos cotidianos como instrumentos sonoros Gentileza Manuel Ablin

La experiencia de Baila!, su tercer espectáculo estrenado en 2011, implicó un cambio radical en la historia de la compañía. Tanto en Fabricando Sonidos como en La Nave no existía la palabra, sino que era un lenguaje gutural, inventado. Recién entonces aparece la canción con letra, un paso adelante en la narrativa de sus obras. Ambientado en una plaza nocturna, la historia comenzaba cuando los personajes que habitaban el lugar aprovechaban el momento en que ya nadie transitaba por allí para hacer lo que más les gustaba: jugar, bailar y tocar, apoyándose en juegos como el tobogán o las hamacas.

De esta manera, Baila! retomaba aquel estilo electrónico que se había impuesto en La Nave, sin dejar de lado los ritmos de raíz como la chacarera o la samba. Pero, además, se sumaron bailarines profesionales para potenciar su puesta en escena. De esta manera, la danza se hizo presente en sus creaciones.

“Baila! significó la consolidación de la idea de que a través del juego podemos viajar creativamente hacia donde nos propongamos, y desde entonces El Choque cambió para siempre”, asegura Manuel Ablin.

En aquel espectáculo incorporaron también nuevos elementos, desde serruchos, copas y sogas hasta palos de mimbre, que utilizaban para hacer sonidos con el aire. También había mucho de percusión corporal y la voz adquirió un papel preponderante. Estrenada en el Konex, este nuevo show giró por todo el país y Latinoamérica y fue ganador de 3 premios Hugo al Musical Argentino.

Con ese impulso, finalmente en 2018 estrenaron Fierro, su cuarto y último espectáculo, donde por primera vez abordan un texto clásico de poesía gauchesca como el Martin Fierro, de José Hernández, una experiencia única en la historia del grupo.

Por aquellos días, en pleno gobierno macrista, surgió en sus creadores la urgencia de construir una obra nueva, y el texto poético de Hernández les vino como anillo al dedo para contar una historia que trazara puntos de contacto entre el pasado y el presente. Así nació aquella obra que en 2019 recorrió todo el país y en 2020 se pudo ver por streaming en el marco de la temporada de teatro del Paseo La Plaza, donde combinaron la música electrónica, el hip hop, el folklore, la cumbia y la música clásica con coreografías de danza contemporánea, house, afro, tango y folklore.

Fue la primera vez que trabajaron sobre un texto concreto, poético y tradicional, cimientos a partir de los cuales comenzaron a componer la música y crear las coreografías, con canciones y situaciones donde se narraba la poesía. Los textos del Martín Fierro fueron abordados a través de la música y la sonoridad de las palabras, a las que sumaron componentes de música electrónica fusionada con ritmos rioplatenses, al igual que la danza , que se potenció con el trabajo de la coreógrafa Analía González, y tuvo un lugar destacado. Fue ganadora de 5 premios Hugo al Musical Argentino.

Para celebrar su 20 aniversario, este sábado El Choque Urbano desembarca en Vórterix con un show que promete ser una fiesta, para bailar y tocar con las escenas más potentes de estas dos décadas.

“También habrá improvisaciones junto a músicos invitados y reversiones de canciones conocidas. Todo abocado al festejo y al baile, en un Vórterix que se suena todo, que no tiene butacas y es hermoso. El público formará parte y no se quedará solo como mero espectador, sino que participará como nunca antes. Va a ser un show muy potente, para no parar de bailar”, se despiden los hermanos Ablin, en la cuenta regresiva antes del espectáculo, con una estética siempre ligada a las expresiones urbanas.

PARA AGENDAR

El Choque Urbano. 20 años. El sábado 8, a las 19, en el Teatro Vórterix (Federico Lacroze y Alvarez Thomas). Dirección General: Manuel Ablin, Analía González, Santiago Ablín. Composición y Dirección Musical: Santiago Ablin. Dirección Coreográfica: Analía González. Intérpretes: Santiago Ablin, Sebastián Ablin, Carla Kseiri, Fabricio Ortolan, Eugenio Loza, Sebastián Iglesias, Soledad Mangia, Eduardo Virasoro, Daniel Corrado, Facundo Giordano, Analía Guzman. Entrada, 1800 pesos (en venta por allaccess.com.ar)