Así fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) después de lo que fue su durísima caída en la casa más famosa del país que la dejó fuera de juego. Durante el tiempo que pasó recuperándose, la actriz no brindó entrevistas a los medios ni participó de los debates. A su vez, la producción tampoco quiso que estuviera en el repechaje, con los 16 jugadores que compitieron por volver a la competencia.

Su regreso, que se dio luego de la llegada de los nuevos hermanitos y el repechaje, fue posible gracias a un doble golden ticket. El primero de ellos fue para Brian Sarmiento -que no obtuvo los votos suficientes para entrar con Lola y Yipio-, y el otro, Gran Hermano se lo ofreció a Carmiña Masi con una particular condición: que Mavinga, quien fue agredida por su compañera con un comentario racista, fuera quien diera el ok para el regreso. Sin embargo, la exparticipante oriunda de África no aceptó.

Así fue la entrada triunfal de Andrea del Boca a Gran Hermano (Foto: Gran Hermano)

De tal manera, fue Andrea del Boca la elegida para regresar a la casa más famosa. A diferencia del resto de los jugadores, ella no pasó por el estudio ni habló con Santiago del Moro; simplemente, ingresó a la casa y sorprendió a todos con su misteriosa aparición. Rápidamente, las redes sociales estallaron con mensajes cruzados entre aquellos usuarios que apoyaron su ingreso y quienes se mostraron molestos porque se le haya dado una nueva oportunidad.

Su ingreso había sido anticipado días atrás por Rodrigo Lusshich en Intrusos (América TV), quien reveló la única condición que puso la actriz para volver al certamen. “El Golden Ticket sería para Andrea del Boca (...) Más allá de lo médico, ya está cerrado el dinero. Consiguió el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina“.