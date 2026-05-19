El Coliseo Podestá estrenó una obra inmersiva que recorre pasillos, camarines y patios históricos del teatro

El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata estrenó “Laberinto Podestá, el último aplauso”, la primera producción integral desarrollada por la sala en sus 140 años de historia. La obra, que comenzó a presentarse el 13 de abril y agotó rápidamente las entradas gratuitas para sus primeras funciones, propone un recorrido teatral por distintos sectores del histórico edificio.

El espectáculo se realiza los lunes a las 20.30 y está concebido como una experiencia inmersiva: el público no permanece en una platea, sino que avanza en grupos reducidos por pasillos, camarines, patios y otros espacios del teatro que habitualmente no están abiertos a los espectadores.

El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata estrenó “Laberinto Podestá, el último aplauso”, la primera producción integral desarrollada por la sala en sus 140 años de historia. Teatro Municipal Coliseo Podestá

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de Silvina De Micheli, trabajadora del Coliseo Podestá desde hace casi dos décadas, quien recopiló relatos y experiencias vinculadas a la historia del lugar y a la familia Podestá, referente del teatro rioplatense. Sobre esa base, los directores Claudio Rodrigo y Juan Pablo Thomas desarrollaron una dramaturgia especialmente pensada para los distintos ambientes del edificio.

La trama toma como punto de partida un hecho histórico: la compra del entonces Politeama Olimpo por parte de la familia Podestá en 1897, operación que evitó el cierre del teatro y permitió convertirlo en sede de la compañía teatral fundada por los hermanos Podestá. A partir de ese antecedente, la obra imagina un escenario ficticio en el que el Coliseo vuelve a salir a remate debido a deudas económicas.

La trama toma como punto de partida un hecho histórico: la compra del entonces Politeama Olimpo por parte de la familia Podestá en 1897 Teatro Municipal Coliseo Podestá

Durante el recorrido, los espectadores atraviesan distintos espacios del edificio mientras interactúan con escenas inspiradas en figuras históricas vinculadas al teatro argentino, entre ellas José “Pepe” Podestá, Rosita de la Plata, Tita Merello y Enrique Santos Discépolo. La propuesta combina actuación, música en vivo, danza, acrobacia y artes circenses.

La puesta cuenta con 15 intérpretes y una producción técnica que incluye diseño lumínico, ambientación sonora y vestuario de época. Según informó el teatro, la experiencia dura aproximadamente una hora y media y está dirigida a mayores de 13 años.

Durante el recorrido, los espectadores atraviesan distintos espacios del edificio mientras interactúan con escenas inspiradas en figuras históricas vinculadas al teatro argentino, entre ellas José “Pepe” Podestá, Rosita de la Plata, Tita Merello y Enrique Santos Discépolo Teatro Municipal Coliseo Podestá

El Coliseo Podestá fue fundado en 1886 y desde 1920 lleva el nombre de José Podestá, uno de los pioneros del teatro nacional argentino. Actualmente, las funciones de “Laberinto Podestá” continuarán durante todo 2026 con entradas gratuitas y cupos limitados.