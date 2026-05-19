Martín Fierro 2026: la lista de los ganadores de la noche

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) celebra este lunes la 54° edición de los galardones que distinguen a lo mejor de la televisión abierta del último año
Con una ceremonia que se celebra desde el Hotel Hilton de Buenos Aires, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entrega este lunes los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica del último año. A continuación, la lista de ganadores actualizada minuto a minuto.
Los primeros ganadores
Mejor actor
Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)
Noticiero diurno
Telenueve al mediodía (Elnueve)
Cronista / Movilero
Alejandro Guatti (Intrusos – América)
Big Show
Otro día perdido (Eltrece)
Viajes / Turismo
Resto del mundo (Eltrece)
Panelista femenina
Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)
Musical
La peña de morfi (Telefe)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)
Cultural/Educativo
Tierras (Telefe)
La lista completa de nominados:
Ficción
Amia, la serie (Telefe)
La voz ausente (Eltrece)
Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)
Periodístico
Camino a casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión pública (Elnueve)
Humorístico / De Actualidad
La noche perfecta (Eltrece)
Las chicas de la culpa (Eltrece)
Polémica en el bar (América)
Deportivo
ACTC media TV (Televisión Pública)
Carburando (Eltrece)
Knockout 9 (Elnueve)
Futbolístico
Conmebol Libertadores (Telefe)
Mundial de clubes (Telefe)
Pasión por el fútbol (Eltrece)
Noticiero Nocturno
América noticias (América)
Telefe noticias (Telefe)
Telenoche (Eltrece)
Interés General
Almorzando con Juana (Eltrece)
El diario de Mariana (América)
Los profesionales de siempre (Elnueve)
Sálvese quien pueda (América)
LAM (América)
Lape club social informativo (América)
Magazine
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe)
Nara que ver (Elnueve)
Qué te pasa (Net TV)
Con Carmen (Elnueve)
Entretenimientos
Ahora caigo (Eltrece)
Buenas noches familia (Eltrece)
Pasapalabra (Telefe)
Reality
Cuestión de peso (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe)
Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gastronomía
Ariel en su salsa (Telefe)
Escuela de cocina (Elnueve)
¡Qué mañana! (Elnueve)
Programa de servicios
ADN buena salud (Televisión Pública)
Aire de campo (Televisión Pública)
Intelexis (Net TV)
Mascotas al rescate (América)
Jurados
Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)
Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)
Labor en conducción femenina
Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)
Pamela David (Desayuno americano – América)
Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
Karina Mazzoco (A la tarde- América)
Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)
Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)
Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)
Labor en conducción masculina
Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)
Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)
Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)
Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)
Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)
Soledad Larghi (América Noticias – América)
Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)
Labor periodística masculina
Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)
Rolando Graña (América noticias y GPS – América)
Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)
Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)
Panelista masculino
Martín Candalaft (DDM – América)
Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)
Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)
Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)
Mejor actriz
Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)
Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)
Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)
Revelación
Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)
Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)
Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)
Labor humorística
Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)
Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)
Darío Lopilato (Viralizados – América)
Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)
Autor/Guionista
Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)
Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)
Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Director
Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)
Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)
Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)
Director de no ficción
Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)
Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)
Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)
Producción integral
La voz argentina (Telefe)
Otro día perdido (Eltrece)
MasterChef celebrity (Telefe)
Telefe noticias (Telefe)
