LA NACION

Martín Fierro 2026: la lista de los ganadores de la noche

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) celebra este lunes la 54° edición de los galardones que distinguen a lo mejor de la televisión abierta del último año

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Analía Franchín, mejor panelista femenina
Analía Franchín, mejor panelista femeninaMartín Fierro 2026 - LA NACION

Con una ceremonia que se celebra desde el Hotel Hilton de Buenos Aires, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entrega este lunes los Martín Fierro a lo mejor de la pantalla chica del último año. A continuación, la lista de ganadores actualizada minuto a minuto.

Los primeros ganadores

Mejor actor

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)

Noticiero diurno

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Big Show

Otro día perdido (Eltrece)

Viajes / Turismo

Resto del mundo (Eltrece)

Panelista femenina

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)

Analía Franchín emocionada con la estatuilla a Mejor panelista femenina
Analía Franchín emocionada con la estatuilla a Mejor panelista femenina Martín Fierro 2026 - LA NACION

Musical

La peña de morfi (Telefe)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)

Cultural/Educativo

Tierras (Telefe)

Germán Martitegui, ganador en el rubro Cultural/Educativo por el ciclo Tierras
Germán Martitegui, ganador en el rubro Cultural/Educativo por el ciclo TierrasMartín Fierro 2026 - LA NACION

La lista completa de nominados:

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Romina Manguel, la conductora de Opinión pública
Romina Manguel, la conductora de Opinión públicaArchivo

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero Nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Interés General

Almorzando con Juana
Almorzando con JuanaCaptura de video

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Magazine

A la Barbarossa
A la BarbarossaFabian Marelli

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Reality

Masterchef Celebrity
Masterchef CelebrityAdrian Diaz Bernini

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Los jurados de La voz argentina
Los jurados de La voz argentinaadrian diaz bernini

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Guido Kaczka, en The Balls
Guido Kaczka, en The Balls

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

Nelson Castro
Nelson Castro

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)

La Reini
La Reini

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

Amia, la serie
Amia, la serie

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Producción integral

Otro día perdido
Otro día perdidoCaptura de video

La voz argentina (Telefe)

Otro día perdido (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Telefe noticias (Telefe)

LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Espectáculos
  1. Cannes, un festival que navega entre la corrección política y la escasa participación artística
    1

    Cannes, un festival que navega entre la corrección política y la escasa participación artística

  2. Festival de Cannes: Cate Blanchett, Kristen Stewart y Carla Bruni lucieron sus mejores galas en la alfombra roja
    2

    Festival de Cannes: Cate Blanchett, Kristen Stewart y Carla Bruni lucieron sus mejores galas en la alfombra roja

  3. Ve la luz la extensa entrevista que dio con Yoko Ono el día de su muerte
    3

    Steven Soderbergh “resucita” las últimas palabras de John Lennon: ve la luz la extensa entrevista que dio con Yoko Ono el día de su muerte

  4. Diego Reinhold habló de su vertiginosa vida y del hogar para chicos que fundó y reveló el problema de salud que padece
    4

    Diego Reinhold habló de su vertiginosa vida y del hogar para chicos que fundó y reveló el problema de salud que padece