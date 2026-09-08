El FIBA levanta su telón con un creador indiscutible y varias propuestas a descubrir

El miércoles comienza un nuevo capítulo del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), el festival de artes escénicas más importante del país que tuvo su primera edición en la lejana temporada de 1997. Durante estas casi tres décadas, el encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha pasado por momentos de esplendor durante los cuales ocupó un lugar de importancia en la cartelera. Con el paso del tiempo fue cambiando de fecha, de periodicidad, de presupuesto, de directores artísticos, de perfil curatorial y, fundamentalmente, de peso propio.

El año pasado también perdió por primera vez su continuidad. Solamente se concretaron unas jornadas de reflexión que llamaron “El FIBA piensa al FIBA”. “Lo mejor que le podía pasar al FIBA es no seguir realizándose en automático, en un formato que no nos estaba funcionando”, justificó la misma Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, ante la consulta de LA NACION. En esta etapa en la que volverá a realizarse cada dos años, el miércoles se inicia una nueva edición del festival de teatro, danza, música y artes visuales, como se lo presentaba en sus inicios, que pretende dar un cambio de rumbo a este festival que, desde hace 10 años, dirige artísticamente Federico Irazábal.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, y Federico Irazábal, director artístico del FIBA, en la presentación del encuentro escénico FIBA

Hasta el domingo 20, varias salas de la ciudad, espacios no convencionales y lugares públicos como espacios no tradicionales serán los ámbitos en los que se presentarán los 17 montajes internacionales (España, Lituania, Brasil, Corea del Sur, Francia, Chile, Canadá, entre otros países) y los 23 locales seleccionados entre 984 proyectos, en un menú en el que convive el teatro de texto con la performance, las artes circenses con la danza contemporánea, los trabajos de cruces de disciplinas con el circuito site spefici. Entre la oferta internacional del FIBA que suele acaparar la mirada del público hay algunos nombres indiscutibles de la escena del mundo y creadores a descubrir de notables trayectorias.

La vuelta de Robert “Bob” Wilson

La primera vez que el público local se topó con una puesta de Robert "Bob" Wilson fue en el FIBA de 1999; el miércoles, un montaje que lleva su firma abrirá esta nueva edición del encuentro escénico © Lucie Jansch - FIBA

El norteamericano Robert “Bob” Wilson fue una de las figuras claves de la escena de la vanguardia del siglo pasado junto a nombres indiscutibles como Tadeusz Kantor, Peter Brook, Ariane Mnouchkine y Pina Bausch. Director de teatro y ópera, arquitecto, diseñador de escenografía, mago de la luz y performer, estuvo por primera vez en Buenos Aires como parte del FIBA de 1999. En aquella oportunidad presentó en el Teatro Avenida Persephone.

Fallecido en junio del año pasado, el retorno de un trabajo que lleva su inconfundible firma es Dorian, montaje que ocupa un lugar central de esta nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires. El espectáculo que oficiará de kilómetro 0 del FIBA es una coproducción entre el Teatro Nacional de Drama de Kaunas (Lituania) y el D’haus Theater de Düsseldorf (Alemania). Basado en la relectura que Darryl Pinckney hace de la novela de Oscar Wilde, la obra de Wilson promete desplegar un monodrama visual que explora la identidad, el deseo y el inexorable paso del tiempo. Se podrá ver hasta el sábado en el Teatro Coliseo, el mismo lugar en el que se presentó en 2017 Letter To A Man, espectáculo basado en los diarios del Nijinsky con Mikhail Baryshnikov que también llevó la firma de esta figura clave de la renovación escénica.

De creadores cariocas comprometidos con su tiempo

Encantado, obra de Brasil que formará parte del FIBA

El trabajo de la bailarina y coreógrafa brasileña Lia Rodrigues está radicalmente atravesado por su compromiso con el mundo, con su propia realidad. De hecho, tanto su compañía como su escuela de danza contemporánea se encuentran en el corazón de la favela Maré, la mayor de todo Río de Janeiro. Algunas de esas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad son las que terminan maravillando al público cada vez que esta creadora -que ya visitó nuestro país en 2003- muestra sus propuestas en diversos escenarios. El domingo y el lunes, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Lia Rodrigues presentará Encantado.

El bailarín, actor, cantante y dramaturgo Matheus Macena, en tanto, fue parte del elenco de ese montaje cuando se estrenó en el Théâtre National de Chaillot, de París. En el marco del FIBA, este joven creador presentará EDSON, una propuesta que toma como punto de partida la de Edson Luís, un estudiante asesinado por la dictadura militar brasileña en 1968. Entre lo documental y lo ficcional, la obra reflexiona sobre la memoria y la experiencia de los trabajadores migrantes en la construcción de la historia del país. Se presentará el sábado y domingo, en el Politeama.

La presencia de un reconocido coreógrafo francés

Contre-Nature, del francés Rachid Ouramdane ©Patrick Imbert - FIBA

Nacido de padres argelinos, el francés Rachid Ouramdane fue bailarín de Hervé Robbe, Odile Duboc y Meg Stuart antes de dedicarse a la coreografía en la década de 1990. Actualmente es el director de Chaillot, Théâtre National de la Danse. En el marco del FIBA presentará Contre-nature, en la que la poesía surge del encuentro entre la danza y la acrobacia, la delicadeza y el virtuosismo mientras explora su propia infancia, las huellas del tiempo, la desaparición y la presencia persistente de los ausentes.

La producción artística de Ouramdane es una especie de investigación sobre cómo la historia, el discurso público y mediático moldean la experiencia individual. El viernes, sábado y domingo de la semana próxima, noche de cierre del encuentro escénico, presentará en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Artistas argentinos con obras creadas fuera del país

Con su rueda Cyr —un aro de acero de alrededor de dos metros de diámetro y 15 kg de peso—, Juan Ignacio Tula desafía los límites de la gravedad en una espiral vertiginosa en Instante

Dentro de la programación extranjera programada en el FIBA hay algunos trabajos de artistas locales establecidos en el exterior, desarrollados junto a creadores de otros países o que estrenaron alguna de sus obras en el extranjero. Como parte de este entramado de límites difusos, llega al FIBA Juan Ignacio Tula, un bailarín y acróbata argentino establecido hace tiempo en Francia.

En 2019, en la ciudad de Lyon, Tula fundó Compagnie 7bisen Lyon. En la carpa de Polo Circo, como parte de una gira regional, el sábado y domingo presentará Instante, una propuesta en la que trabaja con un aro de acero de alrededor de dos metros de diámetro y 15 kg de peso con el que desafía los límites de la gravedad y el mismo agotamiento del performer.

En el Centro Cultural Borges, el director Guillermo Cacace presentará Vania, una nueva lectura del clásico de Chéjov que montó en Chile con un elenco íntegramente compuesto por actrices y actores de Antofagasta que se presentará en la última semana del FIBA.

Datos festivaleros a tener en cuenta

La programación completa con espectáculos y la oferta de actividades paralelas del Festival Internacional de Buenos Aires se encuentra en la página oficial del FIBA (fiba.ar).

Las entradas para los montajes nacionales tienen un valor de $10.000; el precio de los internacionales, $25.000. En el caso de Contre-nature está a $50.000 y Dorian, el montaje Bob Wilson interpretado por Dainius Svobonas y Mantas Zemleckas, va desde los $30.000 a los $80.000.