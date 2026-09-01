Empieza el miércoles próximo: el FIBA sumó 10 obras internacionales a su programación

En uno de los despachos del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires en el Teatro San Martín y ante un reducido número de periodistas las autoridades porteñas dieron a conocer los retoques finales de la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) que se iniciará el miércoles próximo con el estreno local de Dorian, producción lituana dirigida por Bob Wilson, gran creador escénico fallecido en julio del año pasado, que tendrá lugar en el Teatro Coliseo.

Desde esa noche, durante 12 días, el público local volverá a cumplir el rito de intentar tomar contacto con experiencias de performance, música, expresiones de circo contemporáneo y de artes interdisciplinarias nacidas y criadas en otras ciudades del mundo como viene sucediendo desde 1997, cuando se realizó la primera edición del FIBA.

La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el director del FIBA, Federico Irazabal FIBA

A fin de junio pasado, en la Casa de la Cultura, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, y Federico Irazábal, director del FIBA desde hace una década, lanzaron parte de la programación de este encuentro escénico que se discontinuó el año pasado cuando decidió hacer unas jornadas que denominaron “El FIBA piensa al FIBA” destinadas a reflexionar sobre este encuentro escénico que venía perdiendo incidencia en el mapa de la actividad escénica local. Si en aquel encuentro se anunció la presencia de siete montajes internacionales, a lo largo de este tiempo fueron ajustando acuerdos diversos por lo que el festival más importante de nuestro país pasará a contar con 17 producciones internacionales. Para tener una dimensión de regional de las dimensiones del FIBA vale la comparación con dos encuentros de ciudades cercanas: en Santos, Brasil, el festival Miradas tiene prevista la presencia de 27 montajes extranjeros; y en Montevideo, el Fidea durante octubre convocará a 16 montajes de otros países.

Durante la rueda de prensa de hoy Ricardes se refirió al trabajo realizado en este período para “llegar a nuevas escrituras, a más lenguajes escénicos y tener la mayor diversidad dentro de la convocatoria nacional e internacional como en todas las actividades periféricas”, apuntó. En este panorama, informó que habrá una función exclusiva de Principio de éxtasis, nuevo obra para el Ballet Estable del Teatro Colón inspirada en El Aleph de Jorge Luis Borges, que cuenta con coreografía de Goyo Montero, música de Gustavo Santaolalla y concepto visual de artista Eduardo Basualdo y Mariana Tirantte. “Es muy bueno para nosotros que el Colón pueda estar en el FIBA con un estreno y con una creación argentina. La diversidad de festival es muy fuerte y da cuenta de lo que significa diseñar en festival en una de las capitales teatrales más fuerte del mundo“, señaló.

Encantado, obra de Brasil que formará parte del FIBA

Por su parte, Irazábal se refirió a un acuerdo firmado con las autoridades de Río de Janeiro. “Gracias a ese convenio volverá al FIBA una de las grandes coreógrafas internacionales como es Lia Rodrigues que presentará, en el Teatro 25 de Mayo, la obra Encantado; y el coreógrafo Matheus Macena presentará Edson en el Politeama. ”Macena es de la segunda generación de la camada de Lia Rodrigues que traer una obra muy política sobre la última dictadura en Brasil y, a la vez, muy física“, describió.

El otro foco regional es un tanto más distante. Desde Corea del Sur llegará Except That You Cannot See Me, Vol. 2, una radical propuesta de teatro de objetos sin perfomers a cargo de un creador joven coreano; y Yeonhee, obra de circo, danza, percusión y teatro tradicional coreano bajo una reinterpretación contemporánea.

Dorian, dirigida por Bob Wilson, abrirá el FIBA © Lucie Jansch - FIBA

Desde el miércoles próximo, el FIBA extenderá sus redes en dos teatros privados (Politema y Coliseo), en salas públicas (del Colón al San Martín) y en diversos espacios porteños. En total, son más de 50 sitios de distintos formatos ubicados en diversos barrios porteños. También abarca la oferta de propuestas que tienen lugar en espacios no tradicionales, agrupados en el Circuito Site Buenos Aires; y se recuperará la carpa central de Polo Circo, que hace años fue sede del Festival Internacional de Polo Circo. En ese espacio que Ricardes apuesta a recuperarlo para el verano, Juan Ignacio Tula, bailarín y acróbata argentino radicado en Francia, presentará Instante en la que se vale de una rueda Cyr (aro de acero de alrededor de dos metros de diámetro y 15 kg de peso) como parte de una apuesta que desafía los límites de la gravedad. Entre algunos de estos nuevos títulos incorporados al festival hay que sumarle la franja de 23 montajes nacionales que quedaron seleccionados entre los 984 proyectos que se presentaron al concurso. Entre las obras elegidas aparecen creadores como Mariano Pensotti, Fernando Rubio, Gustavo Tarrío, Leticia Mazur; Juanse Rausch, Alejandro Tantanian, Federico León y Pablo Rotemberg; entre otros.

En mitad de tanto fuego, propuesta dirigida por Alejandro Tantanian e interpretada por Victorio D’Alessandro que es una de las seleccionadas para la franja nacional Ernesto Donegana

La información completa del Festival Internacional de Buenos Aires está disponible en la página oficial, fiba.ar. Las entradas para los montajes nacionales tienen un valor de 10.000 pesos. El precio más elevado de los internacionales, 25.000. En el caso de Contre-nature, del coreógrafo francés Rachid Ouramdane, a 50.000; y Dorian, el montaje lituano dirigido por Bob Wilson interpretado por Dainius Svobonas, Mantas Zemleckas, va desde 30.000 a 80.000 pesos más promociones diversas. Por ahora, este montaje que implicará el retorno de una creador de fama internacional del FIBA es el único que cuenta con promoción en vía pública.