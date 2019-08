El gran regreso: Titanes (y titanas) en el ring

Vuelven los Titanes al ring con nuevas incorporaciones Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

Después de 18 años, el ciclo creado por Martín Karadagián en 1962, Titanes en el ring, vuelve al ruedo completamente remozado con la incorporación de cinco luchadoras y la mística de legendarios personajes históricos.

De frente al ring side, el retrato del genial Karadagián contagia desde lo alto la pasión y el cariño que el gran Campeón del mundo cosechó entre el público infantil a lo largo de su extensa trayectoria como luchador.

Sobre la lona, los personajes de la nueva troupe ensayan llaves y tomas en el trecho final de sus entrenamientos antes del esperado regreso de Titanes en el ring, el clásico espectáculo de catch creado por el legendario Karadagián a principios de los 60, y que se dará en dos fechas escalonadas: el próximo domingo, en la Sala Siranush, y el sábado 21 de septiembre, en La Rural.

Después de recorrer el área del ring side emplazado en el Centro Armenio, ingresamos a la trastienda del gimnasio entre muebles desvencijados, mancuernas y barras desparramadas por el piso que conduce hasta la oficina de Paulina Karadagián, hija del campeón y encargada de conducir esta nueva aventura.

Como dueña del circo, Paulina atiende detrás de un amplio escritorio de madera, y en medio de una espesa nube de humo. A un lado, un cenicero colmado luce como reliquia de otra época; al otro, un extenso perchero deja entrever el vestuario de los veinticinco luchadores que animarán el histórico espectáculo, entre personajes de la vieja guardia como el Caballero Rojo, la Momia Blanca o la Momia Negra - aún no está descartada la participación de El hombre de la barra de hielo-, y el debut de los nuevos luchadores, desde la bestia Kodran, el joven y arrogante Duran Durante, el desvergonzado Vlad Ivanoff o el soberbio Enigma 17, Ameriko, enfundado en la bandera del orgullo gay o Bruce Rose, montado en su moto. También estará el armenio Gebbor, prestigioso luchador de lucha libre. "Mi padre era un gran luchador. Yo arranqué a entrenar cuando tenía 5 años, y el entrenamiento era obligatorio para mí, lo tenía que hacer. Me quedé enamorado por la vida que mi viejo eligió por mí, gané varios títulos, fui campeón de Rusia, de Bulgaria, de Checoslovaquia, de Armenia y varias veces de la Argentina. Ahora mi hijo es representante del equipo argentino. Mi sueño es que traiga la medalla de la olimpiada y luego siga su camino acá, porque es un orgullo ser un titán más", asegura a LA NACION.

Hay que decirlo, los cambios están a la vista. Las panzotas de los legendarios luchadores cedieron paso a las figuras atléticas de estas jóvenes promesas, con los abdominales marcados a fuego y una destreza acrobática. Y entre las principales novedades se destaca especialmente el debut de las Titanas, Nikka Bykov, Krystalia, Roxy Rox, Tania Kotz y Hella. Cinco aguerridas luchadoras que pelearán a cara lavada, cada una con su propio estilo.

"Nikka es soberbia y engreída. Nació en Rusia pero vino de muy chiquita a Argentina. Krystalia es Misionera, viene de una vida muy sufrida y es muy ventajera, busca solo lo que a ella le conviene; Roxy Rox es puro amor, es muy simpática y tienen mucho gancho con los chicos; Tanya Kotz es una mánager desalmada a la que sólo importa que sus luchadoras ganen y Hella está completamente loca, no sabés para dónde va a salir", sintetiza Paulina las características de cada una.

A su vez, anticipa que la diferencia entre buenos y malos ya no será tan marcada para que el público elija a sus propios favoritos, y tampoco existirá de antemano una figura principal, sino que cada luchador deberá ganarse el favoritismo del público arriba del ring. No habrá sangre, piquetes de ojos ni golpes muy violentos, y el referí será siempre neutral -ya no tendrá el protagonismo que adoptaban los históricos Hans Águila y William Boo-, con relatos y comentarios en vivo de Fabián Codevilla y Flavio Peralta. En la cúpula, Sergio Ventrone (Billie Jim) y Paulina Karadagian, serán la autoridad máxima y tendrán la última palabra.

Si bien la idea del regreso siempre estuvo desde 2001, se aceleró en mayo del último año, cuando la Legislatura porteña quiso homenajear a Karadagián con una placa conmemorativa en la plaza Inmigrantes de Armenia. Entonces Paulina habló con el presidente del Centro Armenio, Varty Manoukian, y gracias a su apoyo, junto al productor Sergio Giglio y el gran aporte de Billy Jim (La Leyenda), como director técnico y mánager, finalmente lograron llevarlo a cabo

"La técnica del catch es todo. No tiene muchos secretos, solamente es entrenar y entrenar. Pero lo que lo hace terriblemente peligroso es su costado circense. A diferencia de la lucha libre o grecorromana, el luchador de catch debe estar preparado para saltar de la tercera soga, incluso con una mortal para atrás, al igual que las salidas fuera del ring. Mi agradecimiento eterno a Martín Karadagián y su esposa Pichi (Aída de Karadagián), la mamá de Paulina. Somos familia", sentencia Billy, desde el 73 junto a los Titanes.

Enseguida golpean la puerta y asoma la momia blanca, que arrastra una de sus piernas y ensaya algunos movimientos espásticos. Pero se sabe, la momia no habla, así que pega la vuelta sin más y se retira. Le sigue El Caballero Rojo, que enfundado en su máscara se acerca para dejar testimonio de su enorme legado: "Como ayer, represento los valores del deporte y de las buenas costumbres, ese romanticismo del bien sobre el mal, a pesar de que el mal cada vez gana más terreno. Siempre estuve al lado del Campeón del mundo, y creo que soy de los pocos luchadores de la vieja guardia que perduraron por esos valores. Hace bastante que estoy esperando este regreso, no te imaginás con cuántas ganas, pero también con muchísimo trabajo y esfuerzo, entrenando hasta después de hora, perfeccionado cada movimiento. Titanes es una familia, todos trabajamos para todos, para que esto salga realmente bien. Van a ver un show impresionante", anticipa.

Los años 60 fueron la plataforma de despegue para Karadagián y sus titanes, con su debut televisivo en Canal 9. En la década siguiente, de la mano de nuevos personajes, el show se masificó, las trasmisiones se mudaron a Canal 13 los domingos por la mañana, con los enardecidos relatos de Rodolfo Di Sarli y los enfrentamientos que protagonizaban La Momia, Mercenario Joe, Benito Durante, Don Quijote y Sancho Panza, Pepino El Payaso, Tenembaum, Tufic Memet, Rubén Peucelle y Ararat, entre tantos que pasaron a la historia. Fue uno de los programas más vistos hasta mediados de los 80, cuando le fue amputada una pierna a Karadagián, como consecuencia de la diabetes, y su retiro marcó el final del ciclo. Fue relanzado en 1988, 1997 y 2001, pero ya sin el campeón no logró alcanzar el brillo de su época dorada. Al menos hasta ahora.

"Titanes es mi vida. Me formé al lado de mi papá, crecí en esto. Como en el circo, mi infancia fue completamente nómade. Los fines de semana nos íbamos de gira. Los viernes tenía permiso para faltar al colegio, entonces me llevaban a la peluquería y llegábamos al canal a las seis de la tarde. El programa era a las nueve de la noche y una vez que terminaba teníamos el micro que nos estaba esperando para salir de gira al interior. Regresábamos el lunes a la mañana y me dejaban con el micro en la puerta de colegio. De lunes a miércoles, soñaba lo que había pasado, y de miércoles a viernes ya estaba ansiosa por lo que iba a venir. Mi cumple, en plenas vacaciones de invierno, siempre lo festejé con los Titanes, en la carpa de circo, en cualquier lugar que nos tocara. Mis amigos son y serán los Titanes", concluye Paulina, heredera de ese maravilloso sueño que hoy vuelve a hacerse realidad.

Titanes en el Ring. Domingo 18 de agosto, a las 15, en la Sala Siranush (Armenia 1353). Entrada 500 pesos. Sábado 21 de septiembre, a las 21, en la Rural.