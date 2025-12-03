La reacción de Flor Jazmín cuando le tiraron onda a Nico Occhiato delante suyo y el tajante mensaje de él
El incómodo momento ocurrió durante la gala de los personajes del año, y la pareja dejó claro su postura frente a la situación que llamó la atención de todos
Durante la noche del martes, el Faena Art Center de Puerto Madero volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con la clásica gala de Revista Gente, un evento que convoca a los personajes del año. Entre luces, flashes y saludos cruzados, una situación no pasó desapercibida y rápidamente abrió el debate en redes sociales. Según trascendió, alguien le tiró onda a Nico Occhiato y la reacción de su novia, Flor Jazmín Peña, fue tan directa como contundente.
Todo se dio a conocer a través de las historias de Instagram de Yanina Latorre, quien compartió en su perfil varios momentos de la gala, desde la alfombra roja hasta la preparación para la foto grupal dentro del salón. En medio de ese registro, la panelista quedó ubicada al lado del creador de Luzu TV, y fue allí donde se captó una situación que no tardó en generar revuelo entre quienes vieron el video.
En medio del clip, mientras Yanina y Nico posaban, se lo escucha decir a Darío Barassi en tono de broma: “Pará un poco, tiene novia”, justo cuando en la pantalla se veía a Flor Jazmín de fondo. Frente a ese comentario, Latorre, dirigiéndose a la bailarina, expresó: “Sabés que a tu novio no me lo levanto”, también entre risas. Sin embargo, la reacción de la influencer dejó una sensación distinta. “Estoy viendo cada cosa Yanina… saquemos la foto rápido”, lanzó, dando a entender que había percibido algo que no le terminó de gustar durante la gala, aunque prefirió no entrar en detalles.
La tajante respuesta de Nico Occhiato
Luego de eso, y en lo que pareció una respuesta directa a lo ocurrido, Nico Occhiato compartió en sus redes una serie de fotos junto a Flor Jazmín. En las imágenes se los ve cómplices tanto durante la gala como después, ya en el hotel, mostrando la buena sintonía entre ellos y despejando cualquier tipo de rumor que pudiera haberse instalado tras el episodio.
Por su parte, a través de su cuenta de X, la bailarina reposteó un video en el que se los ve a ambos besándose durante el evento y agregó: “No, qué hermoso video. Te amo, Occhiato”, dejando claro que la complicidad y el cariño entre ellos siguen intactos.
Más allá del episodio que no pasó desapercibido entre los usuarios, quedó en claro que la relación entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se mantiene sólida, con complicidad y confianza frente a cualquier situación.
