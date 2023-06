El Umbral de Primavera, un espacio para el teatro independiente argentino en Madrid

escuchar

El teatro independiente argentino tiene un espacio en Madrid. Lo creó Viviana López Doynel, una actriz y bailarina nacida en Buenos Aires que primero abrió un bar cultural en la capital española y hoy es la responsable principal de El Umbral de Primavera, una sala pequeña y coqueta del barrio de Lavapiés en cuya programación de junio hay dos espectáculos con artistas de nuestro país: Enterrada, un unipersonal escrito y protagonizado por Marina Fantini y dirigido por Adrián Canale, y El mecanismo de Alaska, de la compañía Los Pipis Teatro, fundada por Federico Lehmann y Matías Milanese.

Hija de Francisco Solano López, el dibujante de un clásico de la historieta argentina que pronto llegará a Netflix en formato de serie, El Eternauta, Viviana tiene un socio, Israel Giraldo, con el que organiza presentaciones de libros, lecturas de poemarios y dramaturgias, exposiciones de arte y distintos encuentros de la comunidad LGTBIQ+, un menú variado de actividades que le permiten hablar de un ”vivero cultural diverso”. Aunque hoy viven en Buenos Aires, tanto Verónica Doynel, sobrina de Viviana y encargada de comunicación, como Marianela Pensado, actriz, directora y docente, siguen acompañando el proyecto en el que participaron como fundadoras.

“Un umbral es una entrada, el primer paso, el principio de algo. ‘El umbral de una nueva era’, se suele decir. Un punto desde donde todo será distinto, desde donde hay cambio. En ciencia, el umbral es la base de la exploración psicofísica de las sensibilidades (táctil, olfatoria, visual o auditiva): el punto en que un estímulo ocasiona una transmisión de un impulso nervioso, se denomina umbral. Probablemente, la escena off madrileña nunca estuvo tan interesante a nivel creativo. Nosotros queremos ser estímulo, queremos ser puerta de entrada a nuevas formas, al riesgo, al compromiso con el arte”. Este texto aparece en la web de El Umbral de Primavera y funciona como sintética y ajustada declaración de principios de este espacio que Viviana logró consolidar con esfuerzo y trabajo cotidiano.

Llegó por primera vez a Madrid en los años 80, justo cuando estaba explotando la famosa “movida” que intensificó la actividad cultural de la ciudad después de muchísimos años de ambiente represivo instalado a sangre y fuego por el franquismo. Se sumó a la compañía Teatro de la Danza de Antonio Llopis y en 1994 regresó a la Argentina, donde se encontró con una escena teatral muy revitalizada: “Volví a conectarme con el teatro alternativo argentino, que era muy potente en ese momento: las obras de artistas como Rafael Spregelburd, Daniel Veronese y Rubén Szuchmacher me produjeron una especie de revolución interna que fue un impulso para hacer algo relacionado al teatro cuando volví a Madrid en el ‘94, después del desastre del corralito -cuenta-. Me encontré con un panorama atípico. Yo venía con esa energía del teatro independiente porteño y noté en Madrid una chatura que me sorprendió”.

Años más tarde, en 2005, abrió el LavArte Bar, con una propuesta de cocina natural, entrenamientos actorales, talleres, performances, danza butoh, teatro, música y exposiciones. El proyecto sobrevivió a la crisis del 2008, muy fuerte en España, y aguantó a pie firme hasta 2012. En el último año, la muy buena respuesta que tuvieron los “cafés teatrales” organizados por Verónica Doynel la impulsaron a crear El Umbral de Primavera, una sala de 65 butacas abierta en 2014 que propuso de entrada una programación con obras argentinas y talleres de Fernanda Orazi y Pablo Messiez. El primer montaje estrenado fue La realidad, una obra de la uruguaya Denise Despeyroux protagonizada por Orazi, actriz y docente porteña que también vive en Madrid hace años.

Hoy cada argentino relacionado con el teatro independiente que pasa por Madrid sabe que El Umbral de Primavera es una parada obligada. Este año hubo espectáculos de Mariana de la Mata, Fabián Diaz y Jorge Sánchez, además del habitual ciclo de teatro argentino que tiene lugar cada mes de febrero. También hubo un taller de actuación con Analía Couceyro y hay cursos intensivos de dramaturgia de Fernando Ferrer todo el año. “Es un proyecto chiquito, independiente -sostiene Viviana-. Suplimos la falta de recursos con mucho empeño, amor y creatividad. Y también es un proyecto que me dio alegrías inmensas como el encuentro que se produjo entre Eugenio Barba -director italiano del Odín Teatret que vino para dar un curso-, Ricardo Iniesta y Mauricio Celedón, tres personas que fueron muy importantes para mi formación y que de golpe se juntaron en El Umbral. Esos son momentos que no se olvidan”.

Sobre la aparición de la serie que Netflix prepara en base a El Eternauta, Viviana tiene una mirada entusiasta: “Estando mi padre en vida se barajó varias veces la posibilidad de hacer una película, pero siempre era difícil encontrar financiación y un director o directora. Esta propuesta de Netflix hizo que nos pongamos de acuerdo con los nietos de Germán Oesterheld, Martín Oesterheld se dedica al cine y fue quien siguió más de cerca la elección de director y el desarrollo de los guiones. Será una adaptación relacionada con la actualidad, con un argumento con muchos elementos del presente que permitirá que las generaciones más jóvenes también puedan identificarse con la historia”.

