Fin de semana de mayo en Buenos Aires: feria gastronómica, musicales y un mirador 360°, las actividades para toda la familia

El último fin de semana de mayo llega con una agenda cargada de actividades en Buenos Aires, que se despide del mes con múltiples propuestas para disfrutar de la ciudad. Con las temperaturas otoñales como compañía, se ofrecen una amplia variedad de planes que invitan a cortar con la rutina sin necesidad de alejarse demasiado, con ferias, muestras culturales, paseos al aire libre y distintas experiencias para aprovechar cada rincón porteño. Además, hay opciones para todos los gustos y edades, algunas de ellas gratuitas, pensadas para compartir en familia, con amigos o en pareja, e incluso para quienes prefieren un plan más tranquilo a solas, en un fin de semana ideal para recorrer la ciudad y disfrutar de sus propuestas culturales y recreativas.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como una gran opción para quienes buscan aprovechar el fin de semana sin necesidad de viajar ni organizar escapadas complejas. Si bien algunas actividades pueden implicar un mayor presupuesto, especialmente en el caso de planes grupales o familiares, también existen numerosas alternativas accesibles y de bajo costo. Desde ferias y paseos gratuitos hasta propuestas culturales con entradas a precios moderados, la agenda porteña ofrece una amplia variedad de opciones para todos los bolsillos.

A continuación, las opciones más destacadas:

Barrios a la Carta en Chacarita: gastronomía, música y actividades al aire libre

Restaurantes, cafeterías y emprendimientos locales se unen en una feria a cielo abierto

Barrios a la Carta llega a Chacarita con una propuesta que reúne lo mejor de la gastronomía local en un solo lugar. Con más de 20 puestos, restaurantes, bares, cafeterías, pastelerías y distintos emprendimientos del barrio trasladan sus cocinas al espacio público para ofrecer una experiencia que permite descubrir sabores variados sin salir de la ciudad. Además de la oferta gastronómica, el evento suma música en vivo, charlas y actividades pensadas para disfrutar en familia, convirtiéndose en una salida ideal para el fin de semana.

Gastronomía, música y actividades para disfrutar en familia durante todo el fin de semana

¿Cuándo?

Sábado y domingo, de 10 a 19 h.

¿Dónde?

Parque Los Andes, Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, Chacarita.

Mirador del Obelisco: una experiencia 360° en el corazón de Buenos Aires

El Obelisco abre su mirador con vistas panorámicas de la ciudad en 360°

El Mirador del Obelisco ofrece una de las experiencias más impactantes para quienes buscan redescubrir la ciudad desde otra perspectiva. Ubicado en uno de los íconos más representativos de Buenos Aires, permite acceder a la cima del monumento y disfrutar de una vista panorámica única a 67,5 metros de altura. Gracias a la incorporación de un ascensor especialmente diseñado sin alterar la estructura original, el ascenso se realiza de forma segura y cómoda. Desde lo alto, se pueden apreciar cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales, que regalan una vista completa de la ciudad.

Un ascenso permite descubrir la ciudad desde un nuevo punto de vista

¿Cuándo?

Todos los días, de 9 a 21 h.

¿Dónde?

Obelisco de Buenos Aires, Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, San Nicolás.

Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, el musical con temas de Charly García en el Teatro San Martín

Un musical con más de 30 artistas que reinterpreta un hecho clave de la historia argentina Carlos Furman - CTBA

Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires es un musical que propone una mirada contemporánea sobre un episodio clave de la historia argentina: las invasiones inglesas de 1806. Protagonizado por Elena Roger, el espectáculo recorre la historia a través de canciones de Charly García, combinando teatro, música y una puesta en escena de gran impacto. Con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos, la obra reúne a más de treinta artistas en escena y plantea una reinterpretación artística de un hecho fundacional del país.

Elena Roger protagoniza una obra basada en canciones de Charly García Manuel Pose Varela

¿Cuándo?

Miércoles a sábados, 20.30 h. Domingos, 19.30 h.

¿Dónde?

Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, San Nicolás.

Billy Elliot, el musical: una historia de superación llega al Teatro Ópera

Billy Elliot (Joaquín Mondino Fermichelli), el espectáculo de Stephen Daldry en el Teatro Opera MELINA ERCOLI

El musical basado en la reconocida película Billy Elliot llega al Teatro Ópera de Buenos Aires con una puesta que promete emoción, talento y una fuerte carga inspiradora. La obra narra la historia de un niño de un pueblo minero del norte de Inglaterra que, en medio de un contexto adverso, descubre su verdadera pasión por la danza, desafiando las expectativas de su entorno. Con una trama que combina sensibilidad y superación personal, el espectáculo logró conmover al público en distintas partes del mundo y ahora desembarca en la avenida Corrientes con una nueva producción local.

Un musical emotivo que combina superación personal y talento en escena MELINA ERCOLI

¿Cuándo?

Miércoles y jueves, 19:30 h. Viernes, 20 h. Sábados, 16 y 20 h. Domingos, 15:30 y 19:30 h.

¿Dónde?

Teatro Ópera, Av. Corrientes 860, San Nicolás.

Moonlight Trail: la experiencia nocturna inspirada en Minecraft llega a Ciudad Universitaria

Un recorrido nocturno inmersivo inspirado en el universo de Minecraft Gentileza

Moonlight Trail es una propuesta inmersiva al aire libre que invita a recorrer un universo inspirado en Minecraft en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una experiencia nocturna inédita en la que el entorno del videojuego cobra vida a través de un sendero de más de un kilómetro iluminado bajo la luz de la luna. Durante el recorrido, los visitantes atraviesan distintos biomas icónicos, como ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cataratas imponentes, en una ambientación pensada para sorprender a grandes y chicos.

Una experiencia al aire libre que combina tecnología, naturaleza y fantasía Gentileza

¿Cuándo?

Todos los días, de 18:30 a 23 h.

¿Dónde?

Ciudad Universitaria, Av. Costanera 2100, Núñez.

Estos son solo algunos de los planes que ofrece la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana, en una agenda que se completa con muchas otras actividades culturales, gastronómicas y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Con opciones para todos los gustos y edades, la propuesta porteña sigue ampliándose con nuevas experiencias para disfrutar sin necesidad de salir de la ciudad. Para conocer más eventos, horarios y actividades actualizadas, se puede consultar la página oficial de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.