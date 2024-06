Es argentina, brilla en Broadway y se convirtió en la primera latina nominada a los premios Tony como diseñadora de sonido

Escuchar

“Mi abuela siempre me decía que me iba a ganar un Oscar… Y no será el Oscar, pero voy por el Tony”, le resume entusiasmada Stefania Bulbarella a LA NACION. No es para menos. A sus 32 años ya cuenta con un nombre reconocido en el exclusivo círculo teatral de Broadway y se perfila un futuro prometedor: la joven artista está nominada por el diseño de video que realizó en la multipremiada obra Jaja’s African Hair Braiding.

“Yo miraba a Rachel McAdams en Diario de una pasión y hoy la veo toda espléndida, al lado de mí, en los cócteles. Es muy loco”. Bulbarella comenzó como actriz pero en el camino descubrió que lo suyo era el diseño de proyecciones, un rol que crece cada vez más en las producciones teatrales. Hoy, a 11 años de pisar Nueva York para estudiar interpretación, sueña con probar suerte como directora y con ser la primera latina en alzarse con un Tony a mejor diseño de sonido el próximo 16 de junio en la ceremonia que premia lo mejor del teatro en los Estados Unidos y que se celebrará en el Lincoln Center en Nueva York.

Stefania Bulbarella va a lucir un diseño de la uruguaya Gabriela Hearst durante los Premios Tony Gentileza

El nuevo teatro

Sin perder su esencia, con el avance de la tecnología, el teatro de todo el mundo se reinventa en busca de una experiencia cada vez más atractiva para un público digitalizado. A las escenografías artesanales se les suman imágenes proyectadas, videos, animaciones en 2D y 3D, efectos sonoros, mappings, espectáculos de luz y láser. Desde musicales y obras de teatro hasta óperas, el diseño multimedia se abre camino en la escena artística.

En su rol de diseñadora de proyecciones, Bulbarella define su trabajo como “una combinación perfecta entre una producción escénica y el mundo digital”. Con el objetivo de crear una experiencia estimulante y atractiva para espectadores cada vez más exigentes, la joven argentina se propuso en el musical Jaja’s African Hair Braiding sincronizar elementos audiovisuales con los movimientos y acciones de los actores o con música en vivo y convertir a la obra teatral en toda una experiencia integral. Y su trabajo no pasó por desapercibido. Bulbarella se convirtió en la tercera mujer argentina en obtener una nominación en el gran premio del teatro: la primera fue Elena Roger por Evita en 2012 y, la segunda, Valentina Berger por la producción de Company, en 2022.

En 2021 Bulburella participó en una obra llamada Semblance donde trabajó por primera vez con Whitney White, la directora de Jaja's African Hair Braiding, que en septiembre de 2023 la convocó para su debut en Broadway Gentileza

Los premios Tony aún no incluyen la categoría específica de diseño de proyecciones y es por eso que integra a los diseñadores de video escenográfico junto con luces, escenografía o sonido. En el caso de Bulbarella, este año se encuentra conominada junto con Justin Ellington en la categoría de diseño de sonido. La demanda por incluir esta categoría individual crece cada vez más: en 2023 hubo 19 obras en Broadway con tal disciplina.

Una argentina en Nueva York

“Cuando llegué a Nueva York, no conocía a nadie. No tenía ningún contacto y hoy estoy nominada a un Tony. Es un sueño hecho realidad”. A sus 21 años, Bulbarella se mudó, sin escalas, de Buenos Aires a Brooklyn. Hizo un curso de actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg y estudió en el conservatorio . Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que su pasión por el teatro no radicaba en actuar y, tras especializarse en dirección y tecnologías creativas, se fascinó con el mundo del diseño de video escénico.

Jaja’s African Hair Braiding cuenta además con nominaciones en las ternas de mejor obra de teatro, mejor directora, mejor escenografía, mejor vestuario y mejor diseño de sonido y proyecciones Gentileza

En Buenos Aires, Bulbarella dio sus primeros pasos con Nora Moseinco y Agustín Alezzo, y también se formó en el conservatorio Juan José Castro. “Hoy cuando hago diseño de video para una ópera puedo leer partituras y eso fue gracias al Juan José Castro. Si filmo videos con actores en el rodaje a veces los dirijo. Todo el background como actriz y lo que estudié en Argentina me ayuda”, reflexiona en diálogo con este medio.

En la obra Jaja’s African Hair Braiding, la argentina se encargó del contenido para dos televisores que formaron parte indispensable de la producción y que interactúan constantemente con las actrices, que interpretan a un grupo de mujeres inmigrantes de África occidental en una peluquería en Harlem. La obra cuenta con nominaciones en las ternas de mejor obra de teatro, mejor directora, mejor escenografía, mejor vestuario y mejor diseño de sonido y proyecciones .

Bulbarella se encuentra conominada junto con Justin Ellington en la categoría de diseño de sonido Gentileza

“El teatro en Broadway no pasa un buen momento”

A la hora de evocar el camino recorrido, Bulbarella pone sobre la mesa la dedicación y los sinsabores de su oficio. “Yo vivo del teatro pero es difícil. Muchas veces, el teatro en Nueva York es una fábrica de chorizos. En producción se trabajan muchas horas: de 10 a 22, de martes a domingos. Son jornadas muy largas. Miro para atrás y pienso en el esfuerzo, las horas, el llanto, el stress; me doy cuenta que le dediqué muchas horas y mucha vida a esto ”, detalla.

Sobre el momento actual del teatro en Broadway, Bulburella asegura que se está atravesando un contexto de crisis. “Desde la pandemia el público no volvió al teatro, las ventas están difíciles, hay muchas obras que están cerrando sus temporadas. En Broadway un ticket no baja de los 400 dólares y en el Off Broadway una entrada cuesta un promedio de 70 dólares. “Disminuyó mucho el trabajo en cine también. Incluso muchas agencias de representantes cerraron, porque ni los actores ni los guionistas están generando ingresos y no pueden sostener a sus agentes”, apunta.

Sin embargo, fue justamente la pandemia la que la ayudó a impulsar su carrera. “Con el aislamiento, los norteamericanos que trabajan en teatro cobraron un seguro de desempleo. Yo, por la visa que me permitía vivir en los Estados Unidos, no podía cobrar ese seguro y ante la necesidad de generar un ingreso empecé a trabajar en el teatro virtual como diseñadora de proyecciones. Una vez que todo volvió a su cauce natural, los mismo teatros con los que Bulburella había trabajado de forma virtual la contrataron para sus obras “reales”. Tres años más tarde, su nombre circula en las críticas de la prensa estadounidense, comparte agencia de representante con Sofía Coppola y sueña con alzarse con un Tony.

