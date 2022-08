Estrenos de teatro. Manuel Santos Iñurrieta: “Hacemos un teatro que dialoga con un espectador que está vivo”

La literatura y el teatro son disciplinas que en muchas oportunidades se han dado la mano a la hora de hacer trascender la creación de poetas y narradores destacados dentro de la comunidad argentina. En esta temporada se conmemoran 97 años del nacimiento del narrador Haroldo Conti y 46 años de su secuestro y desaparición por la última dictadura militar. El Centro Cultural de la Cooperación decidió homenajear al autor de Sudeste, Alrededor de la jaula, En vida y Mascaró, el cazador americano, entre otras obras, con un espectáculo teatral cuyo texto ha sido creado por Juano Villafañe y está dirigido por Manuel Santos Iñurrieta. Confesiones de un escritor será interpretado por Gustavo Pardi, Gabriela Perera y Diana Kamen.

Santos Iñurrieta, marplatense de origen pero afincado en Buenos Aires desde 1998, viene realizando, ya sea a través de unipersonales o junto a su grupo El Bachín Teatro, producciones que sobresalen por sus temáticas ligadas a universos políticos o sociales (Buenos Aires épica, Eléctrico Carlos Marx, Fidel-Fidel: Conflicto con la prensa , Mientras cuido a Carmela).

Cuenta que siendo muy joven su padre le regalo La balada del álamo carolina, el libro de cuentos de Haroldo Conti. En aquel momento no logró reconocer los valores de esa obra pero recuerda que, una vez finalizada la lectura, sintió una profunda nostalgia.

Siendo mayor volvió sobre ese texto y se introdujo, también, en cierta complejidad que asoma en Mascaró, el cazador americano y entonces reconoció la profundidad de la obra de este reconocido autor que, entre las décadas del 60 y el 70, desarrolló una notable producción.

“Vamos a presentar una obra donde el actor y las actrices no buscan una representación verista –explica el director-. No es una obra que se ancle en lo biográfico de manera estricta. Lo que buscamos es una aproximación a Conti. Gustavo Pardi habla con textos de Juano Villafañe y con pasajes de la obra de Conti. Buscamos hacer una aproximación a ese personaje que tiene una dimensión muy atractiva, muy rica. También posee una dimensión poética literaria muy potente y otra política, como personaje de la historia. El planteo argumental propone pensar una última noche de Haroldo. Lo llevamos a ese terreno para imaginar discusiones que podría estar teniendo en torno a la literatura o al sentido de ser un escritor. Es muy rico lo que sucede en la obra con ese enfoque. Esas discusiones que uno puede advertir que son de época –el escritor y su profesión y el desarrollo de su literatura–también resuenan hoy porque resultan discusiones muy actuales.”

Manuel Santos Iñurrieta se detiene a reflexionar sobre ellas en las que, aclara, que el elemento político poseía un valor casi primordial a la hora de realizar una construcción literaria. “Y el escritor pelea y discute en torno a eso –dice–y va encontrando mediaciones. Y así quizá produce una novela como Mascaró que me parece una obra monumental porque expresa una potencia literaria enorme asociada a un universo de ideas que conectan con su tiempo y dialoga con la actualidad. Eso me parece central. Por eso esta obra es un homenaje en presente, no una tertulia nostálgica. Advertimos que la creación de Haroldo Conti está viva ”.

Desde el punto de vista formal el espectáculo estará acompañado por una trama sonora, creación del músico Pepo Migliori, que posibilitará dar cuenta de la época y a la vez contextualizará la historia de un hombre que tuvo una fuerte producción literaria, que fue profesor de latín, que se instalaba por temporadas en una casa en el Tigre, donde seguía escribiendo.

Aunque en ciertas oportunidades Manuel Santos Iñurrieta ha creado a partir de ciertos textos literarios como en Mariano Moreno y un teatro de operaciones o de una carta que Rafael Alberti envió, durante la guerra civil española a los artistas proponiéndoles que escriban obras para ser representadas en el frente, también se apoyó en ella para dar forma a su trabajo Construcción poética de un recuerdo. A Silvia Filler. Descubrió el caso de esta estudiante de arquitectura a la que mataron en Mar del Plata, en 1971, leyendo El libro de Manuel de Julio Cortázar. El creador siente un placer enorme por el mundo de la literatura porque entiende que lo invita a la lectura, a la investigación. A ingresar en un mundo inagotable.

–En las historias personales, tanto de Haroldo Conti como de Silvia Filler, aparece la violencia. ¿Es un tema que te preocupa?

–Con mi grupo (Los Internacionales) vamos hacia un teatro con elementos de lo histórico, épico, político, social. Me preocupa el odio, el ascenso de la violencia en todos lados. Hay un resurgir de ideologías del odio, eso es muy hiriente para nosotros y para los que vienen. Entonces estoy trabajando con varios materiales, con varias obras: Por ejemplo, estoy dando forma a un nuevo monólogo sobre la paz. Se llama Stalingrado con amor y vamos a hablar, desde el humor, de la absurdidad de las guerras y de la muerte y los sistemas sociales que, en realidad, no resuelven la vida de todos y cada uno de nosotros. Ese es un tema que me interesa, como a todos, pero lo veo con mucha preocupación en la vida cultural, social y política de la ciudad de Buenos Aires. El odio, la forma en la que nos expresamos, hablamos, se clausuran los relatos. En términos políticos hubo todo un tiempo, los años 90, donde se hablaba del fin de las ideologías, las utopías. Pero eso es muy difícil. Vos y yo estamos a esta hora hablando de Haroldo Conti y a mi me parece que está bueno que insistamos en un arte como este porque creemos que, además de encontrarnos con otro en la platea, vamos a poder producir algo lindo, algo que humanamente nos va a mejorar. Nos somos militantes de poner fechas de vencimiento a las ideas y a los deseos y a las utopías mucho menos . Vamos a insistir, porfiados y necios, en seguir haciendo cosas buenas, en encuentros que tengan un destino con otro. Incluso no hacer un teatro que se muerda la cola, que nos guste solamente a los actores que lo hacemos, sino que efectivamente pueda dialogar con un espectador que está vivo, que pasa por acá y está en teatros de otras zonas. Eso es una motivación.

