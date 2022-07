Eternidades: cuatro divas argentinas, reunidas en un musical que no teme meterse con “la grieta”

Uno podría imaginarse la ansiedad de Fanny Navarro, esperando a sus colegas desde 1971 para tomar ese té pendiente en un rinconcito del cielo. Las otras tres integrantes de la mesa llegarían más o menos juntas: Zully Moreno el día de Navidad de 1999, Libertad Lamarque el mismo mes pero un año más tarde; y Tita Merello (porque “se le cantó” y quién le iba a discutir), la Nochebuena de 2002. Sería el más católico de los meses, vaya paradoja, el artífice del encuentro.

En los pormenores de esa reunión está la esencia de Eternidades, té póstumo en hall de cine , la obra de teatro en clave musical que se ofrece a partir de este 8 de julio, todos los viernes, sábados y domingos en El Cultural San Martín.

Cuatro estrellas de la época de oro del espectáculo argentino, de orígenes parecidos pero caminos diferentes, debaten sobre los elementos detrás de la construcción de una imagen diva. Justo ellas, que lo lograron más o menos en la misma época, por caminos diferentes pero con idéntico destino.

Sofía Almuina, Jimena Gonik, Lucía Andrada y Agustina D’Angelo son las protagonistas de Eternidades, té póstumo en hall de cine

Zully, Tita, Libertad y Fanny, un cuarteto inapelable para encarar un proyecto como este y, sin embargo, había otros. El por qué de la elección de estas damas de la escena entronca directamente con la mirada que Pablo Gorlero -detrás de la idea, la dirección y la puesta en escena- quería contar.

“Busqué cuatro mujeres que fueran muy emblemáticas de esa época. Podría haber sumado otras, como Niní Marshall por ejemplo, pero me parecía que la historia de ellas cuatro se prestaba mejor para el debate que quería plantear. Tita con un pasado tremendo, que llegó al estrellato casi por un golpe de suerte. Zully en cambio lo buscó, se casó con un director de cine (Luis César Amadori), y cuando le apareció la primera arruga no quiso actuar más. Libertad Lamarque de chiquita quiso ser una figura y lo consiguió, y cuando parecía que se le iba a cerrar la puerta se fue a otro país para continuar por ese camino de ser una estrella. Y Fanny Navarro, que tuvo desde el comienzo un deseo de ser actriz, obviamente no la llegué a ver pero todos dicen que era una excelente actriz de teatro pero su amistad con Evita y su noviazgo con Juan Duarte, de alguna manera hicieron que ese camino al estrellato desapareciera en poco tiempo”.

Eternidades… las encuentra jóvenes, vitales, pero a la vez con la experiencia y las singularidades que ostentaban en escenarios y pantallas de cine. Las actrices Sofía Almuina (Zully Moreno), Lucía Andrada (Libertad Lamarque), Agustina D’Angelo (Tita Merello) y Jimena Gonik (Fanny Navarro) se entregaron en cuerpo y alma al proyecto de corporizar a las divas, sumergiéndose en cuanto archivo fílmico o gráfico hubo sobre ellas para subsanar la falta de contemporaneidad. Luis Llonghi hizo lo propio para que el texto tuviera la impronta de las cuatro figuras, pero sin caer en anacronismos.

Pasado y presente se conjugan en un limbo que oficia como escenario del encuentro, y del primero retumba los ecos del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, un hecho que atravesó igualó a las cuatro mujeres.

Tita venía de estrenar Mercado de Abasto, cuando se le cerraron las puertas del mundo del espectáculo cantó en ferias, animada por Hugo del Carril, y después se fue dos años a México. Zully Moreno, ya tenía el sobrenombre de “la diva de los teléfonos blancos” , y había tocado el cielo con las manos luego del éxito de Dios se lo pague (1948), pero la estrecha amistad de Amadori con Raúl Apold -hombre de confianza de Perón y ex compañero de colegio del realizador- sellaron su destino y marcaron su exilio en México.

El caso de Libertad Lamarque fue diferente, porque aquella leyenda urbana del cachetazo a Evita (que la actriz insistió hasta el final de sus días que no había existido) había perjudicado su carrera bastante tiempo antes, para el 55 ya había triunfado en el exterior y conquistado el título de “La novia de América”. Y Fanny Navarro... su devoción a Evita y su relación con Juan Duarte fueron determinantes para que, a partir del golpe, su nombre comenzara lentamente a desaparecer de las marquesinas.

Cuatro historias muy fuertes, que tácitamente resuenan en la obra de Pablo Gorlero: “Trabajar el tema de la grieta fue otra intención muy marcada. De alguna manera demostrar que la grieta estuvo desde siempre , y las dos veredas del acantilado son peronismo y antiperonismo, esto está muy marcado en la obra, sobre todo en la figura de Fanny. De hecho, la obra comienza con la voz de Perón y el sonido de los bombardeos, de alguna manera ese tema les va a repercutir durante todo el espectáculo”.

Sin embargo, la obra no se trata ni de historia ni de individualidades, sino de un concepto: las causas y las consecuencias del ser, una mujer o una diva, de aquí a la eternidad. “Como la obra no pretende ser biográfica, no se habla de los trabajos de ellas. Nos imaginamos que ellas se encontrarían en el mejor momento de sus vidas, sin caer en el trazo grueso ni la caricatura, ese fue el desafío que nos planteamos, tanto las actrices como yo. Y de todos modos hay una intención de homenajear a esas grandes divas del cine argentino, de refrescar la memoria de muchos”.