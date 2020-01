FIBA: las primeras propuestas

Oh My! Crédito: FIBA

Carlos Pacheco SEGUIR Juan Carlos Fontana SEGUIR 25 de enero de 2020

Oh My

(Alemania) Libro y dirección: Henrike Iglesias (Anna Fries, Laura Naumann, Marielle Schavan, Sophia Schroth, Eva G. Alonso, Malu Peeters). Funciones: Hoy, a las 21. Lugar: sala Martín Coronado, Teatro San Martín. Nuestra opinión: BUENA

Como el nombre que las identifica, el colectivo teatral feminista queer Henrike Iglesias busca en la parodia humorística la herramienta para criticar la sexualidad culposa y el ocultamiento de lo que no encuentra lugar. Apropiarse de la pornografía mainstream para generar otras imágenes que tiran por la ventana el imaginario de satisfacción y erotismo establecidos es el eje de Oh My: ya desde el inicio, la puesta en escena pone al revés la relación observador observado al ubicar al público en el escenario. Las cuatro performers filman, entre sí, cortos "porno" que se proyectan en la blanca superficie de una casa de tela inflable de la que entran y salen de la intimidad.

Si bien hay un par de momentos guarros muy graciosos, se licuan cuando se ponen didácticas. Lo más creativo de la propuesta es el diseño de sonido (Malu Peeters). Con auriculares, los espectadores escuchan no solo el doblaje de las artistas sino los contrastados comentarios de una espectadora ficcional. Y el uso irónico de los ASMR (estímulos auditivos placenteros) es un hallazgo artístico.

Leni González

MDLSX

(Italia) Libro y dirección: Enrique Casagrande y Daniela Nicoló. Intérprete: Silvia Calderoni. Funciones: Hoy, a las 19. Sala: Casacuberta del Teatro San Martín. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: MUY BUENA

Es un "acting" teatral capaz de golpear y derribar las cabezas más conservadoras. Una única criatura en escena que no se sabe si es mujer, hombre, sirena o todo a la vez, que canta, baila, recita, se trasviste, se desnuda o se aprieta los pezones de sus pechos -a cargo de una magistral Silvia Calderoni-, nos habla de su situación y compromiso consigo misma. Lo suyo es vertiginoso, e impredecible y un encantador alegado pacifista sobre la inclusión que no da respiro. Conmueve, pero su discurso no es de barricada.

El teatro de la Compañía Motus -creada en Rimini en 1991- estuvo en el FIBA, en 2011, con una pieza sobre un adolescente anarquista. Lo suyo es poner en escena lo que la sociedad cuestiona, se niega a aceptar. MDLSX no es lineal, se regocija en su bien delineada anarquía narrativa. Mezcla imágenes y crea una lúdica atmósfera disco, mientras se expiden conceptos que interrogan, inquietan e invitan a reflexionar sobre los nuevos desafíos de la sociedad patriarcal. Propone levantar la escotilla y dialogar sin pudor con los 'otrxs'.

Juan Carlos Fontana

PIEDRA

(España). Dirección: Igor Calonge. Hoy, a las 21. Centro Cultural 25 de Mayo. Nuestra opinión: BUENA.

La compañía vasca Cielo raso abrió el pasado viernes la sección dedicada a la danza dentro del FIBA donde presentó su última creación. La escena está dominada por una especie de pradera conformada por múltiples papeles rojos que pende del techo del escenario. Adquiere cierta movilidad cuando el viento la rosa. Resultará una figura muy presente durante la obra. Debajo, en el piso, tres magníficos intérpretes (Ainhoa Usandizaga Estarloa, Emma Riba Santuré y Víctor Fernández Durán) irán construyendo pequeñas situaciones en las que ciertos esquemas de movimiento provocarán pocas sorpresas en el espectador. Sus intenciones no son otras más que mostrar la resistencia de un cuerpo que puede sobreponerse a vaivenes varios. En solos, dúos o tríos los bailarines exponen una energía notable pero para dar forma a una idea general que adquiere cierta significación en pequeños momentos. Piedra carece de una dramaturgia general sólida y que provoque verdadera inquietud en quien observa.

Carlos Pacheco