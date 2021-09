Identidad Testimonial, la resistencia del music hall reclama igualdad

Durante mucho tiempo el teatro musical fue menospreciado como un arte inocente, falsamente optimista, dedicado a entretener sin más. Sin embargo, solapadamente, el género creció año tras año y fueron una constante sus mensajes contra la discriminación racial, social y sexual.

Ese es el disparador de Identidad Testimonial, esta pieza de music hall dirigida por Pablo Gorlero que plantea un repertorio por diferentes momentos en los que se clamó por la libertad y la igualdad .

“Identidad es un recorrido de canciones a favor de estas personas que siempre son maginadas por diferentes motivos, ya sea la raza, su clase social o por su género. Es súper interesante, porque son canciones de hace un siglo a esta parte, con temáticas que siguen vigentes hasta hoy, y dan cuenta de cómo se repite la historia, así en la vida real como en el arte en general, y cómo esta necesidad de protesta que tenía el artista se sigue repitiendo desde entonces. Es una obra muy linda de transitar, porque creo que todos en algún momento de la vida estuvimos parados de un lado o del otro. Es un canto a la igualdad, un grito de libertad”, señala Agustín Iannone, uno de los intérpretes de este music hall que protagoniza junto con David Okada Caldas, Daniela Rubiatti, Mariano Taccagni y Belén Ucar.

Belén Ucar, en Identidad testimonial

Se trata de un espectáculo que reúne exitosos musicales de Argentina, Alemania, Francia y los Estados Unidos, entre canciones de vanguardia, canciones con metáfora, canciones testimoniales de musicales de todos los tiempos, contra todo tipo de represión o discriminación sexual, racial o simplemente por segregar al diferente. Desde “Swanee”, época en la que los cantores blancos se pintaban la cara de negro, hasta el “Deja que entre el sol” de Hair.

“Creo que todo tipo de visibilidad en cuanto a estas temáticas es muy positivo. Siempre pienso cuál es el tipo de arte que me gustaría contar, o cuál es el tipo de sociedad en el que me gustaría vivir, y me parece que para llegar a ese ideal antes hay muchísimos pasos para dar . Lo veo mucho en las series, en las películas, incluso en las obras de teatro, cómo de repente hay pocos personajes protagónicos homosexuales, y estoy convencido de que hoy en día es necesario incluir a este tipo de personajes, mostrarlos, contarlos, cantarlos y decirlos, para que así se los pueda naturalizar. Creo que es súper necesario, y nosotros como artistas tenemos esa responsabilidad”, reflexiona Iannone, quien junto con Belén Ucar fueron protagonistas del emblemático musical Hair, en 2019. Y añade: “En cierto punto es como una protesta, y me parece muy importante darle visibilidad a este tipo de personajes, porque nunca sabés quién puede estar escuchándote o viéndote del otro lado y quizá despiertes estas ganas de luchar por eso, por esta identidad”.

Mariano Taccagni interpreta "Swanee" y "Soy lo que soy", entre otros temas en este music hall testimonial

Luego de una primera instancia vía streaming a mitad del último año, Identidad testimonial se estrenó de manera presencial en noviembre de 2020 en los jardines del Auditorio de Belgrano, y marcó el retorno de los espectáculos en vivo luego de la cuarentena estricta. Allí estuvo en cartel durante seis funciones y luego de la segunda ola ahora regresa al espacio El Ópalo, en un formato más íntimo y de mayor cercanía que el público agradecerá.

“La verdad es que fuimos de los primeros en pisar un escenario de manera presencial, y la respuesta de la gente fue muy hermosa, porque se generaba un clima de emoción y felicidad por la vuelta del teatro y esta presencialidad. De repente nos habíamos acostumbrado durante tantos meses a hacer cosas virtuales, por redes, todo se había enrarecido, se había perdido el contacto con el público y volver a ese aplauso, a esa lágrima, a esa sonrisa es súper gratificante. Después de casi dos años muy difíciles para todos, regresar al escenario para interpretar a estos personajes es también un acto de resistencia”, concluye el actor que también los sábados, pero en El Método Kairós, y a las 18, protagoniza otro musical: Che, amor, de Mariano Taccagni, junto con Nicolás Leguizamón.

David Okada Caldas interpreta "Old Man River" y "Los ilegales", entre otras canciones, en Identidad testimonial

PARA AGENDAR

Identidad Testimonial. Idea, textos y dirección: Pablo Gorlero. Dirección musical y vocal: Juan Ignacio López. Sábados, a las 21. 8 únicas funciones en El Ópalo Espacio Teatral (Junín 380). Entrada, 600 pesos, por Alternativateatral.com