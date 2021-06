Iván Moschner: “No me interesa actuar para seducir al espectador”

“Una ficción documental que lleva un tenue disfraz de cabaret, de café concert, de varieté íntima”, así definen el autor y director Fabián Díaz y el actor Iván Moshner la propuesta que hace algo más de un año vienen construyendo y que, desde este domingo, podrá verse por streaming en vivo.

La experiencia se denomina Diarios del hambre. Iván Moshner lee, canta y posee un muy atractivo proceso de creación. Todo comenzó en el verano de 2020. Por entonces presentaron la obra Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, en Mar del Sur. Antes de comenzar un ensayo Moshner interpretó una canción con la intención de calentar su garganta. Esa situación, que para el actor no era más que un paso previo para ingresar a escena, quedó grabado en la memoria de María, la pareja del director Fabián Díaz. Al tiempo, ella le envió una canción denominada “El colesterol”, del mexicano Fito Olivares, un obsequio con cierto grado de humor pero que, a la vez, se relacionaba con una dieta estricta que Moshner debía seguir por determinados problemas de salud.

“Pocos meses después, ya había empezado el aislamiento –amplía el actor– Fabián me invitó a preparar un espectáculo que se llamaría Iván Moschner canta y recita, con ciertos tintes de humor pero más relacionado con ciertas zonas agradables de la vida. Recién estábamos encerrándonos y todos necesitábamos buscar cosas lindas para hacer. Luego empecé a reunirme con Fabián una vez por semana y él me hacía entrevistas. Después me pidió que le respondiera por escrito un cuestionario. De ahí surge un primer guión de la que sería esta nueva obra. Ese primer boceto tenía mucho rastro de mi escritura, de mis respuestas. Y a mí eso me costaba un poco porque era demasiado yo. Él hizo una reelaboración y apareció la poética de Fabián, más allá de que los hechos seguían siendo conocidos por mí estaban enmarcados en su universo creativo.”

Iván Moschner es uno de los actores mejor considerados de la escena teatral argentina Santiago Cichero - AFV

El trabajo se presenta en la casa del intérprete. El tema dominante tiene que ver con la comida, desde allí aparecen derivaciones que llevan a hablar del hambre y lo que importa es “qué ecos nos traen esas palabras”, sintetiza el actor. Todo va siendo matizado con algunas cuestiones biográficas (un viaje interno que el intérprete realiza desde su Misiones natal hasta su actividad actoral actual), algunas canciones, ciertas lecturas.

Fabián Díaz e Iván Moshner se conocieron hace aproximadamente once años. Entonces el joven dramaturgo y director lo invitó a recrear su texto Los hombres vuelven al monte. Una obra que muestra la realidad de un ex combatiente de Malvinas que regresa a su ciudad de origen y comienza a transitar una realidad asfixiante.

“En esa obra fue complejo tomar algunas decisiones –explica Moshner–. Yo tenía 48 años cuando empezamos a ensayar. Era una obra que la hacíamos por gusto y por convicción de hacer teatro. Yo la tomé como un camino para ver en qué punto estaba con la actuación y conocer a ese artista nuevo que era Fabián. Estuvimos casi dos años encontrándonos dos veces por semana. En esa época necesitaba despojarme de ciertas cosas del oficio para entregarme a fondo. Si bien todo lo que sucedía tenía eco en mí. Fabián venía del Chaco y yo de Misiones. Conocía esas voces, muchas palabras que aparecían pero no era algo mío. La cuestión de la guerra la viví tangencialmente. Finalmente logramos superar la complejidad de su tema, de su forma.”

El segundo encuentro se produjo en Los días de la fragilidad, de Andrés Gallina, cuya dirección también estuvo a cargo de Díaz. “Ahí no había grandes asuntos –dice el actor– y si se veía la tragedia era porque estaba la posibilidad de perder el amor y eso combinado con la poesía. Cómo hacer que eso sea verdad hoy frente a los que viniesen a ver el espectáculo. También ahí me planteé cómo me retiro yo para dejar aparecer descarnadamente la palabra como el vector de belleza. Eso es lo que me atrapó de la obra.”

Siguiendo su discurso es muy fácil comprobar que en cada trabajo que encara Iván Moscher necesita reflexionar previamente sobre cómo se plantará ante el nuevo desafío escénico. Él confirma que siempre es así, que necesita descubrir cuál será su aporte al espectáculo. “Eso me sucede desde joven y es algo que me pasó Inda Ledesma –cuenta Iván Moshner–. Estuve muy cerca de ella durante dos años. Hacerme preguntas es en realidad algo que me planteó Inda. Me gusta mucho actuar, siempre estoy en dos o tres obras y esas obras donde trabajo, a veces sin cobrar dinero, claramente las hago por convicción y por deseo entonces qué más puedo hacer que ofrecer un producto artístico al público. Además soy invitado por gente valiosa que trae nuevas preguntas. Eso me obliga a pensar más. No me interesa actuar para seducirte. La intención es hacer una obra con lo más sincero que pueda dar pero sin ser efectivo.”

Si bien Diarios del hambre: Iván Moshner lee y canta se presentará por streaming en vivo, el actor posee otros proyectos que próximamente llegarán a escena. Tiene previsto realizar dos meses de funciones en el Picadero con Los hombres vuelven al monte y estrenar Los secretos, pieza de Juan Andrés Romanazzi junto a la actriz Paula Fernández Mbarak. Forma parte también del elenco de La comedia es peligrosa, de Gonzalo Demaría, que subirá a escena en el Cervantes, bajo la dirección de Ziro Zorzoli, para conmemorar los 100 años de la sala nacional. Por ahora las fechas de estrenos son una intriga.

