LA PLATA.- Jueves al mediodía en la calle 10 de la ciudad de las diagonales. A pocas cuadras del Paseo Dardo Rocha está el Teatro Municipal Coliseo Podestá, que el viernes celebra sus 140 años de vida. Contrareloj, en el hall, en los pasillos y en la sala misma hay trabajadores tratando de dejar todo listo para este martes. Esa noche, después de un acto institucional matutino con placa y funcionarios, se realizará una gala lírica con la misma ópera que se interpretó el 19 de noviembre de 1886 cuando el teatro se llamaba Politeama Olimpo. En su magnífico escenario volverá a sonar El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Lanús que dirige Daniel Bozzani y cantantes del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, la otra gran sala pública de la ciudad. En todos estos 140 años la sala se las ingenió para sobreponerse a idas y venidas, un incendio, abandonos, posibilidad de remate o futuro de playa de estacionamiento. Pero resistió. Siempre.

La recuperación de la fachada del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata formó parte del plan de obras que se ejecutó el año pasado Marina Belen Espeche

Como todo proceso histórico, tuvo también su época expansiva. En 1897 lo compró la compañía circense Podestá-Scotti en remate público y adaptó la estructura de la sala para convertirlo en teatro/circo. En verdad, no solamente eso. En el primer piso, junto a la casa del director y su familia, se instaló un hotel para alojar a las compañías procedentes del exterior con su restaurante. En la planta baja de la sala, una serie de gradas dispuestas en forma de herradura rodeaban al picadero. El suelo fijo de la platea se reemplazó por un sistema movible para transformarlo en picadero o teatro, según corresponda a las necesidades del espectáculo en cartel.

En 1913, José Juan Podestá, el actor y dramaturgo uruguayo figura clave del teatro rioplatense, terminó comprando la sala. Sobre la arena del circo todavía existente y única en la Argentina se construyó un nuevo piso con moderna y sofisticada tecnología. A través de 6 criquets, accionados manualmente, se nivelaba a la altura del escenario para ser usado como pista de baile. En 1920 la sala pasó a llamarse Coliseo Podestá. Ante la muerte de José Juan Podestá y la imposibilidad de sostenerlo económicamente, sus herederos lo vendieron, abriendo así un complejo proceso que estuvo a punto de remate hasta que, en 1981, lo compró la municipalidad.

En estos momentos, las butacas y el piso de la enorme platea están cubiertos de plásticos para preservarlos de posibles manchas producto de la instalación del sistema de climatización frío/calor que le permitirá al teatro estar en funcionamiento durante todo el año. Quien dirige al Teatro Coliseo Podestá es el actor Alejo García Pintos, nacido en esta ciudad y fanático del club Gimnasia y Esgrima. El talentoso actor que actualmente es una de las figuras de la obra Una Navidad de mierda, tanque de la avenida Corrientes, oficia de guía en esta visita de LA NACION por esta sala vinculada con el nacimiento del teatro nacional.

“El afán de toda mi vida fue tener un teatro propio; todos mis desvelos, mi trabajo y mis ahorros fueron esclavos de ese deseo”, se lee en una de las paredes la confesión de José Juan Podestá. El afán de los empleados de la sala como de Alejo García Pintos es que vuelva a brillar como se lo merece.

La sala de la provincia cumple 140 años encara una fuerte inversión para ponerlo a punto Marina Belen Espeche

El trabajo de renovación tecnológica y puesta a punto ya tuvo su primera etapa el año pasado cuando se recuperó la fachada y las terrazas.“Esta sala para el platense es como el Teatro Colón de la ciudad. Al mismo tiempo, es un teatro vinculado con la clase media en la que nosotros le damos una impronta social con muchas actividades gratuitas, visitas guiadas teatralizadas. Tenemos una programación ‘pa´todos los gustos’, como me gusta decir, y creamos un elenco estable de 20 actores“, apunta desde su despacho en donde hay una foto de Podestá como el legendario payaso Pepino.

Fue el intendente de La Plata, el justicialista Julio Alak, quien antes de presentarse como candidato lo tanteó para ver si aceptaría sumarse al equipo. Desde hace tres años, el actor dirige la sala. Recuerda que cuando llegó subió al techo de la sala y allí estaban los viejos afiches que se ponían en la fachada paraevitar las goteras. Lo cual era imposible.

Alejo García Pintos Marina Belen Espeche

En paralelo con su carrera como actor, García Pintos había hecho un posgrado en gestión cultural. Todo hubiera indicado que sus primeros pasos serían en una sala pequeña de la escena alternativa. Nada de eso. Luego de un corto período de administrar un teatro en Hurlingham, pasó a dirigir este gigante de miles de historias en las que trabajan 75 personas. Los libros de los que había aprendido mucho no le sirvieron. La realidad impuso otra mecánica. De hecho, a pocos días de haber asumido, hubo una gran lluvia en la ciudad. Esa mañana intentó subir a la autopista para venirse a La Plata. Fue imposible. En paralelo, varios trabajadores de la sala esa misma mañana se vinieron para acá porque temían que la pista de circo/teatro se hubiera inundado. Por suerte, no sucedió. Para muchos de los trabajadores de la sala, el Coliseo Podestá es su segunda casa.

Las entrañas de esta sala única

Con 154 años de vida y varias denominaciones, el Teatro Liceo de Buenos Aires es la sala privada más antigua de América Latina. En América del Sur solamente lo superan en edad el Teatro Ouro Preto, de Brasil (de 1770) y el Solís, de Montevideo (de 1856). Pero, aclaración pertinente, estas dos salas son sostenidas con dineros públicos. Bajo ese recorte, el Coliseo Podestá de La Plata, con sus 140 de vida que celebrará el viernes, solamente es superado en edad por el Teatro Solari, que depende de la municipalidad de Goya, Corrientes, que abrió sus puertas en 1873. “Sí tenemos el orgullo, y la tristeza, de ser la única sala que preserva su pista de circo criollo”, apunta el actor y gestor. En ese pista se estrenó Juan Moreira, que interpretó José Juan Podestá, que fue el primer drama hablado del teatro rioplatense.

Hay que reconocer que la sala principal impacta por su belleza y sus dimensiones. Entre las butacas de la platea central con sus palcos y los dos niveles de tertulia y paraíso la sala histórica de La Plata cuenta con una capacidad para 1065 personas. La gran mayoría de las butacas de la tertulia con su esterillado en el respaldo son las originales. Carlos (el carpintero al que todos llamaban Carlitos) cuenta que hasta el año pasado, cuando se jubiló, se la pasaba revisando y ajustando todos los días cada butaca. En esta sala que supo ser también el hogar de la familia Podestá, Carlos, o Carlitos, conoció a la boletera del teatro que se terminó convirtiendo en su esposa.

En la recorrida, mientras varios operarios están pintando los pasillos de la herradura, Alejo García Pintos repara en la gran araña central que fue traída de Francia, que pesa 500 kilos y que se encuentra a 17 metros de las butacas de la platea. Cambiar una de las tantas bombitas y limpiarla siempre fue un problema hasta que lograron comprar un motor.

Recorrida por el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, que dirige Alejo García Pintos quien estuvo presente en la visita. La sala de la provincia cumple 140 años y viene de encarar una fuerte inversión para ponerlo a punto. Marina Belen Espeche

La sala que recuperó la única pista de circo del país

Abajo del patio de la platea es donde está la pista de circo de 21 metros de diámetro y piso de tierra. Para llegar allí hay que descender por unas escaleras de madera y en ese espacio, iluminado y en perfectas condiciones, está esta pieza clave en la historia del teatro nacional. Es la misma en donde, con el tiempo, se instaló la platea arriba. “Este espacio no se puede narrar, tenés que venir a verlo para entender todo esto. Lamentablemente no hay otras pistas de circo criollo en la Argentina. Es la única del país”, apunta con cierto orgullo Alejo García Pintos.

En la actualidad se la muestra poco porque, para chiquitos como para gente de mayor, es un tanto complejo llegar. De todos modos, el director de la sala programó aquí un espectáculo de marionetas para escuelas con entrada gratuita y la obra Laberinto Podestá también recorre estos espacios en medio de una experiencia inmersiva a cargo de 20 actores y un grupo reducido de 40 espectadores. Es la primera producción propia del Coliseo Podestá. Como yapa, le quedan 4 funciones a lo largo de este año.

Uno de los pasillos subterráneos para llegar a la única pista de circo/teatro que hay en la Argentina Marina Belen Espeche

Aparte del presupuesto asignado para su funcionamiento, la sala aplica una original manera de recibir donaciones. Cuando una institución alquila la sala principal para un acto de una escuela de danza y entrega de diplomas, se le pide a quien contrata que deposite el dinero en un local que define la dirección. Podrá ser un corralón de materiales para pintar sus paredes, una casa de electricidad para la infinidad de bombitas de luz de la araña principal o en una casa de ropa para usar esos trajes o vestidos para una puesta.

Los espectáculos comerciales que llegan de Buenos Aires van a porcentaje. Han pasado todos los títulos imaginables: desde Las cautivas o Las hijas a Fabiana Cantilo y Miguel Rolón. Elena Roger, por ejemplo, dará un concierto en diciembre. Entre los títulos de la escena comercial de la avenida Corrientes hay una excepción: Una Navidad de mierda, en la que trabaja García Pintos. “Como está el clima en general tan irritable no me da”, apunta quien sí pisó el gran escenario con obras como Extraños en un tren, Historias de diván y Sinvergüenzas.

El telón de 1986 visto desde el escenario Marina Belen Espeche

En paralelo está en gestiones con el Complejo Teatral de Buenos Aires para ver si es factible traer alguna de sus producciones. Tenía pensado presentar Ricardo III, con Joaquín Furriel y gran elenco, pero hubo un detalle no menor que lo impidió: no entraba el Torino que se usa para la puestas. Alejo García Pintos se ilusionó con reabrir una puerta que da la calle lateral y que tiene acceso directo al escenario. Ubicado ahora en el mismo escenario junto a algunos de los trabajadores cuenta con indisimulable orgullo que una compleja puesta como El principito, con Juan Carlos Baglietto, se presentó aquí sin problema técnico alguno.

La parrilla original de luces está a 17 metros de altura de este gran escenario de 18 metros de ancho y 14 de profundidad. El telón es el mismo de cuando la sala se recuperó en 1986. Hace un mes, por primera vez, lo bajaron para limpiarlo y restaurarlo. Martín, uno de los trabajadores de la sala, lo cierra mecánicamente sin mayores problemas. El telón está en orden (y limpio). En uno de los costados del escenario, que oficia de depósito, Alejo García Pintos se ilusiona con montar una sala para unas 100 personas que tenga salida directa a la calle lateral. Por ahí es donde debería haber entrado el Torino que se usa en la obra que protagoniza Furriel.

Uno de los depósitos de la sala que tiene salida a la calle Marina Belen Espeche

Del escenario ahora pasamos al espacio circular ubicado arriba del techo de la sala y debajo de la maravillosa estructura de madera que sostiene al techo del edificio. Se trata de otro mágico e increíble espacio desde donde se aprecia la araña principal desde arriba. En tiempos de los Podestá, los días de función se ponía un banderín en el mástil central para que los habitantes de La Plata, en tiempos que no había redes sociales ni tantos edificios en altura, supieran que la sala estaba en funcionamiento.

En el medio de una estructura semicircular hay una ventanita pequeña desde la cual se tiene una vista privilegiada de la sala. Cuentan que José Juan “Pepe” Podestá siempre subía hasta aquí para pispiar cómo iba todo abajo. La gran estructura de vigas, pisos y techos de madera ha soportado en estos 140 años todo tipo de inclemencias: desde tormentas e inundaciones históricas y gestiones en manos privadas que no repararon en el valor arquitectónico ni patrimonial del edificio. Desde 2011, el Coliseo Podestá es Monumento Histórico Nacional.

Recorrida por el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, que dirige Alejo García Pintos quien estuvo presente en la visita. La sala de la provincia cumple 140 años y viene de encarar una fuerte inversión para ponerlo a punto. Marina Belen Espeche

El teatro que se negó a que lo tiren abajo

“Pensá que el teatro estuvo cerrado más de 10 años hasta 1981. En ese momento, corría serios riesgos de ser rematada para construir cocheras, fue cuando lo compró la Municipalidad. En 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, deciden iniciar la patriada de reabrirlo, pero no tenían un mango. Varios integrantes de la Asociación Argentina de Actores de la filial de La Plata hicimos acá mismo un festival de obras cortas para poder juntar dinero. Como en este sector no había luz eléctrica, aprovechábamos la luz natural de la tarde. No se juntó tanta plata, pero esa movida visibilizó la situación del Coliseo Podestá”, cuenta el actor y director de la sala. Recién el 19 de noviembre de 1986, para el centenario, se produjo su reapertura definitiva. La segunda puesta en valor fue la de 2006.

En uno te los tantos recovecos de la sala se preserva parte de la escenografía de la obra El pupilo quiere ser tuyo, que fue la primera obra dirigida por Lito Cruz en la que actuaban Héctor Bidonde y Carlos Moreno Marina Belen Espeche

Una de las tantas particularidades de este edificio que llegó a ocupar un cuarto de manzana es que su sala cuenta con luz natural. En uno de sus laterales hay un patio con una Santa Rita gigante plantada hace 140 años. En ese sector la memoria toma cuerpo. En una de las paredes están los autógrafos de los artistas que pasaron por aquí y que dejaban sus firmas en los camarines cuando estaban en el segundo piso. Fueron rescatadas y en una de las paredes del patio aparecen las firmas de Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, Pepe Biondi, China Zorrilla, Ricardo Darín, Enrique Pinti, José Marrone, Tita Merello y, literalmente, siguen las firmas.

El llamado Patio de los Artistas convive con el Patio de la Memoria. En la pared medianera hay una placa que remite al 16 de septiembre de 1976, la tristemente famosa Noche de los Lápices, el reclamo por boleto estudiantil que implicó el secuestro y desaparición forzada de estudiantes del secundario en tiempos de la dictadura. Para el momento de inaugurar la placa, una de las tantas que en el teatro, estuvo presente Pablo Díaz, figura clave de esta fatídica noche que Alejo García Pintos interpretó en la película La noche de los lápices, que dirigió Héctor Olivera, El testimonio de Pablo Díaz, interpretado por Fernando Contigiani, aparece también en la película Argentina 1985. Uno de los jueces que lo escucha era, no casualmente, Alejo García Pintos.

El Patio de los Artistas y de la Memoria con su gran planta de Santa Rita de 140 años que todavía no dio sus flores Marina Belen Espeche

Al patio daban las habitaciones de la familia Podestá del primer piso donde, actualmente, está el museo. Allí hay baúles originales y demás elementos escenográficos de la familia Podestá. En el mismo está la sala China Zorrilla, otra uruguaya. Es el típico salón dorado de estas salas históricas “en donde se presentaban libros y se comían sándwiches de miga”, dixit García Pintos. El espacio, con capacidad para 100 personas y al que se accede desde el hall central por una noble escalera está destinado a producciones platenses de la escena independiente que se quedan con el 90 por ciento de lo recaudado. Para la temporada 2027 se postularon 191 proyectos.

La planta de Santa Rita del patio, con un nombre complejo según la botánica, fue testigo mudo de estos 140 años de este teatro que nació apenas cuatro años después de la fundación de La Plata, que tuvo dos nombres, que fue mojón indiscutible del teatro criollo en el tiempo de los Podestá y por el cual pasaron nombres como Lola Membrives, Artur Rubinstein o Luis Alberto Spinetta. En estos tiempos democráticos ahora culmina otra puesta a punto con aires nuevos. Seguramente, en pocos días la Santa Rita empezará a dar flor. El Teatro Municipal Coliseo Podestá se lo merece.