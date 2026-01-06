La gran noche de Made in Lanús: la confesión de Mirtha Legrand, la emoción de Carlos Rottemberg y la ausencia de Luis Brandoni

LA NACION fue testigo de la gran celebración que se llevó a cabo en el teatro Atlas de Mar del Plata, con una función especial y la presencia de celebridades invitadas
- 3 minutos de lectura'
Mar del Plata.- En los primeros minutos de la noche en la que se esperaba la llegada de los Reyes Magos (en términos de temporada, zapatos, pasto y agua para que explote el arribo de turistas y potenciales espectadores teatrales), en el teatro Altas se vivió una celebración emotiva y simbólica: los 40 años del estreno de la obra Made in Lanús, uno de los títulos clásicos de la dramaturgia nacional contemporánea.
Un anfitrión -Carlos Rottemberg, siempre atento y responsable del fenómeno-, una invitada estelar (la más estelar de todas) -Mirtha Legrand- y una función donde la historia de “La Yoli”, “El Negro”, Osvaldo y Mabel vuelven a interpelar el ser nacional desde el patio de una casa de Lanús en los albores de la primavera democrática de nuestro país.
Vallas colocadas, el público llegando desde temprano y la esquina de Luro y Corrientes -enclave neurálgico del teatro marplatense- como territorio dispuesto a la fiesta donde no faltó la torta de varios pisos, las velas, el canto del feliz cumpleaños y la historia resumida en palabras pletóricas de sensibilidad y emoción a cargo del “pater familias” responsable, Carlos Rottemberg.
LA NACION fue testigo de los preparativos de la función y de la intimidad de una noche que emocionó a todos, sobre todo a aquellos que recordaron aquel estreno de hace 40 años en una pequeña sala que buscaba apostar a una fórmula popular y prestigiosa con Patricio Contreras, Leonor Manso, Martha Bianchi y Luis Brandoni como un dream team convocante. Así fue.
Exilios y arraigos. De eso se trata y a eso apuesta el material rubricado por Nelly Fernández Tiscornia, cuya versión actual dirige Luis Brandoni -uno de los actores que la estrenó hace cuatro décadas y que, por razones de salud no se hizo presente en “La Feliz”- y un elenco conformado por Alberto Ajaka, Malena Solda, Esteban Meloni y Vanesa González (debutando en la compañía en la función de anoche en reemplazo de Cecilia Dopazo).
Made in Lanús instaló la posibilidad de repetir temporada en esta ciudad balnearia, algo inusual hasta entonces y que luego fue replicado por otro fenómeno, Brujas, que el año pasado celebró sus 34 años de vida, también en el escenario del Atlas.
Carlos Rottemberg acompañó a Mirtha Legrand hasta su vehículo, rodeados de espectadores aún con lágrimas a flor de piel. Esas lágrimas que reconfortan.
La primera vez fue hace 40 años, en aquel fundacional teatro Corrientes en el que Rottemberg iniciara su matrimonio con esta ciudad. El ritual se repite. La vigencia de la trama de Nelly Fernández Tiscornia sigue despertando ternura, risas y emoción. Le habla a cada uno de los espectadores. Argentinidad al palo.
