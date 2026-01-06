La gran noche de Made in Lanús: la confesión de Mirtha Legrand, la emoción de Carlos Rottemberg y la ausencia de Luis Brandoni

LA NACION fue testigo de la gran celebración que se llevó a cabo en el teatro Atlas de Mar del Plata, con una función especial y la presencia de celebridades invitadas

Para LA NACION Pablo Mascareño Escuchar Nota

Mar del Plata.- En los primeros minutos de la noche en la que se esperaba la llegada de los Reyes Magos (en términos de temporada, zapatos, pasto y agua para que explote el arribo de turistas y potenciales espectadores teatrales), en el teatro Altas se vivió una celebración emotiva y simbólica: los 40 años del estreno de la obra Made in Lanús, uno de los títulos clásicos de la dramaturgia nacional contemporánea.

Un anfitrión -Carlos Rottemberg, siempre atento y responsable del fenómeno-, una invitada estelar (la más estelar de todas) -Mirtha Legrand- y una función donde la historia de “La Yoli”, “El Negro”, Osvaldo y Mabel vuelven a interpelar el ser nacional desde el patio de una casa de Lanús en los albores de la primavera democrática de nuestro país.

Mirtha Legrand llegó al Atlas, acompañada por su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas y fue recibida por Carlos Rottemberg, el gran anfitrión de la noche. El público esperó a "La Chiqui" para saludarla antes del ingreso a la sala Mauro V. Rizzi

Vallas colocadas, el público llegando desde temprano y la esquina de Luro y Corrientes -enclave neurálgico del teatro marplatense- como territorio dispuesto a la fiesta donde no faltó la torta de varios pisos, las velas, el canto del feliz cumpleaños y la historia resumida en palabras pletóricas de sensibilidad y emoción a cargo del “pater familias” responsable, Carlos Rottemberg.

Desde temprano, aún con la luz del día sobre la avenida Pedro Luro, el público hizo fila en la puerta del Atlas para presenciar el debut de la icónica pieza Mauro V. Rizzi

LA NACION fue testigo de los preparativos de la función y de la intimidad de una noche que emocionó a todos, sobre todo a aquellos que recordaron aquel estreno de hace 40 años en una pequeña sala que buscaba apostar a una fórmula popular y prestigiosa con Patricio Contreras, Leonor Manso, Martha Bianchi y Luis Brandoni como un dream team convocante. Así fue.

Vanesa González en su camarín, minutos antes de salir a escena. La función de anoche marcó su debut en la compañía. A pesar de haber contado con pocos ensayos previos, la actriz se mostró segura y efectiva en el papel que estrenara Martha Bianchi. "Haré un ´torazo´". Mauro V. Rizzi

Exilios y arraigos. De eso se trata y a eso apuesta el material rubricado por Nelly Fernández Tiscornia, cuya versión actual dirige Luis Brandoni -uno de los actores que la estrenó hace cuatro décadas y que, por razones de salud no se hizo presente en “La Feliz”- y un elenco conformado por Alberto Ajaka, Malena Solda, Esteban Meloni y Vanesa González (debutando en la compañía en la función de anoche en reemplazo de Cecilia Dopazo).

Alberto Ajaka probándose el mameluco de "El Negro", el personaje al que le da vida. La actual versión de la pieza lleva más de 600 representaciones, con dos temporadas en el Mutitabaris porteño y gira nacional Mauro V. Rizzi

Made in Lanús instaló la posibilidad de repetir temporada en esta ciudad balnearia, algo inusual hasta entonces y que luego fue replicado por otro fenómeno, Brujas, que el año pasado celebró sus 34 años de vida, también en el escenario del Atlas.

Claudia Álvarez Argüelles, propietaria del hotel Costa Galana, su marido, y Carlos Rottemberg en el foyer de ingreso antes del comienzo de la función Mauro V. Rizzi

Ana María Picchio y el productor Dany Mañas junto a un amigo antes de la función de Made in Lanús que se ofrece en la misma sala donde la actriz protagoniza El secreto, junto a Gerardo Romano Mauro V. Rizzi

Personal del Atlas ingresa la gran torta de cumpleaños que coronó la función celebratoria Mauro V. Rizzi

Esteban Meloni cumple con el rol que estrenara Luis Brandoni. "Pasó de todo, estamos más grandes, el país sigue cambiando. Nunca nos imaginamos lo que iba a suceder, aunque nos habían anticipado que la obra iba a durar en cartel", reconoce el actor. En una de las funciones, un espectador, en el saludo final, no dejaba de gritar el nombre de su personaje, lo que motivó que Meloni se acercara a proscenio para acompañarlo en su llanto Mauro V. Rizzi

El elenco, previo a cada función, cumple con un ritual, repetir una frase de su personaje antes de salir a escena. Cuando el director Luis Brandoni presencia algunas de las funciones también recupera la frase de cabecera de Osvaldo, el personaje al que le diera vida hace cuatro décadas Mauro V. Rizzi

"Beto (Brandoni) nos dijo que esta experiencia iba a ser transformadora, pero hasta que no lo vivís, no lo entendés. Hacer la obra es un regalo que me dio la profesión", reconoce Malena Solda, emocionada antes de la función y repasando los dos años que lleva interpretando a "La Yoli", una querible y reconocible ama de casa de Lanús Mauro V. Rizzi

El elenco agasajó a Mirtha Legrand con un gran ramo de flores y su agradecimiento. La diva confesó que era la primera vez que presenciaba una función de Made in Lanús: "Hace cuarenta años que quería ver esta obra. Qué actores los argentinos, son los mejores del mundo. Carlitos te felicito por haberla repuesto, ojalá se llene el teatro todas las noches, lo merecen, son actorazos los cuatro, maravillosos, muchísimas gracias por esta noche inolvidable", sostuvo Legrand ante la ovación de los espectadores Mauro V. Rizzi

"La estrenamos a dos años del regreso de la democracia, parecía para ese momento. 40 años después seguimos coincidiendo que es para este momento. Durante la noche de estreno había muy poquita gente, pero no paré de emocionarme, cuando fui a los camarines le dije a los actores ´les propongo que sea la primera obra que repita temporada en el año 1987, algo que no era costumbre. Me pareció que era el mejor halago. Una semana después del estreno, el teatro estaba lleno y, en vacaciones de invierno, en Buenos Aires, hicimos dos funciones diarias. 40 años después, estamos con ustedes celebrando. Estamos ante una joya y lo digo como espectador", sostuvo el productor Carlos Rottemberg, el gran impulsor del estreno y la vigencia del material Mauro V. Rizzi

Luego de la función, "La Chiqui" fue abordada por la prensa. No faltó el humor y la complicidad compartida con Carlos Rottemberg Mauro V. Rizzi

Carlos Rottemberg acompañó a Mirtha Legrand hasta su vehículo, rodeados de espectadores aún con lágrimas a flor de piel. Esas lágrimas que reconfortan.

La primera vez fue hace 40 años, en aquel fundacional teatro Corrientes en el que Rottemberg iniciara su matrimonio con esta ciudad. El ritual se repite. La vigencia de la trama de Nelly Fernández Tiscornia sigue despertando ternura, risas y emoción. Le habla a cada uno de los espectadores. Argentinidad al palo.