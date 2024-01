escuchar

Si en los tiempos que corren este verano el bolsillo no está para vacaciones, quedarse en Buenos Aires no será sinónimo de aburrimiento. Al menos para los amantes del teatro. Y aunque no haya brisa de mar ni de sierras, siempre se puede resistir el calor con aires de noches porteñas sobre la calle Corrientes, donde los primeros meses de 2024 la oferta será tan amplia y nutrida como para contentar las preferencias de espectadores de todas las edades.

Más allá del nutrido abanico, un dato alentador: desde el Multiteatro Comafi, que comanda Carlos Rottemberg, uno de los empresarios y productores más influyentes del sector, se anunció que se mantendrá el valor de las entradas, que en general oscila entre $10.000 y $15.000 -aunque las hay más caras y más económicas también-. A esto se suman, en muchos casos, diversas promociones que pueden alivianar el gasto para una pareja o un grupo de amigos, o incluso para un plan en familia.

El verano de 2024, calle Corrientes y sus imperdibles en teatro Ignacio Sánchez - Archivo / LA NACIÓN

Ahora sí, yendo a la cartelera: ¿cómo orientarse? ¿Registro cómico, o más serio y “dramático”? ¿Teatro musical o de texto? A la hora de elegir, ya sean estrenos o reposiciones de éxitos, siempre hay imperdibles.

Un poco de Broadway

¿Quién no se acuerda de Tootsie, el film que inauguró a Dustin Hoffman en la comedia ? En 2019 se estrenó en Broadway la aplaudida comedia musical basada en la película; la trama es la misma y se apoya en el popular recurso (utilizado en tiempos de Shakespeare y el Siglo de Oro español) de disfrazarse de varón o mujer para alcanzar cierto objetivo (con los consiguientes enredos, siempre muy divertidos). La versión local fue un gran éxito de 2023 y es uno de los ineludibles de este verano, sobre todo si hay predilección por las comedias salpicadas de canciones. Protagonizada por Nico Vázquez junto con Julieta Nair Calvo, la obra estará nuevamente en el Lola Membrives, a partir del 11 de enero. Un detalle más que colorido: la salida a la venta de las entradas para la nueva temporada se anunció con un video navideño, parodia de la canción “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey (el de la película Love Actually). Tootsie, que gira en torno a un actor que se disfraza de mujer para quedar seleccionado en un casting para actrices y después se enamora de su compañera de elenco, recibió el premio como mejor comedia en la última entrega de los ACE y cuenta con dirección de Mariano Demaría, también galardonado como mejor director en ese rubro, al igual que su protagonista, como mejor actor.

Nico Vázquez es el rol central de Tootsie, un éxito de la cartelera porteña de 2023 que en 2024 reestrena en el Lola Membrives RGB Entertainment

Como propuesta para toda la familia (premiada con el ACE en el rubro infantil y como mejor producción) y recientemente declarada de interés cultural en la ciudad, Matilda, el musical es otra de las reposiciones imperdibles de este verano. Basado en el best seller de Roald Dahl, la historia de una brillante niña enamorada de los libros (que son tanto su refugio como su fuente de inspiración), también tiene como antecedente una histórica película de Hollywood : la de 1996 dirigida y protagonizada por Danny De Vito. Como referencia -ya que se puede ver en plataformas- en 2022 se estrenó la adaptación fílmica del musical, que con mucho éxito se representa en Broadway y Londres hace varias temporadas. La puesta local, dirigida por Ariel Del Mastro y con Laurita Fernández, Agustín “Soy Rada” Aristarán, José María Listorti y Fernanda Metilli en el elenco, fue vista por aproximadamente 140.000 espectadores, y ahora vuelve al escenario del Gran Rex a partir del 12 de enero.

Matilda, el musical fue declarada de interés cultural y vuelve al Gran Rex en enero de 2024 @pochoph

Para toda la familia, hay otra opción atractiva entre los musicales: Disney, La caja mágica. En este caso se trata de un estreno mundial, que será el 11 de enero en el Ópera. El espectáculo, muy distinto a los que la marca del ratón Mickey ha presentado anteriormente en Argentina, se plantea como una experiencia sensorial recomendada a partir de los seis años.

La risa como escape

El terreno de las comedias será igualmente fértil en el verano porteño -ya se sabe: el humor todo lo puede-. Desde estrenos como Escape Room o Permitidos, hasta espectáculos casi permanentes, como Brujas, que se sigue presentando a 33 años de su estreno (regresa el 3 de enero al Multitabaris), pasando por reposiciones de obras más recientes como Mi madre, mi novia y yo, la comedia de enredos familiares dirigida por Diego Reinhold (a partir del 4 de enero en el Paseo La Plaza).

Gonzalo Suárez, Brenda Gandini, Benjamín Rojas y Sofi Morandi en Escape Room

Interpretada por Benja Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez y dirigida por Nelson Valente, Escape Room, con autoría de los catalanes Joel Joan y Héctor Claramunt (que la presentaron con éxito en teatros españoles y luego la llevaron a la pantalla grande), se presenta como una “comedia aterradora”. Se estrena el 5 de enero en el Multibaris Comafi y gira en torno a un encuentro de parejas que tiene lugar en uno de estos nuevos espacios de juego en los que hay que resolver acertijos para poder escapar. El mismo día también se larga la temporada de verano de Permitidos en el Paseo La Plaza, con dirección de Peto Menahem. Basada en la película homónima de Ariel Winograd que protagonizaron Lali Espósito y Martín Piroyansky , se trata de otra comedia de parejas y las tentaciones que ponen en peligro las relaciones monogámicas.

Menú clásico

Entre los imperdibles de 2024 habrá viejos conocidos (también conocidos como “clásicos”): el 4 de enero subirá a escena en el Multitabaris uno muy transitado en el teatro argentino, Made in Lanús, la obra de Nelly Fernández Tiscornia, con Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni. La dirección está a cargo de Luis Brandoni, quien fue integrante del elenco original cuando se estrenó en Mar del Plata en 1986 y en el del film de 1987 basado en la pieza, Made in Argentina. En la línea del “teatro de ideas”, esta obra sobre el tema del exilio siempre se resignifica según el contexto y contribuye a nuevas reflexiones sobre la emigración.

Made in Lanús, un clásico que nunca pierde vigencia para los argentinos, sube a la cartelera porteña en enero de 2024 con Luis Brandoni como director y protagonizada por Alberto Ajake, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda

Un día después, los amantes de los clásicos modernizados tendrán una nueva oportunidad de ver, en el Metropolitan, Habitación Macbeth, la exitosa versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre la obra de Shakespeare. Y desde el 10 de febrero subirán a escena otra vez Cyrano de Edmond Rostand (dirigida por Willy Landin), con un “Puma” Goity brillante en uno de los personajes más emblemáticos de la historia del teatro, y Largo viaje de un día hacia la noche (con dirección de Luciano Suardi) interpretada, entre otros, por Arturo Puig y Selva Alemán, que se lucen como pareja protagónica en este clásico de Eugene O’Neill. La cita es en el Teatro San Martín, una de las opciones más económicas de calle Corrientes.

Largo viaje de un día hacia la noche vuelve al Teatro San Martín, en febrero Carlos Furman - CTBA

Tanques de las tablas

Además de Made in Lanús, el otro gran estreno del verano es La fuerza del cariño de Dan Gordon. La obra, basada en la ya clásica película de 1983 de James L. Brooks que se alzó con cinco Oscar, gira en torno al fuerte vínculo entre una madre y su hija, que en pantalla grande fueron encarnadas por las memorables Shirley MacLaine y Debra Winger, a las que se sumó Jack Nicholson en una actuación inolvidable. El ingrediente clave en este estreno porteño es el reencuentro en las tablas de la dupla protagónica: a 19 años de su último trabajo juntos, Soledad Silveyra y Osvaldo Laport interpretan (junto a Julieta Ortega y bajo la dirección de Corina Fiorillo) los personajes principales de esta historia, calificada en su momento por la crítica como “una maravillosa mezcla de humor y dolor”.

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport vuelven a las tablas para La fuerza del cariño, que estrena en enero de 2024 y se perfila como uno de los tanques teatrales del verano porteño

Otro regreso convocante: a 20 años de su estreno, este verano vuelve Porteñas, de Manuel González Gil, protagonizada por Cecilia Milone, Romina Richi, Julia Calvo, Micaela Riera y Andrea Politti. A partir del 5 de enero podrá verse en el Astral este viaje por el siglo XX, en el que se revive década a década los hechos más significativos de nuestra historia y las transformaciones que protagonizó la mujer en el siglo pasado.

Votemos es decididamente otra opción atractiva entre las “comedias dramáticas” con fuerza del verano. La obra dirigida por Daniel Barone y con Agustina Cherri, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana y Alan Daicz (premio ACE Revelación) en el elenco reanuda sus funciones el 10 de enero en el Metropolitan. Basada en el cortometraje español “Votamos”, nominado a los Goya en 2022, tiene como premisa un dilema: “Si supieras que una persona con problemas de salud mental fuera a ser tu vecino o vecina y pudieras evitarlo levantando la mano en una reunión de consorcio, ¿qué harías?”.

Luis Machín y Javier Lorenzo, protagonistas de La última sesión de Freud Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Hablando de dilemas, una apuesta segura: La última sesión de Freud, de Mark St. Germain, con dirección de Daniel Veronese (premiado con el ACE por este trabajo), que vuelve al Picadero a partir del 5 de enero. Luis Machín (también distinguido con el ACE como mejor actor de drama) y Javier Lorenzo, que debaten -como Sigmund Freud y el académico C. S. Lewis) sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Enero puede ser, también, un recreo en la ciudad. El teatro, por lo pronto, ofrece un menú cada vez más amplio y variado, para todos los paladares.