Mar del Plata puso primera: Mirtha fue a ver a Fátima y va por su récord

La temporada comenzó con gran afluencia de público en las calles y una marcada polarización en las boleterías

Para LA NACION Pablo Mascareño

MAR DEL PLATA (de un enviado especial).—Con una ciudad que presenta una afluencia de público importante y un domingo de sol con temperaturas que dejaron atrás un comienzo de año con sensación térmica otoñal, la temporada se puso en marcha y la mayoría de las compañías teatrales ya levantaron el telón.

Mirtha Legrand, como es su costumbre, celebró la Nochevieja y el comienzo de año en el hotel Costa Galana y anoche inició su raid por las principales salas volviendo a elegir el espectáculo de Fátima Florez, mientras se alista para iniciar su ciclo televisivo desde el mismo hotel donde se encuentra alojada. Tanto la diva como su nieta Juana Viale ofrecerán “mezasas” con invitados estelares para sus debuts.

Como cada año, comenzó la “batalla de las boleterías” y tanto artistas como productores ajustan el lápiz en busca de promocionar sus espectáculos. En esta contienda, una compañía celebra lo que se vislumbra como el batacazo del verano.

La capital del espectáculo estival nuevamente está en el foco mediático con noches donde la peatonal San Martín está ofreciendo postales auspiciosas.

Embajadora de La Feliz

El sábado por la noche, Mirtha Legrand realizó su primera salida al teatro, eligiendo nuevamente el espectáculo de la imitadora Fátima Florez. Con una sala colmada, la diva ingresó puntualmente generando una ovación entre los presentes que coreaban un futbolero “olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”.

En el ingreso, un cronista televisivo le ofreció una caja de pochoclos que la estrella de eltrece degustó a lo largo de toda la función de Fátima universal, que se ofrece en la sala Roxy, una de las que posee mayor aforo en la ciudad.

La protagonista del show y el periodista Marcelo Polino, que también forma parte del espectáculo, recibieron a la diva en la puerta del complejo que también alberga las salas Radio City y Melany, mientras una multitud detenía el tránsito de la céntrica calle San Luis para tomar imágenes de la llegada de la conductora televisiva. Un ritual infaltable de cada verano.

Mirtha Legrand, pochoclos en mano, presente en la función de Fátima universal, acompañada por Claudia Álvarez Argüelles, propietaria de los hoteles Costa Galana e Iruña Fernando Maldonado prensa

A diferencia de lo sucedió el año pasado, donde sólo realizó algunos programas especiales, el próximo sábado 10 Legrand iniciará una nueva temporada de La noche de Mirtha, mientras que el domingo hará lo propio su nieta al frente de Almorzando con Juana.

Para ambos estrenos de eltrece, este lunes comenzará el montaje del set que, como es habitual, se montará en el salón Juan de Garay del primer piso del hotel Costa Galana que balconea hacia Playa Grande.

En principio, Mirtha recibiría en su “mesaza” a los Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, y a Soledad y Natalia Pastorutti, una cena de hermanos bien atractiva. Al día siguiente, Juana Viale será anfitriona de Florencia Peña y Juan Ingaramo, protagonistas de Pretty Woman, el musical que se da en la sala Mar del Plata, y de Martín Bossi y Laurita Fernández, quienes, junto a Gustavo Bermúdez, encabezan el elenco de la comedia francesa La cena de los tontos, que se puede ver en el Tronador. Junto a ellos compartirá el almuerzo la actriz Gimena Accardi, quien el año pasado cosechó la atención mediática a partir de su divorcio de Nicolás Vázquez.

Juana Viale llegará a La Feliz a mediados de semana para alistarse para la grabación del día viernes El trece

Según trascendió, los ciclos veraniegos de Mirtha y Juana se extenderán hasta comienzos de febrero. El 23 de ese mes, Legrand celebrará sus 99 años con una fiesta montada, en principio, en la mansión de Barrio Parque de su hija Marcela Tinayre.

Antes, el 19 de enero, será la gran estrella de la gala de Fundami que se realizará en el Costa Galana a beneficio del Hospital Materno Infantil local, que contará con la conducción del siempre efectivo Julián Labruna, quien también animó la fiesta de fin de año del reconocido hotel y forma parte de Contadores de historia, que se ofrecerá el 11 y 13 de enero en la sala Melany.

Mirtha va por su propio récord. En poco más de un año llegará al centenario, pero se muestra tan activa como cuando debutó con Almorzando con las estrellas en aquel lejano 3 de junio de 1968.

Taquilla

Durante todo el día, en la boletería del Neptuno -el teatro más grande de la ciudad, propiedad de Carlos Rottemberg- la demanda de localidades es incesante. La comedia La cena de los tontos, producida, entre otros, por Adrián Suar, Guillermo Francella -quienes la protagonizaron hace varios años- y Federico Hoppe, se encamina como el gran éxito de la temporada.

Luego de ser visita por 150.000 espectadores en la Calle Corrientes porteña, la pieza del autor y director francés Francis Veber encabeza las recaudaciones del inicio de temporada ofreciendo funciones con la platea prácticamente colmada, al punto tal que, desde el fin de semana que viene, se sumará a la oferta una segunda función sabatina.

Pretty Woman y Fátima universal pelean por escalar posiciones en ese ranking competitivo de las salas de primera línea de la ciudad donde ambos espectáculos formarán parte de la punta de lanza tan codiciada.

Florencia Peña y Juan Ingaramo al frente de Pretty Woman, uno de los espectáculos de mayor producción que se ofrece durante la actual temporada Hernan Zenteno - La Nacion

Pasarela infaltable

Héctor Vidal Rivas, histórico asesor de vestuario de Mirtha Legrand, no sólo se encuentra acompañando a la diva en su estadía marplatense, sino que también, como cada verano, ofrecerá Cariló está de moda, el desfile que ya forma parte de la agenda glam de cada temporada.

Esta vez, el evento, que suele reunir a destacadas personalidades del espectáculo en su platea, se llevará a cabo el lunes 12 de enero, como siempre con una pasarela montada en los jardines del Hotel Marcin.

Héctor Vidal Rivas, un nombre ineludible de la moda argentina Pilar Camacho

Postergación y cambio

Pepe Cibrián iba a ofrecer, desde este lunes, el espectáculo Habla marica, su homenaje a Federico García Lorca. Debido a cuestiones personales, el actor, dramaturgo y director arribará cerca de fin de mes, siendo sustituido en la cartelera del teatro Carreras por Cha cha cha, edición verano, espectáculo encabezado por Alfredo Casero y Alacrán.

Pepe Cibrián postergó su arribo a la ciudad, donde ofrecerá Habla marica, unipersonal que interpreta desde hace varios años Manuel Cascallar - LA NACION

Diversidad

Las salas del teatro Auditorium arrancarán este miércoles su programación con dos propuestas diversas y atractivas. En la sala Astor Piazzolla se presentará el concierto de Elena Roger, donde se espera contar con la presencia de Mirtha Legrand en la platea.

En la bella sala Roberto Payró levantará el telón una nueva versión de El conventillo de la Paloma, el clásico sainete de Alberto Vaccarezza, que contará con un elenco conformado por más de 30 artistas, entre actores, bailarines y músicos.

Las hermanas Victoria y María Carreras estarán al frente de esta propuesta que se desplegará con una puesta escena de notable despliegue dándole vida a uno de los textos icónicos del teatro nacional.

Papá solo

José María Muscari llegará este domingo a Mar del Plata para ponerse al frente de los ensayos de la reposición de Sex, la obra, que se ofrecerá en la sala América con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera como protagonistas.

El director y dramaturgo arribará a la ciudad sin la compañía de Lucio, su hijo, debido a que el joven, oriundo de la provincia de Corrientes, decidió iniciar el año en compañía de sus amigos.

José María Muscari, nuevamente en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El fin de un clásico

Luego de décadas de llevarse a cabo en esta ciudad y en Buenos Aires, este año no se realizará el evento Mar del Plata levanta el telón, histórico puntapié de la temporada.

Debido al cambio de autoridades en el ente del municipio que lo venía organizando, esta vez, desde la esfera oficial no se organizará el encuentro que reunía a todos los elencos de la temporada y que también contaba con la presencia de los artistas marplatenses que ofrecen prestigiosas propuestas en una veintena de salas independientes con actividad durante todo el año.

En cambio, este martes al mediodía, el productor Marcelo González será el anfitrión, en su teatro Tronador, de los elencos de las principales salas en un encuentro con la prensa que también incluirá un almuerzo para agasajar a artistas y cronistas.

La postal de familia en la Villa Victoria, la clásica imagen de Mar del Plata levanta el telón Mauro V. Rizzi

Un nuevo hito

El Bendu Arena se convertirá en el nuevo e ineludible espacio para las propuestas multitudinarias del mundo musical. En un edificio impactante ubicado en la ex Manzana de los Circos, a metros del puerto de la ciudad, este flamante espacio abrirá sus puertas con una programación que incluye a grandes nombres.

El 8 de enero se ofrecerá un opening con ⁠Dante Spinetta y ⁠DJ Mami, un evento exclusivo para presentar en sociedad el espacio.

La Delio Valdez traerá su espíritu celebratorio a la ciudad @juligarciafotografia

Desde el 16 de este mes, el multiespacio, con capacidad para siete mil personas, incluirá en su grilla los conciertos de El Mató a un Policía Motorizado, La Mágica, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La K’onga, La Delio Valdez, Divididos y Karina “La Princesita”, entre otros artistas.