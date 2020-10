La música y el teatro en tiempos de streaming

Feli Colina participa en el proyecto Mapa, del CCK

Del ciclo de mujeres Un Mapa y los conciertos de la Filarmónica en el Colón, al recital con orquesta típica de Ariel Ardit; o del registro de Brujas (éxito compartido por Graciela Dufau, Nora Cárpena, Thelma Biral, Susana Campos y Moria Casán) a las musas que ha dejado Ibsen en la vasta y muy variada producción teatral Argentina. Una guía con diez propuestas de música y teatro para el fin de semana.

Una propuesta que ilumina las noche de los domingos

Verde Platelminto, el poético viaje que ilumina los domingos a la noche Crédito: Prensa Verde Platelminto

Verme Platelminto tiene algo de un viaje/homenaje a los viejos programas de televisión en vivo. Los conductores de esta experiencia son Maruja Bustamante y Diego Velázquez, dos intérpretes de una paleta expresiva enorme. La hoja de ruta la armó Gustavo Tarrío con la complicidad de la compositora Carmen Baliero, el actor Marcos Krivocapich y el pianista Pablo Viotti tomando como inspirador al disco El gusanito, del artista plástico Jorge de la Vega. Platelminto es streaming en vivo, de verdad. Lo cual hace que, de muchas formas, se recree el rito del teatro. La poética de esta mágica propuesta circula por una ruta con baches, con una conectividad que no conecta que hace que los conductores tengan que alargar la situación o que se rían forzosamente en un alarde a la sobreactuación. Claro que de todos esos baches se alimenta este recorrido generado en El Galpón de Guevara cargado de referencias, de una fina ironía, una resolución escenográfica que enaltecen al cartón pintado y una paleta que ilumina la noche del domingo.

Verme Platelminto, de Gustavo Tarrío. Domingos, a las 21. En Alternativa Teatral. Valor de la entrada: 300 pesos. Hasta fin de mes.

Alfredo Alcón y Elena Tasito, dos clásicos haciendo un clásico

Enrique IV, el retorno de un clásico de Alfredo Alcón que se estrenó en el San Martín Crédito: CTBA

Desde que se desató la pandemia varias salas comenzaron a subir material a la Red piezas históricas, el Teatro San Martín, que este año festeja sus 60 años, fue desempolvando espectáculos de su archivo. Dentro de ese plan rescató el registro visual de Enrique IV, de Luigi Pirandello, que se estrenó en 2005 en la Sala Casacuberta con la dirección de Rubén Szuchmacher y un elenco encabezado por Alfredo Alcón y Elena Tasisto, acompañados por Analía Couceyro, Osvaldo Bonet, Roberto Castro, Pablo Messiez y Horacio Peña, entre otros. La calidad de la filmación puede admitir objeciones, pero el hecho irrefutable es que aquella audiencia que por motivos generacionales y territoriales no pudo ver esta puesta ahora sí pueden hacerlo. Para el momento del estreno el desaparecido crítico Ernesto Schoo apuntó sobre el trabajo de Alcón: "agota el catálogo de adjetivos laudatorios".

Enrique IV, con dirección de R. Szuchmacher. En las páginas del Complejo Teatral y Cultura en Casa. Libre y gratuito. Hasta el próximo sábado.

El campo minado de una conversación

Lisandro Rodríguez y Elisa Carricajo, en Otro trabajo: la trama oculta de una conversación de permanente tensión

En 2015, los directores, dramaturgos y actores Elisa Carricajo y Lisandro Rodríguez presentaron una obra que llamaron Un trabajo. En aquella oportunidad una mujer en escena conversaba con un hombre del que sólo se escucha una voz en off en medio de un set televisivo en el cual ella va grabando separadores de un programa del que el espectador no sabrá nada. Pero lo troncal de aquella experiencia era el diálogo entre ellos, las situaciones forzadas de una conversación que no fluye, la pregunta fuera del lugar, el acoso de géneros siempre circulando por ahí en un contundente campo minado en el cual se cruzan tensiones permanentes: Él, siempre al acecho. Ella, en la trinchera. En los actuales tiempos pandémicos llevaron la Red aquella potente matriz en cinco capítulos de duraciones dispares a los que es casi imposible poner una pausa. El resultado se llama Otro trabajo y es un demoledora propuesta presentada por el CCK en la cual es imposible no sentirse identificado, cuestionado, interpelado.

Otro trabajo. En la página del Centro Cultural Kirchner. Entrada libre y gratuita. Hasta fin de mes.

El retorno de cinco brujas que baten récords

Brujas, la comedia protagonizada por Susana Campos, Nora cárpena, Thelma Biral, Moria Casán y Graciela Dufau que vieron un millón de espectadores Fuente: Archivo

En 1990 las actrices Graciela Dufau, Nora Cárpena, Thelma Biral, Moria Casán y Susana Campos estrenaron Brujas. Con el diario del lunes habría que afirmar que esa noche nació una leyenda, un hito del teatro comercial que no paró de llenar salas de todo el país. El divertido y desopilante reencuentro de excompañeras de colegio que se reencuentran tras 25 años sin verse se convirtió en uno de los más claros éxitos en la historia del teatro. Hizo funciones hasta 1997 en salas de Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Se repuso en marzo de 2000 y estuvo un año en cartel. Más de un millón de espectadores la vieron. El registro de esa comedia que dirigió Luis Agustoni y que no paró de ganar premios ahora está disponible el Teatrix. La leyenda continúa.

Brujas, con dirección de Luis Agustoni. En Teatrix.

El personaje de Nora, de Ibsen, y sus eternos portazos

Querido Ibsen: soy Nora, la obra de Griselda Gambaro que revisitó al texto de Ibsen

Hace 139 años Ibsen escribió Casa de muñecas. En la escena final Nora, el personaje central, deja a su marido, a sus tres hijos. Aquel portazo a las convenciones de la época marcó un hito. Y de tanta actualidad que el dramaturgo norteamericano Lucas Hnath escribió Después de casa de muñecas, la obra que aquí protagonizó Paola Krum, en la indaga al personaje después de ese portazo. Pero en 2013 el talentoso Silvio Lang montó en el San Martín un texto de Griselda Gambaro en el cual puso a Ibsen en escena negociando con Nora sus dichos y acciones. Se llamó Querido Ibsen: soy Nora. Con las actuaciones de Belén Blanco, Patricio Aramburu, Belén Blanco y Edgardo Castro, entre otros, esta notable y potente relectura escénica ahora está disponible gracias a una iniciativas de la sala Roseti. Incluye la charla posterior con su director que se realizó en vivo en la primera emisión.

Querido Ibsen: soy Nora, de Griselda Gambaro. En Alternativa Teatral. Entrada desde 50 pesos. Hasta el 26 de este mes.

Tanguero de pura cepa

Ariel Ardit Crédito: Federico Paleo

El cantor de tango Ariel Ardit ofrecerá un concierto con su orquesta típica desde la tradicional sala Siranush, un lugar ideal para emprender un recorrido por su carrera. Cordobés de nacimiento y porteño por opción de residencia, abrazó el tango a finales de los noventa, como una afición que se exteriorizaba en las trasnoches del mítico boliche de Roberto, en el barrio de Almagro. Terminó el viejo siglo como cantor de una de las mejores agrupaciones tangueras de esos años, El Arranque. Con ese grupo estuvo más de un lustro, hasta 2005, cuando comenzó su camino en solitario. Y sin salir del tango armó un catálogo variado con proyectos y álbumes siempre guiados por una temática. Así llegó, el último año, a celebrar sus dos décadas con la música de Buenos Aires.

Ariel Ardit. El sábado, a las 20, desde la Sala Siranush.

Todo Beethoven

Mischa Maisky Crédito: E. Fantoni / Nuova Harmonia

Este domingo el Teatro Colón transmitirá en el ciclo Cultura en Casa un concierto que celebra la obra de Ludwig Van Beethoven, interpretado porque la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y, como invitados, los músicos del clan Maisky. Con dirección de su titular, Enrique Arturo Diemecke la orquesta eligió en 2018 un programa de tres obras que hoy, dos años después, sirven para conmemorar los 250 años del nacimiento del genio de Bonn: la Obertura Coriolano Op. 62, el Concierto Triple Op. 56 en Do Mayor y la Sinfonía Nº 7 en La Mayor, Op. 92. Como invitado especial participa el Trío Maisky, que integran el violoncelista Mischa Maisky y su hijos, el violinista Sascha y la pianista Lily.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y Maisky Trío. El domingo, a las 20, en la web del Teatro Colón, con entrada libre.

Un mapa de las voces femeninas de la Argentina

Luna Monti Crédito: Leti Berterré

El Centro Cultural Kirchner presenta un ciclo desarrollado a partir de un recorrido por las voces de varias mujeres argentinas. En dos fechas, el streaming propone un viaje sonoro por la canción popular que es de todo el país pero que también tiene colores regionales, con la mujer como protagonista. Mañana estarán Sonia Álvarez, Lucy Patané (acompañada por Mercedes Lescano y Noelia Sinkunas), María Pien y Milena Salamanca (acompañada por Ángeles Mendoza). Pasado mañana será el turno de Feli Colina, Luna Monti, Maca Mona Mu y Carmen Sánchez Viamonte.

Viernes y sábado, a las 20, desde la página del CCK, con entrada libre, y desde su cuenta de Instagram, Facebook y el canal de YouTube.

Cruces urbanos en la era del distanciamiento

Quinteto Negro La Boca

El Quinteto Negro La Boca hará este viernes una singular evocación de los tiempos en los que los cruces presenciales era algo de todos los días. Desde su raíz tanguera (pero como el tango se puede entender en este siglo) el grupo mutó con el paso de los años a partir de distintas inquietudes. Editó un álbum llamado Cruces urbanos (entreverados con la cumbia, el punk, el rap, el ska y el trap) con el aviso de que era el volumen 1. Reincidieron en su proyecto de mixturas con un nuevo álbum, el Vol.2, donde participan Miss Bolivia, Víctor Heredia, Dancing Mood, Dakillah, Raly Barrionuevo, Malena D´Alessio, Kapanga, Pablo Agri Cuarteto, Responsables No Inscriptos, Adriana Varela y Mariano Martínez de Attaque 77. Luego de siete meses sin sonar volverá a un escenario.

Quinteto Negro La Boca, el viernes, a las 22.30, desde el Estudio El Parral.Entradas disponibles.

La trilogía Barilari, ideal para fanáticos

"Experiencia Barilari" Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Adrián Barilari pensó en diseccionar su propuesta artística para entrar en el mundo del streaming. Es por eso que la voz de Rata Blanca dará tres conciertos bien diferentes este fin de semana. Comenzará mañana, con un show que llamó Rock & Metal. Para pasado mañana preparó un repertorio que denominó "Canciones doradas" y para el domingo subirá al escenario con un programa tanguero. El denominador común de cada show será el formato. En todos habrá un presentador que conversará con el cantante y abrirán la posibilidad de la interacción con el público. Seis escenarios diferentes y una puesta televisiva. Los fanáticos no se lo pueden perder.

Adrián Barilari, en Barilari por tres, el viernes, el sábado y el domingo, a las 21.30, con entradas disponibles.

