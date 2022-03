La obra de García Lorca menos transitada se estrena hoy en Buenos Aires

La producción del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca siempre ha tenido una fuerte presencia en Buenos Aires. Sus obras mayores se han representado en numerosas oportunidades cumpliendo al extremo con los requerimientos de puesta señalados en los textos por el autor y tuvo también versiones que, aunque algunas veces fueron cuestionadas, no lograron quebrar del todo las claves de sus historias y sus personajes.

Hay una pieza corta que García Lorca escribió en 1933 que muchas veces se ha considerado “menor” pero que posee una rica teatralidad y también resulta un desafío llevarla a un escenario. Se trata de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. El texto muchas veces se ha utilizado como ejercicio teatral, otras se ha representado en un tablado de títeres. En cada una de sus puestas siempre ha provocado el interés de los espectadores porque su trama propone el desarrollo de un juego intenso que resulta muy provocador para quien observa.

Don Perlimplín es un viejo solitario y solterón que, aconsejado por su criada Marcolfa, decide casarse con Belisa, una vecina mucho más joven que él. Durante la noche de bodas suceden una serie de acontecimientos inesperados que modifican y mucho la actitud del protagonista, quien urde una patraña para desubicar a su enamorada. El trabajo, interpretado por Marcelo Albamonte, Lucía Alfonsín, Beatriz Dellacasa, Rodrigo Villani y Francisco Cruzans, se estrenará hoy en El Método Kairos.

Sobre finales de 2021 el actor, dramaturgo y director Mariano Taccagni decidió montar la obra. Profundo conocedor del mundo lorquiano cuenta que su escritura lo ha marcado mucho y hasta lo ayudó a definir su profesión de profesor en letras y su vocación teatral.

“ Sentimos que esta pieza es una mixtura de géneros –explica–. Tiene algo del teatro del absurdo, la tragedia, por supuesto; también un flujo poético que aparece en algunos momentos con textos líricos andaluces . Llevarlo a escena, además, nos permite jugar con algo de clown en algunos momentos y la puesta fue llevada hacia el humor de hoy. Lorca es un autor que tiene una actualidad activa, un hombre que murió a los 39 años y dejó un larguísimo recorrido artístico: No sólo se ha destacado como dramaturgo, sino como poeta, pintor, músico. Creo que a todo artista que se precie le gustaría poder llegar a un lugar así”.

Taccagni tiene un compañero de aventuras teatrales, Marcelo Albamonte . Se conocieron en 2019 cuando ambos formaban parte del elenco del musical Los locos Adams. Desde entonces, además de desarrollar experiencias individuales, suelen formar equipos de trabajo muy sólidos. Entre las últimas puestas que compartieron está Hotel Oasis, de Hugo Midón y música de Carlos Gianni.

Beatriz Dellacasa y Marcelo Albamonte durante un ensayo general de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín Gentileza

Albamonte es actor y director, suele abordar la dramaturgia pero aún no se anima a mostrar su producción. Trabaja como docente en una escuela teatral en la que, en 2020, invitaron a dictar un seminario a Mariano Taccagni y este se explayó sobre García Lorca y propuso analizar Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Un año después fue convocado para protagonizar la pieza.

Si bien desde un comienzo se interesó por el material, fue descubriendo que el personaje tiene cualidades que le resultan muy reconocibles y otras no tanto y apareció un inconveniente. Cuando se habla de Perlimplín asoma el dato de que es un anciano de 50 años. Hoy a nadie de esa edad se lo considera como tal. Con lo cual el actor debió encontrar el tono exacto que mostrara al personaje como un ser mayor, enamorado de una joven mucho menor que él.

“Lo que más me costó –cuenta Albamonte– es que vengo desde hace mucho tiempo trabajando otro tipo de materiales: textos más simples o más cortos y directos, con más juego corporal y aquí me encontré con una obra más sofisticada y para mí ese fue el mayor desafío. Hacer que las palabras de Lorca sean propias, mías y no sentir que estoy recitando. La obra es muy vertiginosa. Está escrita de una manera particular. Todo sucede muy rápido y eso también es un reto para los actores . Tenemos que pasar de una situación a otra con bastante rapidez “.

A Taccagni le gusta observar a Perlimplín como un artista. Considera que él crea su propio destino aunque lo conduzca a un lugar inesperado. Y siente que en la pieza hay una valoración muy importante hacia los creadores, los generadores de ideas. “Perlimplín –explica– en algún momento es también director de la obra que construye junto a Marcolfa, su criada. Él necesita que las piezas del rompecabezas que concibe comiencen a acomodarse como el quiere, aunque esto vaya en detrimento de su propia vida”.

El espectáculo cuenta con música de Carlos Gianni quien fue el encargado de musicalizar algunos poemas que están en el texto original. El reconocido creador también está ligado a este equipo de teatristas quienes reconocen en su personalidad y profesionalismo la calidez de un maestro y de un consejero excepcional.

Mariano Taccagni y Marcelo Albamonte ya habían hecho juntos Hotel Oasis y ahora se reencuentran en Don Perlimplin DIEGO SPIVACOW - AFV

Taccagni y Albamonte han recorrido un muy atractivo camino escénico tanto dentro del teatro alternativo como el comercial. “Cuando armamos proyectos estamos acostumbrados, en lo autogestivo, a tirar todos para el mismo lado –cuenta el director–. No solamente esto tiene que ver con acuerdos económicos o materiales. Es el humor, la vibra, la amorosidad. Yo no podría trabajar de otra manera. Es como volver a casa a investigar con el material y los artistas que uno elije y, además, la mayoría son gente del corazón”.

Algo similar le sucede a Marcelo Albamonte quien no encuentra grandes diferencias a la hora de trabajar en un gran musical o en una experiencia en el teatro independiente. “Midón me enseñó cuando era niño que no hay flores para grandes ni flores para chicos, hay flores –dice–. No hay teatro para grandes o chicos, ni musical, ni de texto, hay teatro. La inteligencia y la sensibilidad del artista y del director y el actor es saber entender que estamos trasmitiendo un mensaje y que la obra es más grande que todos nuestros egos juntos y no importa a qué público está dirigida. Cuando participo de un infantil o un musical, contratado por una gran empresa o cuando hago una cosa independiente chiquita soy el mismo y siempre lo tomo con la misma responsabilidad y tratando de estar presente, creativo y sensible”.

Para agendar

Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín

El Método Kairós, El Salvador 4530

Sábados, a las 18.

Entradas por Alternativateatral.com