Las cifras detrás de la polémica por la avenida Corrientes llena de gente: ¿hay más espectadores en los teatros?

De buenas a primeras, la postal de la avenida Corrientes un sábado a la noche con infinidad de personas recorriéndola, público ingresando a los grandes teatros para ver obras protagonizadas por reconocidas figuras y comensales alrededor de mesas de pizzerías, bares y restaurantes parece haberse convertido en un parámetro para medir la actividad económica del país.

Primer acto: ¿una foto versus película completa?

Este particular corrimiento viene produciéndose ya desde hace unos meses. En mayo, Adrián Suar, actor, director y productor clave del circuito, se sentó en la mesa de Mirtha Legrand. En un momento del programa la conductora reparó en la postal de la avenida Corrientes llena de gente: “Es algo notable, especialmente en este momento de crisis en todo el país. La calle Corrientes tiene como un imán, hay algo que atrapa al público...”. Rápida de reflejos y como si fuera parte de una comedia de enredos, la diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, posteó un video en su cuenta. “La señora Mirtha Legrand tiene que saber que el entretenimiento no es un bien de primera necesidad; si la gente sale y va a los teatros es porque tiene un excedente de dinero”, escribió.

Adrián Suar, en mayo, en la mesa de Mirtha Legrand. "Es algo notable, especialmente en este momento de crisis en todo el país. La calle Corrientes tiene como un imán, hay algo que atrapa al público...", dijo la conductora. Y la diputada Lemoine la cruzó en redes sociales, generando el primer contrapunto de esta saga.

En otra mesa de Mirtha Legrand, del mes pasado, Beto Casella y Belén Francese destacaron la multitud que disfruta de las distintas ofertas programadas en la emblemática avenida y definieron el presente de la zona como una “época dorada”. El corte con esos dichos se viralizó en las redes. Y allí entró en escena, a través de X, el presidente Javier Milei: “La absoluta estupidez de ‘la gente no puede llegar a fin de mes’ se desmorona”, escribió.

Así fue como una nueva referencia sobre la situación del teatro comercial saltó de las páginas de Espectáculos a la sección Política. Sucedió, incluso, en LA NACION.

A esta altura, el debate necesitaba especialistas. Recogió el guante el productor Carlos Rottemberg: “Si ponés la cámara en la puerta del Teatro Gran Rex cuando hacemos La Sirenita o Charlie y la fábrica de chocolate, es un éxito impresionante. Pero si la ponés en la medianera de al lado [en referencia al Multitabaris, una de sus salas] te voy a decir que no me va bien. El tema, me parece, que es poner las dos cámaras”, dijo en televisión.

Este fin de semana, cuando la discusión parecía zanjada, un usuario publicó un video en X, otra vez, de la avenida Corrientes llena de gente. Entonces se sumó al debate un nuevo protagonista, el ministro de Economía Luis Caputo, con un posteo lleno de ironía: “Seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien)”, escribió. Su mensaje fue celebrado por el presidente Milei.

Tipito, avivate! Todavía no es “fin de mes” y Calle Corrientes es un “consumo de primera necesidad”. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente… https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

tweet milei x

Otra vez, lógicamente, le sonó el teléfono a Rottemberg. El productor reparó en la día y la hora que se grabó el video. Fue en el momento en que salía el público de la primera función de Desde el jardín, un tanque del circuito que protagoniza Guillermo Francella en el Metropolitan. Justo cuando se cruzaban con la fila de espectadores que aguardaba para ingresar a la segunda función. “Un sábado a la noche tenemos más de 300 títulos en Buenos Aires [...] El video es cierto, pero está tomado como una foto y no como la película completa de una actividad”, señaló.

El director y dramaturgo José María Muscari sostuvo hace días que esa marea humana que se ve en las imágenes no impacta en boleterías. “Hay gente porque es un lindo paseo, pero no se entra tanto a los teatros. Las salas no están llenas. Hay pocos espectáculos a los que les va genial. Después, 20 o 30 nos repartimos el resto del público. Pasó siempre”, describió.

En medio del debate, también levantó la mano Nito Artaza (actor, productor y dueño del Teatro Carreras de Mar del Plata): “Hay una concentración sobre cuatro o cinco espectáculos, que tienen mucha producción, mucho acompañamiento de sponsor y de los dueños de teatro que hacen sus propias producciones que está concentrado sobre cuatro o cinco cuadras. Esos espectáculos en general se llevan casi el 60% del público”, señaló.

Segundo acto: ¿relato vs cifras?

Más allá de fotos y especulaciones, están las cifras de Aadet, la cámara integrada por más de 185 empresarios del teatro del circuito comercial. La entidad, fundada en 1918, es presidida por el productor y gestor Sebastián Blutrach, dueño del Teatro El Picadero. A pedido de LA NACION, la entidad elaboró un registro basado en movimiento de público “de enero a agosto” desde 2013 hasta la fecha para analizar el fenómento con perspectiva y puntos de referencia.

El año récord en cantidad de espectadores fue 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, que tuvo una temporada excepcional y vendió 2,2 millones de tickets. Lo siguen los tres años del gobierno de Javier Milei, que tienen una concurrencia muy pareja y promedian 1,95 millón de espectadores. En quinto lugar se ubica 2017, gestión de Mauricio Macri, con 1,91 millón de espectadores.

El gráfico parece cortado al medio, por dos “bajones” en la curva que describen 2020 y 2021, los años de pandemia.

¿La foto actual refleja un boom en el teatro? Si se compara la cifra de espectadores de 2026 contra el excepcional 2023, hay una caída de del 13 por ciento. Pero si se la compara con los tickets vendidos hace una década, en 2016, la concurrencia creció un 30 por ciento.

Durante una larga charla con LA NACION, Blutrach hace la primera aclaración. “A partir de 2023, luego de la pandemia, hay mayor actividad teatral durante el verano, se agregaron nuevas salas a Aadet y comenzó el ciclo de grandes musicales en el Gran Rex que generan un plus importante de espectadores”, señala tratando de explicar la panorámica.

Se puede sumar otro dato diferenciador: hasta 2023 a las salas llegaban muchos turistas uruguayos y chilenos favorecidos por el cambio. Ya no. Y otra aclaración para entender un fenómeno: los musicales Matilda, School of rock, La sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate que se presentaron en el Gran Rex aportaron en las 4 temporadas 576.000 espectadores que, lógicamente, tuvieron su incidencia en los números totales.

Sobre la polémica sobre el uso de la avenida Corrientes como un parámetro de la actividad económica del país, Blutrach sostiene: “Cada quien utiliza la foto de la avenida llena de gente para contar lo que quiere contar. No están llenos todos los teatros. El 10 por ciento de los que más recaudan se llevan el 50 por ciento de la torta total en materia de recaudaciones. Cuando hay crisis económica se concentran los consumos. Si podés ir una vez por mes al teatrol querés ver a Suar, a Francella o a Nico Vázquez”, señala el experimentado gestor.

El precio de las entradas varía de acuerdo a cada espectáculos. El promedio del valor de localidades en las 10 obras con mayor audiencia va de los 56.000 a los 72.000 pesos. El valor máximo, de acuerdo al informe de Aadet, lo tiene Desde el jardín, cuyo ticket más caro cuesta 95.000 pesos.

Un dato para agendar: para alentar el consumo teatral el 6 del mes próximo se vendrá una nueva edición de la campaña Vení al teatro con descuentos del 60 al 90 por ciento del valor original.

Pese al aumento (del 1%) en la cantidad de espectadores respecto al año pasado, hay otros datos que preocupan en la industria. La cantidad de obras producidas bajó de 503 a 442. También hay menos funciones totales: de 6.859 en 2025 se pasó a 6.343 en 2026. En la actualidad, los 10 espectáculos más taquilleros están haciendo de 4 a 6 funciones semanales.

El año pasado, La Sirenita marcó un récord histórico de obras de temporadas cortasen el Teatro gran Rex, previa al estreno. Su productor Carlos Rottemberg Soledad Aznarez

En julio de este año el volumen de espectadores registró una baja interanual del 16 por ciento. Solo en enero y mayo se produjeron signos positivos de audiencia. La temporada de verano de 2026 tuvo un repunte del 9 por ciento en comparación interanual, pero está 33 por ciento abajo en relación a 2023. Durante las vacaciones de invierno de este año se produjo una baja del 12 por ciento en relación a 2025.

Sebastián Blutrach vuelve a la panorámica de la avenida Corrientes. “Haberla hecho peatonal fue una muy buena idea. La avenida estaba en crisis y la peatonalización le vino muy bien. Pero lo que sucede en Corrientes no es el puro hecho teatral: hay mucha paseante que sale a dar una vuelta, artistas callejeros, público teatral y gente que va a las pizzerías. Lo que sí se puede ver en base a las estadísticas de Aadet es que el consumo que siempre bajaba en las crisis, en este nuevo modelo económico es como si la sociedad estuviera más partida. Cuando la economía está mejor, el paisaje de Corrientes se acomoda mejor. Y cuando hay menos plata las pizzerías están más llenas y los restaurantes están más vacíos”, aporta.

Durante la charla repara en dos momentos críticos del país que se reflejaron de distinta manera en las boleterías de los teatros de Corrientes. Dice que durante la crisis económica de 2019 hubo una caída muy fuerte en el consumo que impactó en los teatros. Y ensaya una explicación para el pico de 2023, un año marcado también por la crisis económica con una inflación creciente: “Tras la salida de la pandemia, la gente quería satisfacción inmediata. No casualmente se produjo un récord en venta de entradas. El teatro no es una obligación. Si nosotros, los productores, hacemos bien los deberes, si motivamos con buenas propuestas al espectador hay más ganas de ir al teatro”.