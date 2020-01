La actriz se mostró enojada por no poder hacer la obra el miércoles Crédito: Instagram

El miércoles, Laurita Fernández anunció la suspensión de las dos funciones de la obra Departamento de soltero en Mar del Plata, y no se privó de mostrarse indignada al respecto.

"Nos vamos con mucha impotencia a casa", manifestó la actriz y bailarina en su cuenta de Twitter. "Nos quedamos con las ganas de hacer las funciones de @DptoDeSolteroOK suspendidas por un problema técnico del teatro", amplió.

Asimismo, la cuenta de Multiteatro explicó los motivos detrás de la súbita cancelación. "La suspensión de las dos funciones de esta noche de la obra Departamento de Soltero en el teatro América de Mar del Plata se debe a un desperfecto técnico originado en los equipos de iluminación del espectáculo", comunicaron. Sin embargo, hasta hoy seguía la incertidumbre respecto si el desperfecto había sido arreglado. Las dudas las disipó la misma Laurita.

"Hoy hay función", informó en sus redes muy contenta. "Solucionado el inconveniente técnico surgido en la función de anoche del espectáculo, ahora con la llegada de un nuevo equipo lumínico en reemplazo del anterior, se retoman las funciones desde esta noche en sus horarios previstos", añadieron desde el Twitter de Multiteatro, por lo cual todo volvió a la normalidad.

Departamento de soltero es la segunda obra que nuclea a la pareja Laurita Fernández-Nicolás Cabré, tras el éxito de Sugar, donde se conocieron y enamoraron.

"No creo que seamos una compañía teatral. Ella tiene sus proyectos y yo seguramente pararé un rato, creo, y veré cómo sigo. Acá terminará una etapa hermosa. La conocí trabajando y la disfruto trabajando, nos reímos y peleamos cuando no estamos de acuerdo, a veces. Tenemos una relación hermosa. La admiro, la amo y la disfruto. No sé si se volverá a repetir esto de trabajar juntos", le contaba Cabré a Los ángeles de la mañana al promocionar la obra en Mar del Plata.

Asimismo, el actor aseguró que con Laura vivió "algo nuevo e inesperado" que no estaba en sus planes. "De repente, sin buscar nada, encontramos todo. Antes era más de esconderme, pero me di cuenta que no tenía nada que esconder. Se dio todo con naturalidad. Y el amor que sentimos es lo que mostramos. Antes creía que lo mejor era no trabajar nunca con una pareja, y hoy el trabajo es estar con la gente que quiero", expresó el actor.