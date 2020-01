Nicolás Cabré, más enamorado que nunca de Laurita Fernández

Nico Cabré y Laurita Fernández trabajan y viven juntos y están cada vez más sólidos como pareja Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

"Después de la temporada en Mar del Plata vamos a hacer gira con Departamento de soltero", contó Nicolás Cabré hoy en Los ángeles de la mañana. "Si no fuera con Laurita no me iría cuatro meses de casa lejos de ella y complicándome con Rufi (Rufina, su hija, fruto de su relación con la China Suárez). Pero ahora es un plan familiar. Es hermoso", agregó Cabré, quien se mostró muy enamorado de Laurita Fernández, con quien comparte la vida y el trabajo.

Nico y Laurita se conocieron y se enamoraron trabajando juntos en Sugar y luego volvieron a coincidir en Departamento de soltero. ¿Seguirán compartiendo trabajo? "No creo que seamos una compañía teatral. Ella tiene sus proyectos y yo seguramente pararé un rato, creo, y veré cómo sigo. Acá terminará una etapa hermosa. La conocí trabajando y la disfruto trabajando, nos reímos y peleamos cuando no estamos de acuerdo, a veces. Tenemos una relación hermosa", relató el actor. Y los ojitos le brillaron cada vez que nombró a la actriz y bailarina. "La admiro, la amo y la disfruto. No sé si se volverá a repetir esto de trabajar juntos".

Nico, además, se refirió a las declaraciones que hizo hace un tiempo respecto de que le pide a Laurita que tienda la cama y de la repercusión que tuvieron aquellos dichos. "Nos reímos por tener que explicar el tema. Es una pavada. Lo que dije es todo lo contrario, porque cuando no hace la cama me preocupo porque no me quiere o se enojó por algo. No me gusta que se armen estos revuelos, no es que me afecte, pero no me gusta. El mecanismo es decir algo para que uno salga a hablar. A cierta prensa le funciona, y solo te das cuenta con mirar los programas de la tarde; se banaliza algo que es muy serio y deberíamos tratarlo de otra manera. Si no es una cacería de brujas. También creo que estamos aprendiendo a comunicarnos, y que hay un cambio que tenemos que entender. Yo me quedo con que a partir de conocer a Lau conocí el amor de otra manera. Parece que están pidiendo que vuelva a ser asqueroso. Lo que hicimos fue remar una pregunta muy p... Nada más", aseguró.

Cabré no se cansa de hablar de Laurita, lo que llama la atención porque siempre fue muy perfil bajo. "Todo me gusta de ella; me da tranquilidad. Con Lau viví algo nuevo e inesperado. De repente, sin buscar nada, encontramos todo. Antes era más de esconderme pero me di cuenta que no tenía nada que esconder. Se dio todo con naturalidad. Y el amor que sentimos es lo que mostramos. Antes creía que lo mejor era no trabajar nunca con una pareja, y hoy el trabajo es estar con la gente que quiero".