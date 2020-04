Marcos Mundstock, los ecos frente a su muerte Fuente: Archivo - Crédito: EFE / Césaro de Luca

27 de abril de 2020

"No debemos hablar de Les Luthiers en pasado. Siempre en presente y en futuro. Les Luthiers sigue hoy con Carlos [López Puccio] y Jorge [Maronna] sobre el escenario, así como con Tato [Turano], Martín [O'Connor], Tomás [Mayer Wolf] y Roberto [Antier]. Hoy esa es la formación y mañana quizás será otra y así por siempre. Papá se fue y no saben qué triste lo va a poner si Les Luthiers también", dice Lucía Mundstock, hija de Marcos Mundstock, uno de los miembros históricos de Les Luthiers fallecido el miércoles pasado, a los 77 años.

La carta, que fue titulada "Les Luthiers es inmortal", agrega: "Hablan de Les Luthiers en pasado, como si hubiera muerto con mi papá. Empapados de elogios, pero en tiempo pasado. Quizá sienten, a primera vista, que diciendo que Les Luthiers murió con papá es forma de homenajearlo pero, por favor, todo lo contrario. Tanto para él como para Daniel [Rabinoivich] y para todos los históricos creadores/integrantes, Les Luthiers es su proyecto, su vida. Y no hay sueño más grande que que eso perdure por siempre. Les Luthiers no muere con ninguno de sus integrantes. Les Luthiers es eterno. Les Luthiers es inmortal. Es tanto más grande que cualquiera de ellos. Porque es tan enorme lo que consiguieron, que sobrepasa a cualquier individualidad. Es un ingenio y una genialidad tan enorme que merece que no la dejemos morir jamás".

El miércoles pasado el mismo grupo fue el que terminó confirmando el rumor del fallecimiento del gran creador. En uno de los pasajes de una carta abierta firmada por los integrantes de Les Luthiers afirmaban que "de ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre".