El mítico grupo suspendió el estreno de su espectáculo con el cual apunta llegar a los 10 millones de espectadores en toda su larga historia

Alejandro Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 15:56

El conjunto de instrumentos informales Les Luthiers anunció esta tarde que, ante la actual crisis sanitaria que atraviesa el país producto del coronavirus, decidió suspender el estreno de su nuevo show, Más tropiezos de Mastropiero, que estaba previsto realizar en enero del año próximo en el Teatro Coliseo, de Buenos Aires, en donde históricamente se ha presentado el grupo fundado por Gerardo Masana, Jorge Maronna, Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock, quien murió en abril de este año. "El show será reprogramado para una nueva fecha a convenir que será comunicada oportunamente", expresa el comunicado que advierte que aquellos que hayan comprado sus entradas pueden hace el trámite de reembolso en la página de Ticketek o en la boletería de la misma sala.

La actual temporada de Les Luthiers fue sumando tropiezos, tras tropiezos producto del coronavirus. De la gira por España pudieron hacer solamente 5 de las 16 funciones previstas, lo cual les permitió volver y no quedar haciendo la cuarentena en Madrid. "Íbamos a estrenar en mayo, en Rosario; y no pudimos. Ahora, transitando septiembre, con dos integrantes de más de 70 años y sin saber qué puede pasar con los teatros, vender entradas sin estar seguro del estreno me pareció una falta de respeto hacia la gente", apunta a LA NACION Lino Patalano, productor del grupo.

El nuevo y esperado montaje combina nuevas situaciones con algunos clásicos de distintas épocas de Les Luthiers. También promete novedades en materia de instrumentos informales, un signo característico del grupo a lo largo de toda su historia. Se trata del espectáculo número 38 de la mítica agrupación, que ahora integran Roberto Antier, Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor y Horacio "Tato" Turano. Con la nueva obra estimaban alcanzar los 10 millones de espectadores acumulados desde su creación en 1967.

En 2015, Les Luthiers sufrió otra muerte la de Daniel Rabinovich, uno de sus miembros fundadores. Dos años más tarde, se retiró Carlos Núñez Cortés y en abril de este año falleció Mundstock. Carlos López Puccio y Jorge Maronna son los dos único integrantes histórico y también los autores de las letras, la música y los arreglos.

En este tiempo pandémico el productor y gestor del Teatro Maipo ya tuvo que suspender la gira de la obra de Escena de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, que tenía previsto presentar en las ciudades de Santiago de Compostela, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife y Sevilla. También el estreno de una obra con Norma Aleandro como el espectáculo de Dalia Gutmann y las funciones de Les Luthiers que tenía programadas en Chile y España."Hay que esperar, hay que cuidarse. Cuando se pueda volver a trabajar nosotros con dos meses de ensayo ya estamos en condiciones de estrenar. Necesitamos como mínimo ese tiempo porque en un 90 por ciento Más tropiezos de Mastropiero es una obra nueva, no como las últimas. Seguramente terminaremos estrenando en mayo, si Dios quiere. Estrenar vamos a estrenar, eso te lo aseguro", promete Lino Patalano, el experimentado productor que, como el resto de sus colegas, está sumamente preocupado por ver cómo se puede ir reactivando un sector que atraviesa una crisis única.