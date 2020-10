Lo mejor del teatro bonaerense, con visitas internacionales en Pirologías

Loop una danza joven, de Costa Rica Crédito: Festival Pirologías

Mónica Berman Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 16:41

Para el mundo teatral, el festival internacional de teatro Pirologías es ya un clásico de esta época del año. Su primera edición fue en 2007. ¿Qué lo hace tan particular? Nace y se desarrolla en un espacio geográfico del que suele desconocerse la enorme cantidad de producciones escénicas que tiene: el conurbano bonaerense. Desde ayer hasta el domingo tendrá lugar este evento que, esta vez, se presenta de manera diferente. La situación actual que ha cerrado las salas no hizo otra cosa que multiplicar la imaginación y el esfuerzo para que la Compañía Nacional de Fósforos, que organiza este festival, en lugar de renunciar se agigante. Cristian Palacios, Juan Manuel Caputo, Micaela Piccarelli, Ana Victoria García, Guillermo Otalora, Omar Álvarez, Silvana Fabro, son los nombres propios detrás de Pirologías.

El lema que organiza el festival como un gigantesco paraguas bajo el cual todos, hacedores y espectadores, pueden refugiarse es: "El teatro por todos los medios". Frente a la imposibilidad, la imaginación. Frente a las restricciones, redoblar el esfuerzo.

La cantidad y variedad de propuestas es inefable. Y la coyuntura permite sumar público de todos los lugares con deseo de ampliar la mirada, la perspectiva, que bajo el mote de "escénico" entre, en el umbral, en el rincón, por la ventana, todo lo que pueda. Sin discutir nombres, abriendo las puertas y ampliando la capacidad de experimentar.

Hay propuestas para salir a la calle, hay propuestas para ver desde tu ventana o tu puerta, hay otras que te llegan al oído por los auriculares, otras en multiplicidad de pantallas en vivo o guardadas en YouTube para que puedas verlas cuando quieras. Y por supuesto, hay un tiempo para reflexionar sobre el fenómeno de lo escénico y para poner en juego la formación.

Ciudades ocultas es una experiencia teatral audio-interactiva para realizar solo en casa o caminando por la ciudad. Ocho dramaturgos y poetas del conurbano proponen una inmersión performática en la realidad cotidiana.

Algunas propuestas se ofrecen como presenciales y el requisito es ser vecinos. Una plaza, el centro de una localidad se transforman en el espacio a ser mirado de otro modo, guiado por los creadores.

Otro acierto es el Teatro puerta a puerta que busca recuperar la presencialidad propia del teatro respetando las normas sanitarias que impone la pandemia. Nueve espectáculos de grupos y artistas locales que se acercarán para brindar una obra de hasta 15 minutos que se vive desde la puerta de "tu casa". Por supuesto, todos los espectáculos se realizarán a una distancia mínima de cinco metros. Los artistas se trasladarán en vehículos particulares y no tendrán ningún contacto físico con quienes disfrutan de la función. Por supuesto que los cupos son limitados. El resto de las actividades ya no tiene límites geográficos; se pueden vivir de manera virtual y ahí las posibilidades se multiplican.

Experiencias virtuales es un conjunto de pruebas sobre qué es lo que la virtualidad hace con uno y que es lo que uno hace con la virtualidad; mientras que Solas, única escena, es una propuesta autogestiva, con cuatro actrices, en diferentes espacios físicos y un mismo texto, en vivo.

Xanandú, Compañía Cabotaje es una expansión de lo sensorial frente a la imposibilidad de encontrarse de manera presencial. Por su parte, Devenidos sotto voce (Tres de Febrero) es una propuesta performática donde los intérpretes vuelven sobre sus propios pasos e indagan el pasado. Las payasas rockeras streaming tour (Lanús) se reinventa investigando lo que se puede hacer a través de este formato para no interrumpir los 20 años del grupo. Y bajo el formato del radioteatro, Audioteatro presenta, en tres capítulos, Las d'enfrente, basado en la obra de Federico Mertens, a cargo de la compañía Púlsart de San Martín.

LAMA escavação e acordeon, de Brasil Crédito: Festival Pirologías

Los artistas de BiNeural Monokultur con De eso te tenía que hablar (Córdoba), demuestran ser duchos en estas lides de armar audio tours ficcionales, en las que el que escucha sigue la aventura que le proponen desde unos auriculares.

A partir del libro de poemas Los diablos sordomudos, de Cristian Palacios, el Proyecto Nubes ofrece 13 poemas para la infancia, adaptados al formato audiovisual con elementos del mundo de los títeres y de la animación digital. Y la Comedia Infanto Juvenil de Córdoba presentará Radiohistorias reales.

Los inoxidables hermanos Guerra juegan a preparar un show para festejar los 50 años del grupo (todavía les faltan unos cuantos) pero como corresponde, su avanzada edad les acarreará problemas de memoria, coordinación y fatiga. Entre las obras nacionales se recomienda: Aquel bosque comienza a moverse (Córdoba), Los sonámbulos (Corrientes), Un amor se me metió en el ojo (Chubut), Desazoom (Tres de Febrero), Variaciones (San Martín); Pequeña pasajera (3 de Febrero, Ciudad Evita). Entre las internacionales: La Agüela C (Paraguay), Lama (Brasil), Tito o el sueño premonitorio (Venezuela), Loop una danza joven (Costa Rica), Macbeth, yo no me voy a morir (Perú), Neuroperformance (México) y Depolvoeres (País Vasco-Suiza).

Además se suman espacios de formación con conversaciones sobre dramaturgia con Jaime Chabaud y Guillermo Heras; dramaturgia Iberoamericana para la infancia y la juventud (ATINA), Teoría teatral, a cargo de Federico Irazábal, entre otras invitaciones para reflexionar y hacer. La programación completa se encuentra en: www.pirologias.com.ar, y las entradas se sacan por Alternativateatral.com.

Bolaceros, en el Festival Pirologías Crédito: Festival Pirologías

