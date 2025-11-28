Luis Brandoni volvió a suspender funciones de su obra por una “indisposición física”

Los espectadores que habían sacado entradas para ver en acción a Soledad Silveyra y Luis Brandoni en los próximos días no podrán cumplir su cometido. Las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que los dos populares actores protagonizan en el teatro Liceo, debieron suspenderse.

El anuncio lo realizó Multiteatro desde su cuenta oficial de X, la red antes conocida como Twitter. “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al señor Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata.”, indica el texto compartido.

El anuncio generó preocupación entre los seguidores del reconocido actor. Sin embargo, con el correr de las horas, el productor teatral Carlos Rottemberg brindó a LA NACION detalles sobre el estado de salud del artista de 85 años y aseguró que retomará la obra de teatro directamente el 2 de enero para la temporada de Mar del Plata, en el Teatro Atlas.

El estado de salud de Luis Brandoni

“Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche”, informó Rottemberg que intentó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de Brandoni.

Según indicó el productor, Brandoni sigue en observación y fue él mismo quien sugirió suspender las últimas funciones pautadas para Buenos Aires. “En mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar ya las funciones de este fin de semana, que por otro lado es el último de la actual temporada”, detalló a LA NACION.

Y sumó: “De esta manera habrá tiempo para poder terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto que es la temporada de Mar del Plata”.

Además, el productor teatral intentó llevar claridad y certeza a los espectadores y afirmó que quienes ya compraron sus entradas para este fin de semana las podrán devolver por los mismos canales por donde fueron adquiridas.

“El show no siempre debe continuar”

Rottemberg destacó que la salud del actor de 85 años es la prioridad. “No siempre el espectáculo debe continuar, como dice esa frase famosa”, agregó. No es la primera vez en el año que la salud de Brandoni obligó a la producción a suspender funciones y priorizar su recuperación. En septiembre, el actor también había sufrido una “indisposición física” que lo había llevado a cancelar funciones.

En ¿Quién es quién?, la obra de la uruguaya Audrey Schebat dirigida por Héctor Díaz, Silveyra y Brandoni actúan juntos por primera vez. Allí, interpretan a un matrimonio de más de 20 años de casados que se reprochan, con afecto, en lo que se han convertido cada uno con el transcurrir del tiempo.

Según le contaron a LA NACION, fue Solita quien se quiso dar el gusto de trabajar con Brandoni, a quien admira tanto. “Es el único actor… Bueno, no el único, porque tenemos grandes actores, pero es el que mejor maneja el humor y la emoción al mismo tiempo; es verosímil y los tonos que hace... Leía la obra y no podía sacarme de la cabeza a Brandoni", reveló la actriz hace unos meses, en una entrevista conjunta.

En esa misma entrevista, aseguraron que se llevan “bastante bien”. “Es raro que estemos debutando como pareja de teatro después de tantos años de relación. Eso es lo curioso”, indicó el actor. Y explicó: “Hemos participado de muchas cosas juntos”.

Brandoni, además, había contado que tenía varios proyectos: “Para vivir hay que remar siempre. Tengo expectativas de que las cosas pueden funcionar bien. En cuanto a nuestra tarea, tenemos el tema de la televisión que durante décadas fue la fuente de trabajo más importante para los actores. Y lamentablemente eso se perdió. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos el refugio del teatro, por suerte”.