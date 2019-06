Madagascar, el musical que hace mover el bote a la nueva calle Corrientes

Gastón Vietto, Cae, Mariano Zito, Liza Spadone y Alejandro Paker, como los famosos personajes de la película Crédito: Fiorella Romay

La famosa película de DreamWorks fue adaptada al formato de la comedia musical por Sergio Lombardo; trasladó la selva al Lola Membrives, con Alejandro Paker, Cae y Liza Spadone

Desde el pasado fin de semana se puede ver en la calle Corrientes un nuevo musical para toda la familia. Con éxito alcanzado en Londres, Roma y Madrid llega al Lola Membrives esta adaptación teatral del film archiconocido por la platea infantil. Y se sumará a la lista de clásicas películas para los más chicos en su versión teatral. Situación nada sencilla si se tiene en cuenta el avance y las posibilidades tecnológicas que tiene el séptimo arte. Por eso, los encargados de estas transposiciones deben tomar unas cuantas decisiones para emprender la tarea. En este caso, Madagascar, el musical está a cargo de Sergio Lombardo, quien no solamente la dirige, sino que además la tradujo y la adaptó.

"Lo primero que hice fue una traducción literal del texto porque lo había comprado directamente a DreamWorks -el estudio de animación norteamericano-. Una vez que tuve esa tarea hecha comencé con la adaptación. Tenía claro que quería mantener el espíritu del film en primer plano, pero también debía acercarlo a nuestro imaginario. La película tiene muchos gags divertidos que traducidos se perdían por completo así que el trabajo estuvo puesto en eso. Por otro lado, lo argentinizamos trasladando el tú en vos. Clave para que los niños no sientan tanta distancia. La dificultad más grande la encontramos en las canciones y las rimas porque tratamos de respetar el sentido que las canciones querían contar y que métricamente entren", cuenta Lombardo a LA NACION completamente abocado a contar esta historia que, sentencia, tiene muchos mensajes que cree importantes para el presente.

Aunque subió a escena esta obra el año pasado en el Teatro Don Bosco, de San Isidro, el desafío que implica trasladarla a un teatro emblemático lo tiene muy entusiasmado. "La puesta es una creación absolutamente nuestra ya que por motivos de derechos no pudimos ver ninguna versión que se hizo en el extranjero. Tuve claro que quería conservar la idea del dibujo animado así que junto a la escenógrafa Adriana Maestri trabajamos con imágenes planas; son telones con dibujos realizados por ella que fueron llevados a escala mucho más grande. En esa misma línea se pensó el vestuario: sin perder de vista que se trata de animales, los actores no dejan de trabajar la expresividad; al contrario, la idea matriz fue no renunciar al mundo de posibilidades actorales por eso no tienen máscaras que los oculten". Es que se trata de un gran equipo de actores que Lombardo pudo elegir a su antojo.

Uno de los nombres que más llaman la atención es el del músico Carlos Alfredo Elías, mucho más conocido como Cae. Y mucho más aún por la canción "Te recuerdo", uno de esos hitos del glam rock de los años 90. "El primer nombre que surgió fue el de Cae. Lo había visto actuar en Rock of Ages y me encantó su trabajo. Además su historia de vida -Cae se fue a España y no lo pasó bien porque no lo reconocían como acá- dialogaba mucho con la historia del personaje que pensé para él: el león Alex. Así que enseguida aceptó. Luego Alejandro Paker, con quien vengo trabajando desde 1992 no bien llegó de Rosario. Es brillante, propone, dice cosas desopilantes, es muy creativo. Está también Liza Spadone, que fue alumna mía muchos años y siempre soñamos trabajar juntos. Y por último a Gastón Vietto -muy conocido en la platea infantil y juvenil por su participación en Soy Luna- lo elegimos porque queríamos a alguien como él, fresco, con tan buena convocatoria y mucho talento. Los quince restantes surgieron de un proceso de audiciones. Se presentaron 1800 personas para quince personajes así que pudimos elegir increíblemente bien". Completan el elenco Mariano Zito (como el jirafo Melman), Mariano Magnífico, Fran Eizaguirre, Santiago Almaraz, Pilar Muerza, Matías Prieto Peccia, Rodrigo Villani, Emi Fegger, Alejandro Dambrosio, Chiara Rodó, Carolina Ibarra, Flor Puppi Cella, Romina Ruiz, Micaela Pierani Méndez y Mariana Zourarakis.

La carrera de Lombardo como director -en la lista se pueden ver títulos como Jekyll and Hyde, Tierra de Oz, Cenicienta, Desencantadas, Mozart- lo hizo gran conocedor del teatro musical. "Mi trabajo en ambos casos es muy parecido. En principio considero que los niños son adultos así que nunca pienso que no van a entender. Los chicos entienden mucho más de lo que uno se imagina. Más ahora en el medio en el que vivimos hoy, con tanta tecnología avanzada. Por lo tanto el trabajo que hago es el mismo. En los infantiles intento evitar los apagones de luces, los gritos, los ruidos muy fuertes y refuerzo algunos textos como para que quede bien claro el conflicto. Lo demás es igual, el mismo procedimiento en los dos casos. Por eso muchas veces, los adultos se divierten como chicos porque está pensado para que eso suceda. En Madagascar pusimos chistes y pequeños detalles que son guiños para el adulto. Jugamos con esas cosas para que todos se puedan divertir. Además se suma el hecho de que este film se estrenó en 2005, así que muchos niños que la disfrutaron hoy son adolescentes que quieren venir a rememorar esa historia que tanto les gustó".

El mensaje que tiene la historia es clave. Dos amigos, uno herbívoro y otro carnívoro, viven en completa armonía y felicidad durante mucho tiempo hasta que una circunstancia de la vida los lleva a una isla lejana en la que el herbívoro puede subsistir perfectamente, pero su amigo no y comienza a tener hambre porque ya no tiene la comida que le servían en el zoológico. Ante el enorme dilema de comerse a su amigo o morir de hambre triunfa el amor y decide irse. Su amigo entonces prefiere entregar su propia vida y lo busca para salvarlo. "En este momento tan dramático de la Argentina en el que hay dos polos muy fuertes, un país dividido, el correrse un rato de mi lugar en pos de lo que es mejor para todos es una gran lección para aprender. Está bueno tratar de darles ese mensaje a los adultos y que los niños crezcan con esta idea de que si uno cede, colabora y aporta está buenísimo porque a largo plazo las cosas salen mucho mejor. El sacrificio por el otro", remata.

Madagascar,el musical

Dirigida por Sergio Lombardo

Sábados y domingos, a las 17; y en vacaciones de invierno, de martes a domingos, a las 15 y a las 17.

Teatro Lola Membrives, Corrientes 1280.

