Dani “La Chepi”: por qué le cuesta reconocerse como artista, la relación sin rótulos que la hace feliz y su lucha contra la anorexia nerviosa

La actriz se encuentra al frente de Papá por siempre, uno de los éxitos de la cartelera porteña; en diálogo con LA NACION, repasa su historia y el camino recorrido hasta este presente que abraza

El nombre Daniela Viaggiamari quizás sea conocido por muy poca gente pero el de Dani “La Chepi” funciona como marca contundente con cuatro millones y medio de seguidores en las redes sociales. Detrás de ese apodo hay una mujer de 46 años, criada en Boulogne (partido de San Isidro), mamá de Isabella, de 12 años, su coequiper en las festejadas historias que sube a Instagram sobre la maternidad uniparental; hay una rubia menuda de sonrisa dulce que saca del corazón un vozarrón áspero y tanguero que Cacho Castaña supo valorar; y hay también una remadora que ha pasado por multitud de trabajos sin perder el humor, sin extravagancias, con cercanía. Para ella, Dani “La Chepi”, este momento es un antes y un después laboral, una bisagra artística: en su debut en la comedia musical, protagoniza junto a Martín “Campi” Campilongo Papá por siempre, la versión teatral de la película que en 1993 estelarizaron Robin Williams y Sally Field.

"Cuando me dijeron que había quedado, entendí que buscaban una voz totalmente distinta a lo que uno suele escuchar en la comedia musical, que son voces perfectas, porque yo soy cantante de tango" Rodrigo Néspolo

“Hice muchos castings de comedia musical cuando era más chica y había desistido del tema, porque es como otro idioma. Pero esta vez me presenté a la audición porque soy fanática de la película. La volví a ver con mi hija como veinte veces. Es muy de los noventa, pero la versión para teatro está actualizada. Y obviamente cuando supe que estaba Campi me agarró una inseguridad tremenda. En fin, cuando me dijeron que había quedado, entendí que buscaban una voz totalmente distinta a lo que uno suele escuchar en la comedia musical, que son voces perfectas, porque yo soy cantante de tango”, dice.

-¿Habías trabajado antes con Campi?

-No. Nos hemos cruzado en programas en algún canal y todo bien, igual que con su pareja, Denise (Dumas), que nos seguíamos en Instagram. Pero al toque pegamos buena onda. Tampoco él había hecho antes comedia musical, así que nos sentimos acompañados mutuamente y fuimos aprendiendo de nuestros compañeros. ¡Hasta los nenes de la obra la tienen clarísima!

-¿Cómo fue el proceso de ensayos?

-Fueron muchos meses de ensayo, sin descansar. Y al director Ariel Del Mastro, que tiene mucha experiencia en musicales, le tenía pánico. Es muy exigente, muy serio y, por cierto, muy sincero. Cuando lo vi, me temblaron las piernas, pero es un dulce de leche, extremadamente profesional y tan respetuoso de los artistas, tan agradecido. Si cambia algo, dice: “Esto no es nada personal con nadie, es para que salga mejor”.

Dani La Chepi y Campi, junto a Ariel Del Mastro, en los ensayo de Papá por siempre

-¿A Flor Bertotti, a cargo de la producción artística, ya la conocías?

-Sí, de las tiras de Cris Morena donde yo hacía bolos. Y con Federico Amador, su pareja y también productor, también trabajamos en Casi ángeles.

-¿Qué dijo tu hija de la obra?

-Fue a ver varios ensayos y después del ensayo general le pregunté qué le había parecido y me dio una devolución que grabé y se la mandé a Ariel, a Marcelo Caballero (director de actores) y a Campi. Como ella es hija de padres separados y con mucha terapia, hizo hincapié en que los chicos no tienen la culpa ni hacen nada malo para que los padres se separen. Y ellos, para mi sorpresa, tomaron su comentario y modificaron el texto, agregaron esa parte. Me emociona mucho que vengan chicos y en la puerta del teatro nos digan “es la historia de mi vida, gracias”, “mis papás se separaron y yo siempre sentía culpa”.

-¿Te identificás con Miranda, tu personaje?

-Sí. Ella pide el divorcio porque él no tiene un trabajo estable, porque es como un niño más y la mina está harta, algo que pasaba antes y ahora a muchas nos pasa. Otra cosa que aparece en la obra, y que cambió con respecto a los 90, es que ahora hay familias de todo tipo: Isa y yo con mis perros somos una familia, antes no se permitía eso.

La carrera de Dani La Chepi no va en línea recta sino que se despliega en varios frentes. Si bien desde chica quería ser actriz y cantante, el camino la condujo a otras oportunidades como la radio (El Mundo, Pop Radio, Los 40 principales), la conducción en tevé (El gran juego de la Oca), la participación en el concurso MasterChef Celebrity y su actividad como influencer que la llevó a ganar el Martín Fierro de Oro digital en 2021. Pero nunca dejó de actuar, desde bolos en telenovelas, películas independientes (La boleta, con Damián de Santo, y Diez menos, con Diego Pérez) y sus unipersonales, con sus personajes y canciones, autogestionados y siempre con dirección de Noralih Gago (Dani La Chepi, de noche; Vivila como querés). Además, fue elegida en un casting por el propio Cacho Castaña, para cantar con él en su espacio Café La Humedad, dos años antes de su muerte en 2019.

-¿Usaste en el mundo laboral tu nombre del documento?

-Sí, cuando empecé en la tele, a los 17 años, en el viejo Canal 9, el de (Alejandro) Romay y la palomita, en el peor programa de la televisión argentina, Los Más Más. Hacíamos mímica de las canciones. Después no paré y laburé con mi nombre hasta Sábado Bus. El productor Pablo Codevilla me dijo “Danielita -me decía Danielita-, tenemos que cambiar el Viaggiamari”. Y cuando empecé en la radio, en Los 40 principales, el productor Diego Betancourt junto con Homero Pettinato me pusieron “La Chepi”, por “Che, pibe”. Por cuestiones de la vida, por mecanismos de defensa, en mis 46 años, me hice entre varones. “Sos más pibe que piba”, me decían. No sé cómo tiene que ser socialmente una piba, ¿viste? La cosa es que me pusieron ese apodo y así quedó, La Chepi. Obviamente es una marca registrada y la registré: dije, soy La Chepi.

"Me la pasaba actuando en mi casa: mamá española, papá tano, se rompía un vaso y era '¡Dios, ahora va a haber astillas en el piso!'. Todo era un drama. Desde chica, trataba inconscientemente de ponerle humor para bajar esa intensidad, para que aflojara y les cantaba una canción" Rodrigo Néspolo

-¿Cómo te definís? Porque sos actriz y cantante, humorista, conductora e influencer con tus millones de seguidores

-Soy todo eso y madre, jardinera, piletera, paseaperros, todo. No soy locutora -a veces aparece en las notas- pero no lo soy, no estudié locución y me parece una falta de respeto. Sí soy actriz, comediante, bailarina, cantante, pero no canto sin interpretar. Eso me decía Cacho Castaña: “El tango no se canta, el tango se dice”. Tenés que meter esto que está pasando en la canción y ahí sale la actriz. Esta vez, en Papá por siempre, menos conductora, me toca hacer todo junto.

-Siempre fue la actuación el impulso inicial

-Sí, siempre. Empezó por ahí, lo demás se fue agregando por la vida. Me la pasaba actuando en mi casa: mamá española, papá tano, se rompía un vaso y era ‘¡Dios, ahora va a haber astillas en el piso!’. Todo era un drama. Desde chica, trataba inconscientemente de ponerle humor para bajar esa intensidad, para que aflojara y les cantaba una canción. Pero mi mamá nunca me mandó a actuación, me mandó a baile porque a ella le gustaba. No la pasé muy bien, no me recopé con el clásico pero sí con el flamenco, que es música con el cuerpo, con las manos. También tomé un par de clases de actuación pero mi familia nunca tuvo recursos como para pagarme tantas clases.

-¿Cómo llegas a hacer la dupla creativa con Noralih Gago, artista que viene del circuito off?

-Al principio ella no quería; “con influencers no trabajo”, decía. Pero Gustavo Ferrari, que era mi productor, le dijo “mirá que no es lo que vos pensás”. La terminó de convencer Flor Peña que me conoce de Casados con hijos. Y cuando por fin nos tratamos, me pidió disculpas por subestimar y por prejuzgar un laburo que, como dice ella, no lo sabe hacer. “No sé cómo hacés para contar en menos de un minuto una historia donde la gente se sienta empatizada y se ría a la vez”, me dijo. Y nos unimos por el humor ácido que tenemos ambas. Somos socias en el libro, en todo, cuando tengo que hacer algo mío, es con ella y si no, no lo hago.

"Soy parte de esto pero a mí me cuesta aceptarlo. Hay periodistas que creen que soy una influencer y me preguntan: '¿Hiciste algo?'. Y tengo que contar que empecé a los 16 años. Me hice popular con las redes pero soy de la época de llevar la carpetita a Sonotex" Rodrigo Néspolo

-¿Te ubicás como parte legitimada del medio artístico o todavía te sentís afuera?

-Soy parte de esto pero a mí me cuesta aceptarlo. Hay periodistas que creen que soy una influencer y me preguntan “¿hiciste algo?”. Y tengo que contar que empecé a los 16 años. Me hice popular con las redes pero soy de la época de llevar la carpetita a Sonotex (productora de televisión de los años noventa).

-Además de Papá por siempre, ¿qué elegirías como momentos claves en tu carrera?

-Uno sería Sos vos, el show que está en Prime Video. Hay muy pocos artistas argentinos que lo hayan hecho y, entre ellos, la única mujer argentina soy yo. Otro, la participación en la serie Cromañón,también en Prime.

-¿Y vos de qué te reís?

-Soy muy difícil para reírme. Me hace reír la espontaneidad, lo auténtico, ¿viste? Lo que no está preparado, la cosa espontánea, la improvisación bien hecha. Campi me hace reír mucho en la obra porque, en la vía real, es muy divertido. Me hace reír mucho el humor de Noralih y por eso me uní a ella. Me hace reír la gente que se ríe de sí misma y no de los demás.

-¿Del stand up quiénes?

-Hay mucho que no puedo ver en el teatro porque se me complica con la nena que está 24/7 conmigo. Te diría que me gusta Luciano Mellera, me parece increíble ese pibe, la rapidez que tiene para meter goles; Connie Ballarini, que es amiga y una zarpada mal, la admiro por la capacidad de improvisación, tiene un humor super alegre y siempre está tan arriba que no es casualidad que llene teatros todo el tiempo. Y Fernanda Metilli también me hace reír.

-¿Quién es el amor de tu vida? Si es que creés en ese concepto que todavía sigue dando vueltas...

-No, no creo en eso. No, pero por mi experiencia, y respeto lo que piensen o sientan los demás. Tuve varias parejas. Hubo una que duró unos dos años y, comparativamente, fue la que podría haber seguido. Se terminó porque se tenía que terminar, porque es así, obviamente, ¿no? O sea, alguien que te dejó marcado, pero bien. Porque después fui agarrando bastante toxicidad. Digamos que fue mi mejor ex, con el que sigo hablando, labura en publicidad y se llama Emma. Lo recuerdo como un amor. Nada es para siempre, como dice Fabiana Cantilo.

-¿Estás en pareja?

-Sí y no sé, porque no digo “mi novio”. Es mi compañero. Logré elegir una relación sana, cero tóxica, con mucha confianza, yendo de frente. Es paseador de perros y entrenador canino, no tiene nada que ver con el ambiente. Ahora nos vemos poco. A veces pasa, porque es del barrio, y me deja una tarta. Esas atenciones que tenemos -yo digo- los viejos. Él tiene 50 años y yo, 46. Él tiene sus hijos, dos hijas grandes, y yo tengo a Isa. Elijo una persona que sea sana, que sea trabajadora. Ya hace tres años que estamos. Isa lo quiere mucho y él respeta mis tiempos con mi hija. He tenido parejas estúpidas que me han dicho que prefería a mi hija antes que a ellos. Ya sé que es diferente, que es un amor distinto pero, para mí, el amor de mi vida es y será Isabella. Nunca sentí un amor así.

"Ya sé que es diferente, que es un amor distinto pero, para mí, el amor de mi vida es y será Isabella. Nunca sentí un amor así", dice sobre su hija Rodrigo Néspolo

-Has hablado públicamente sobre la anorexia nerviosa que te afectó en distintos momentos de tu vida. ¿Cómo estás ahora?

-Ahora estoy media preocupada, pero no tengo que preocuparme sino ocuparme. Me hice análisis y está todo bien. La obra te saca mucha energía. Duermo mucho menos que antes porque, como toda vieja, me acuesto muy tarde pero a las 7 tengo los ojos así de abiertos, no puedo seguir durmiendo. Bajé 3 kilos que había recuperado de la ansiedad derivada en depresión que tuve y la anorexia nerviosa. Estoy tratando de no bajar más. En el camarín, en vez de comerme un alfajor como hacía antes, me como unas nueces, cosas sanas.

-Tenés que controlarte siempre...

-Sí. Tenés idas y venidas. Por eso es anorexia nerviosa. Se me cierra el estómago por nervios, ansiedad. Es un desorden químico pero hay mucha gente que no lo entiende o sigue diciendo “loquita de mierda”, “medicada”. Si sale un hombre a contarlo, se dice “ay pobre, te acompaño”, pero si es una mina, te liquidan, no solo en las redes sino en la vida en general. La vida real, digo yo. Gracias a la medicación psiquiátrica todo se ordenó y empecé de a poco a recuperar peso, a sentarme a almorzar, a respetar las comidas. Y para eso me tuve que tomar un tiempo de no hacer nada y desaparecer de todos lados.

-¿Cómo vive tu mamá el protagonismo teatral de su hija?

-Es el sueño de ella, personal, porque siempre fue muy artista. Está feliz, orgullosa de la hija, va por todo el barrio. La gente le dice “la mamá de La Chepi” y ella contesta “vayan a verla al teatro”. Uno de mis hermanos, que trabaja en un laboratorio, gerente de toda Latinoamérica, vino a verme con mis sobrinos y la mujer, que son chilenos. Y él, que no se ríe de nada -le tocó ser el adulto de la familia-, me mandó un mensaje: “Estás espectacular. Excelente adaptación. La gente la pasa muy bien”. Esa fue su devolución que, viniendo de mi hermano, es un montón.

-¿Sueños?

-Ir a ver a mi otro hermano a Barcelona, que se fue hace mucho y por cuestiones económicas no pude visitarlo. En cuanto al trabajo, propuestas salen pero también hay que poder vivir de lo que nos gusta. Gane más, gane menos, autogestión o que te produzca alguien, no importa, somos privilegiados. Cualquiera sea tu profesión, hay que encontrarle el disfrute.