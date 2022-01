Mar del Plata: en medio de un escándalo por una supuesta estafa, la compañía Malevo bajó el telón de su espectáculo

MAR DEL PLATA.- La temporada no había empezado como se esperaba y los números no cerraban, pero nadie anticipó un final abrupto y de semejante magnitud -que bien podría calificarse de escandaloso-, como el que acaba de ocurrir esta mañana para el espectáculo Malevo, espíritu indomable. Ahora mismo un equipo de técnicos se encuentra desarmando el andamiaje escenográfico que cobijaba la propuesta danzada de ritmos autóctonos –con base en el malambo- que se ofrecía diariamente en el teatro América.

¿Pero qué fue lo que ocurrió para que se produzca un levantamiento tan intempestivo? “ Lisa y llanamente esto es una estafa –comienza diciendo el factótum del grupo Malevo, Matías Jaime-, el señor Maximiliano Reale, de la productora Show Max, nos dejó en la calle. No pagó los alquileres de nuestros departamentos, hacía días que no se hacía cargo de nuestros alimentos y no se puso al día con ninguno de los proveedores ”. Por eso, justamente, ayer a la noche, antes de la función programada para las 21:30, la empresa encargada de la técnica del espectáculo (y que se ocupa de las pantallas LED y de las consolas de sonido) decidió restar su apoyo y no dejó usar sus equipos. Así las cosas, el nutrido elenco de Malevo no pudo brindar el show al público que ya se encontraba en la sala.

En medio de un escándalo por una supuesta estafa, la compañía Malevo bajó el telón de su espectáculo

Pero los problemas no terminaron ahí. Más tarde Matías Jaime tuvo que ir a socorrer a sus bailarines quienes, ya en sus departamentos alquilados, eran increpados por los dueños de los mismos (que, enterados de la falta de pago general por parte de la producción, los querían desalojar) y agredidos verbal y físicamente por los vecinos. Todo se calmó cuando intervino la policía y quedó bien en claro que los artistas no eran responsables del desfalco, conviniéndose entonces que se podrían quedar allí hasta este viernes a las 16. A esa hora todos se subirán a un micro rentado por Matías Jaime para volver a la Ciudad de Buenos Aires, para evitar de esta manera seguir manteniéndose de sus propios bolsillos.

“ En realidad la deuda con nosotros y con todos venía de antes. De la última temporada en el teatro Liceo quedaron ítems sin pagar, y sin embargo luego nos enteramos que la plata había estado, o sea que no se pagó lo que se debía porque no se quiso ”, continúa Jaime.

En Mar del Plata también hubo un hecho que le llamó la atención a Jaime, pero que no alcanzó para abrirle del todo los ojos: “Estrenamos sin publicidad, en ningún momento el productor invirtió en afiches callejeros para distribuir por toda la ciudad, es como que no estábamos acá, si no pasabas por el teatro no te enterabas”. Lo peor de todo, y de lo que se acaba de enterar recién hace unas horas (cuando tuvo que acompañar a uno de sus bailarines a un hospital por un repentino cólico renal), es que toda la compañía adolece del seguro médico prometido (y por cierto obligatorio). “Hace minutos me desayuné con que no estamos anotados ni en Actores, ni en Vanidades ni en AADET, ¡esta historia es de terror!”, asume el creador y director de Malevo, en diálogo con LA NACION.

Jaime asegura que, si bien no es su obligación, él se hará cargo de los sueldos no abonados a sus bailarines. “Se los voy a pagar, sea como sea”, asegura. “Pero la verdad es que no se cuál será el futuro del grupo después de este golpe tan duro”. Por estas horas, Jaime se encuentra enviando todas las cartas documentos que sus letrados le indican y se quedará unos días más en la ciudad por si la justicia lo requiere como testigo de lo que, insiste, “a todas luces es una estafa total”.

Otro de los principales damnificados por esta situación es el empresario de sala, Carlos Rottemberg, quien recién comenzada la temporada se encuentra con el teatro América vacío y con casi nulas posibilidades de volver a ocuparlo. Un tuit de su empresa, publicado hace unos minutos, se refiere al tema de la siguiente manera: “El teatro América de Mar del Plata informa la cancelación total de la temporada del espectáculo Malevo, decisión concretada por su producción en la noche de ayer a minutos de comenzar su función programada, la cual fue suspendida a último momento sin previo aviso”.

Si bien la temporada no arrancó a la altura de las expectativas, y hoy es calificada como de complicada, nadie avizoraba semejante destino para una propuesta que, en su momento, encandiló al público norteamericano -cuando se presentaron en el programa America´s Got Talent- y que, paradojas del destino, justamente hoy, en la crítica que LA NACION publica de la misma, culmina diciendo: “Es un espectáculo asombroso, de nivel internacional, que jerarquiza la temporada teatral marplatense”.