Rarezas de la taquilla teatral: cuando Nicolás Vázquez le sacó el liderazgo al mismo Nicolás Vázquez

La pelea de fondo entre los espectáculos más taquilleros del circuito comercial porteño da cuenta de dos pesos pesados que comparten el mismo entrenador (o director general, como se quiera), el mismo manager (habría que decir productor) y que la figura central de una de las esquinas del cuadrilátero es, al mismo tiempo, uno de los directores artísticos del otro team. Según los últimos datos de Aadet, la entidad que reúne al teatro comercial, la novedad es que con el estreno de la comedia musical Annie en la primera semana de funciones empezó destronando el liderazgo de Rocky, el tanque que protagoniza y coproduce Nicolás Vázquez quien, a la vez, forma parte del equipo creativo de Annie.

Así es como la historia de una niña huérfana que vive en un orfanato de Nueva York bajo el cuidado de una villana empezó su temporada destronando a la historia del musculoso boxeador tan rudo como sensible de Filadelfia. Las dos grandes producciones que se presentan en dos importantes salas de la avenida Corrientes separadas por menos de 200 metros tienen el mismo director general, Mariano Demaría, y el mismo productor, Gustavo Yankelevich. Solo habría que agregar que, en Rocky, Nico Vázquez codirige la obra y es otra de las partes involucradas en la producción.

Ante la mirada de Julieta Nair Calvo, Emma, una de las tres protagonistas de Annie, sale al abrazo de Nicolás Vázquez antes de iniciar un ensayo de esta exitosa comedia musical Rodrigo Néspolo

Durante la semana pasada, ambos pesos pesados de la cartelera teatral que son protagonizados por una pequeña y un grandote (la “peque”, junto a Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani y Miguel Ángel Rodríguez; y el Rocky Balboa de la ficción junto a Dai Fernández) hicieron siete funciones. Annie lideró el ranking tanto de taquilla como de cantidad de espectadores aunque nunca lo hizo a sala llena. Rocky viene dando batalla desde el año pasado.

En la superpoblada cartelera teatral porteña a la que se le siguen sumando títulos que prometen convertirse en verdaderos tanques, cuando llegue el tiempo del Mundial de Futbol, Nico Vázquez se tomará un descanso. Por ahora, según señaló a LA NACION, no piensa ir a Estados Unidos para ver a su amigo Leo Messi ni intentar encontrarse con su admirado Sylvester Stallone, el icónico actor que interpretó a Rocky. Luego volverá al Teatro Lola Membrives hasta fin de año para la gran despedida. Pero, al parecer, la historia de Rocky continuará porque desde otras plazas están interesados en la versión local. Así, no sería extraño que en un tiempo esta puesta llegue a alguna plaza teatral, no necesariamente hispanoparlante. De ser así, la historia de Rocky Balboa llevada al teatro tendría su vuelta a los escenarios del mundo luego de un fracaso. En 2014 lo había hecho en pleno Broadway. Las críticas adversas y la falta de público terminaron noqueando a aquel intento producido por el mismo Stallone. De prosperar las negociaciones, el Rocky argento iría por la revancha.

La cena de los tontos, el tanque se estrenó el año pasado en Buenos Aires, que lideró la taquilla en Mar del Plata y que va por sus segunda temporada en la cartelera porteña

En términos de audiencia, la tabla de los espectáculos más convocantes de la semana pasada está poblada de propuestas que vienen del año pasado o que, a lo sumo, han tenido algún tipo de refresh. Otro peso pesado como es La cena de los tontos, con Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi se ubicó en tercer lugar seguido por Salud, Moldavsky y amor, con Roberto Moldavsky, y en la quinta posición aparece Una navidad de mierda, la comedia con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi, que hizo temporada en Punta del Este.

Las hijas, la comedia dramática con Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa que sigue siendo una de las preferidas del público

En el sexto lugar en lo que hace a las preferencias de público se ubicó la comedia dramática Las hijas que interpretan Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, dirigidas por Adrián Suar. Le siguen propuestas muy diversas entre sí: Aven, la performance de Fuerza Bruta que se presenta por fuera de las grandes marquesinas de la avenida Corrientes; El jefe del jefe, protagonizada por Diego Peretti y Federico D`Elía; ¿Quién es quién?, la comedia con Soledad Silveyra y Luis Brandoni que se estrenó hace ya más de un año; y La función que sale mal, con Héctor Díaz, Freddy Villarreal y Dan Breitman.

Y aunque la temporada teatral en Mar del Plata ya no esté en los radares de los medios, allí El secreto, la obra que entró a último momento a la cartelera de La Feliz, sigue dando batalla desde principio de enero. Ana María Picchio y Gerardo Romano, sus protagonistas, se la pasan haciendo videos para las redes alrededor de este título que terminará apagando la luz de la temporada de verano, ya en otoño. En el último video se la ve a la actriz como una potencial espectadora acercándose a la boletería del Teatro América junto a Romano. “¿Hasta cuándo se quedan estos actores?”, consulta. Ante la respuesta que estarán hasta el 5 de abril, suelta sin filtro: “¡A la mierda! ¿No se los puede ver antes?“.

Si alguna vez fue Mauricio Dayub y otra vez fue Brujas los sobrevivientes de la temporada que llegaron hasta Semana Santa, esta le tocará a El secreto, el tapado de la cartelera, cumplir con ese rito. En paralelo, algunos títulos están volviendo a la ciudad aprovechando los feriados que se vienen. Es el caso de Fátima universal, con Fátima Florez; Viudas e hijas, con Nora Cárpena, María Leal e Iliana Calabró; o El hombre inesperado, con Inés Estévez y Germán Palacios. Luego, ya definitivamente, la temporada de verano 2025/26 formalmente bajará su telón.