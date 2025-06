Martín Fierro de Teatro: premios, homenajes y algunos discursos combativos en la ceremonia

Pocos minutos después de las 21:30, comenzó la emisión de la primera edición de los Martín Fierro de Teatro. Con la conducción de Martín Bossi y Karina Mazzocco, la ceremonia consta de treinta ternas y numerosos homenajes. Y luego de una alfombra roja liderada por Gimena Accardi, Guido Zaffora, Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, la gala dio inicio con un video en el que repasaron a las figuras más importantes del teatro argentino, de Enrique Pinti a Moria Casán. Y justamente Pinti fue el primer invocado a través de una presentación de “Quedan los artistas”, a cargo de Ana María Cores, Martín Bossi, Florencia Otero, Lucas Gerson, Natalia Cocciufo y Topa, entre otras figuras.

Martín Fierro de Teatro: así empezó la ceremonia. Fuente: América TV

“Estamos muy emocionados, con muchos colegas y artistas”, aseguró Bossi junto a Mazzocco, quien agregó: “Una manera espectacular de empezar esta noche de fiesta”. Y dicho eso, el presidente de Aptra, Luis Ventura, se dirigió al escenario y expresó: “Ustedes están formando parte de un hecho histórico. Que haya llegado un Martín Fierro de Teatro significa que estamos escribiendo una historia que va a quedar grabada en la memoria de la cultura nacional . Me parecía que el teatro tenía que tener un reconocimiento... Acá está la gente que quiere al teatro, acá están todas las marquesinas, está el arte. Y habernos juntado, vernos las caras, y no quiero hacer esto tan extensivo, pero quería dejar el mensaje de que desde el fondo de mi corazón: lo fuimos pensando y salió esto. Es el primer intento, no sé si va a salir bien, mal o regular, pero el intento está, no nos dejemos vencer”.

A continuación, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió unas palabras y destacó: “Hoy honramos al público que asiste, porque así como el teatro no es un lugar, sino que son ustedes los artistas, lo de ustedes no tendría sentido sin esa gente que va a dar lo mejor de sí. Yo quiero agradecerles a ustedes y a ese público que hace de Buenos Aires, una de las dos ciudades con más obras. La cultura no es un gasto, es la mejor inversión . Muchas gracias por su arte, y buenas noches”.

La primera categoría de la noche fue Actriz de reparto, un premio que quedó en manos de Maida Andrenacci por Tootsie. En Dirección, quien obtuvo el Martín Fierro fue para Javier Daulte por El sonido y Druk. Como es sabido, Daulte es uno de los dramaturgos más prestigiosos de Argentina y del mundo, y los aplausos ante su victoria no se hicieron esperar. Con respecto a Diseño de maquillaje y peinado, Matías Nazareno, Miguel González y Claudia Zucchi, por su trabajo en Kinky Boots, fueron los ganadores.

Martín Fierro de Teatro: Angela Leiva, Revelación. Fuente: América TV

En el momento a Revelación, Ángela Leiva se convirtió en la ganadora. El trabajo de la cantante en School of Rock, le valió no solo el elogio de la crítica, sino ahora también un Martín Fierro de Teatro. “ Estoy muy nerviosa. Con mucho respeto y amor por el teatro es que recibo este premio ” exclamó Leiva, y luego detalló: “Quiero volver a hacer teatro. Del teatro no me voy más, gracias al público que nos apoyó, y a todo el equipo de School of Rock”. En la categoría Mejor espectáculo de experiencias y reflexiones, Noelia Pace se quedó con la estatuilla.

Martín Fierro de Teatro: el homenaje a 40 Kilates. Fuente: América TV

El primer homenaje de la noche fue para la recordada pieza 40 kilates. Sobre el escenario apareció Luis Brandoni, que expresó: “Hablar de 40 kilates es recorrer con palabras una pieza icónica del teatro argentino. Bajo la mirada atenta de un exigente director, Daniel Tinayre, y la producción de Alejandro Romay, sobre el escenario nombres rutilantes como los de Guillermo Battaglia, Gloria Guzmán, Osvaldo Miranda, y Soledad Silveyra. El protagonista, un jovencísimo Arnaldo André, y encabezando este hito, estaba ella, Mirtha Legrand, la actriz que enfrentó el desafío de enfrentar los prejuicios de una dama de cuarenta, atraída amorosamente por un joven de 22. A 55 años de su estreno, este Martín Fierro es para 40 kilates”. Entre los aplausos de los presentes, Solita tomó el micrófono para agradecer el reconocimiento, y dijo: “ Yo tengo mucho pudor de estar acá. Chiquita, esto es tuyo, madame Legrand. Gracias, porque fuiste una compañera que me enseñó muchísimo ”.

Más adelante llegó la categoría a Mejor actriz protagónica en off, y la ganadora fue Pilar Gamboa, por Sombras, por supuesto y Parlamento. Con el premio en sus manos, Gamboa detalló: “Esta noche se hizo una black carpet, una perfo de un montón de artistas que se juntaron para decir que sin teatros no hay premiación, y que defendamos el Instituto Nacional del Teatro, sigamos defendiéndolo. No van a poder con el teatro, militemos el entusiasmo de juntarnos y seguir pensando en esto que hacemos”.

Juana Viale y Luciana Cáceres se ocuparon de presentar una terna dedicada al musical, y allí la ganadora fue Cuando Frank conoció a Carlitos. En Dramaturgia, la estatuilla quedó en manos de Juan José Campanella y Cecilia Monti, por Empieza con D, siete letras. Con mucha emoción, Campanella destacó: “ El teatro está pasando por un momento de mucha producción, y me encantaría que esto ayude a visibilizar el nuevo talento ”. A medida que la noche avanzaba, los premios se sucedían y así llegó la categoría Mejor música original, y el ganador fue Sebastián Furman.

Martín Fierro de Teatro a Mauricio Kartún. Fuente: América TV

“Él es un gran maestro y artista, un enorme guía y una excelente persona”, con esas palabras las hermanas María y Paula Marull encabezaron el Martin Fierro a la Trayectoria en dirección teatral, a Mauricio Kartun. El reconocido dramaturgo, visiblemente sonriente, exclamó: “Qué bueno que haya un premio nuevo. Una carrera artística no se hace en horario laboral, acá lo saben todos. Llevás el teatro a tu casa, tu casa al teatro. Un premio tiene dos caras, una radiante y otra de domingo a la tardecita, que parecería estar diciendo que se termina el fin de semana. Pero yo lo convierto en un premio estímulo, y si es domingo pienso que mañana es lunes feriado, que pasado habrá paro de la CGT y saldremos con el bombo, que es una de las cosas que más nos gusta hacer en la vida ”.

A la hora de premiar la mejor Obra de teatro off, la ganadora fue Modelo vivo muerto. Más adelante, Carla Peterson y el “Puma” Goity estuvieron a cargo de la Mejor obra de teatro comercial 2023/2024, categoría en la que Tootsie se alzó con el premio. Con mucha emoción, Nico Vázquez buscó la estatuilla y aseguró: “Es un premio hermoso. Como productor lo digo, y como actor. A mí Tootise me cambió, fue un upgrade en mi carrera”. Luego siguió la categoría Mejor actor de reparto, que quedó en manos de Iván Moschner por Cyrano.

Martín Fierro de Teatro: homenaje a Julio Chavez. Fuente: América TV

Pasadas las once de la noche, Juan Leyrado subió al escenario y adelantó que iba a entregarle un Martín Fierro a Julio Chávez, debido a sus cincuenta años de trayectoria en el teatro. Con lágrimas en sus ojos, el homenajeado tomó el micrófono y agradeció: “Traje algo para leer pero es al pedo, estoy muy agradecido por este reconocimiento a Aptra. Es cierto que amo mi oficio, y es cierto que me preocupa el trabajo, y es cierto que tengo militancia en eso, y que me lo tomo en serio. Quiero apoyar y agradecer a todos aquellos que hacen posible que cada ser humano se exprese con libertad . Estoy muy agradecido y muy conmovido, no entiendo cómo llegué acá. Agradezco a todos mis colegas y compañeros”.

En Mejor actor protagónico oficial, el Puma Goity se llevó la estatuilla por Cyrano, y pidió “que no desfinancien el Instituto Nacional del Teatro”. En Mejor diseño de escenografía, Jorge Ferrari por School of Rock fue el ganador. Luego, Miguel Ángel Rodríguez ganó en Mejor protagónico en Off, gracias a su performance en Quieto.

Martín Fierro de Teatro: el homenaje a Brujas. Fuente: América TV

En una pausa de la ceremonia, aparecieron en escena Arturo Puig y Ana María Cores, quienes destacaron: “Estas damas, talentosas, inquietas, hicieron historia, marcaron un camino que nadie se había atrevido a explorar: el de abrirle las puertas a las obras protagonizadas solo por mujeres”. De ese modo, y como embajadoras de la popular Brujas, Moria Casán y Nora Cárpena agradecieron el reconocimiento con mucha alegría.

En Diseño de vestuario el ganador fue Uriel Cistaro por Saraos Uranistas, mientras que en Café Concert, ganaron Silvina Connor y Martín Paglia, por Stand Up de parejas, vamos a terapia. La ceremonia entraba en sus momentos culminantes, cuando llegó un clip protagonizado por Antonio Gasalla, que dio inicio al In Memoriam, que se presentó junto a un musical a cargo de Juan Rodó y Eluney Salazar.