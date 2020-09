Music hall en casa con Laura Conforte, Déborah Turza y Romina Groppo

Deborah Turza

Divas como Madonna, Barbra Streissand, Liza Minnelli, Julie Andrews, Elaine Strich, Glenn Close, Chita Rivera o Elaine Paige hicieron únicas sus interpretaciones en diversos musicales.Es una buena excusa para idear un café concert que la plataforma Teatro Amma (teatroamma.com) lleva el jueves 10, a las 21, a la casa de los espectadores: Con toque de diva. Tres primeras figuras del teatro musical argentino son sus protagonistas: Laura Conforte (Casi normales, La novicia rebelde, A Chorus Line), Romina Groppo (Aplausos, Drácula, El violinista en el tejado) y Déborah Turza (Rent, Swing Time, Sweet Charity) estarán acompañadas al piano por el maestro Hernán Matorra, que también es el artífice de la dirección musical y los arreglos.

"Trabajar con amigas es lo más de lo más. Es muy importante sentirse bien, a gusto, querer ir a encontrarse con esas personas, que te den alegría y placer. En el mundo del teatro musical cada obra forma una familia y hay algunos compañeros y compañeras que se quedan para siempre en tu vida. Así es con Laura y Romina", afirma Déborah Turza, que viene de ser multipremiada por tres trabajos espléndidos como Un mar oculto, De eso no se canta y Mamá está más chiquita.

Es que las tres, que compartieron muchísimos escenarios a lo largo de su carrera, durante tres temporadas (de 2006 a 2008) hicieron el musical Amantes odiosas (dirigido por Diego Hodara, con música de Gaby Goldman), que se volvió de culto por aquel entonces. Por eso, el retorno juntas a un show ha generado gran expectativa. "El reencuentro con Laura y Romina fue muy hermoso y de las mejores cosas que me pasaron en esta pandemia. El tiempo no pasa, pareciera qué hay algo esencial que está intacto, que nos relaciona muy profundamente: el amor, la amistad, la hermandad. Así que fue un reencuentro de emociones, amor, alegría, locura, de mucha risa y algunas lágrimas también", completa esta gran intérprete.

Romina Groppo

"El repertorio que me toca es maravilloso -adelanta Turza-. 'Arthur in the Afternoon' es una canción que interpretó Liza Minnelli, mi ídolo total desde chiquita y ya la siento muy mía. También hago 'Papa, Can you hear me?', de Yentl, que fue interpretada por la Streissand, una de las mejores cantantes del planeta. Se suman 'I Have Confidence', del musical La novicia rebelde, que me identifica hasta la médula y 'Ladies Who Lunch', una bellísima canción del gran Stephen Sondheim. Y uno de los momentos fuertes será el dúo con Laura Conforte, en el que hacemos un medley de Rent, obra en la que ambas interpretábamos a una pareja, en 2008. Y el reencuentro de las tres se celebrará con dos canciones que hacíamos en Amantes odiosas, en el legendario Velma Café: 'Let's Do It', de Cole Porter, y 'Buenos tiempos', de Cy Coleman".

En Con toque de diva, además, se intrepretan temas de Yentl, La novicia rebelde, Rent, Nine, El beso de la mujer araña, Company, Evita, Casi normales y muchas otras obras.

Laura Conforte, en Con toque de diva

Para agendar

Con toque de diva. Con Laura Conforte, Romina Groppo, Déborah Turza y Hernán Matorra. En www.teatroamma.com. Las entradas (397 pesos) se sacan en la misma plataforma de Teatroamma y el show permanece 48 horas online.