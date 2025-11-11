La versión argentina de la obra Come from Away arrasó en los premios del teatro musical español

MADRID.— Come from Away, dirigido por la realizadora, productora y actriz argentina Carla Calabrese, arrasó con las estatuillas a los Premios del Teatro Musical (PTM) que reconocieron a las producciones que se presentaron en España en la última temporada. Este género compite en esta plaza en castellano como líder en calidad y variedad con Broadway y el West End. Entre otros galardones, Come from Away mereció el galardón al Mejor musical, a la Mejor dirección, para Calabrese, quien se impuso ante Gypsy, de Antonio Banderas, y Mejor dirección musical, para Santiago Rosso.

“Contar esta historia fue un privilegio. Vuelvo a agradecer a los autores, Irene Sankoff y David Hein, a todo este equipo, a todos los actores que no pudieron venir. Gracias a todos los que han hecho este sueño posible que inspira a ser mejores personas desde una historia real”, agradeció Carla Calabrese cuando subió al escenario del Teatro Calderón. Come from Away realizó una exitosa temporada en Madrid entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Carla Calabrese, ganadora del Premio Teatro Musical Español

Los Premios del Teatro Musical (PTM) se entregan desde 2007 en España y reconocen la excelencia de una plaza donde conviven Wicked, Book of Mormon, Oliver Twist, Los Miserables y El rey león, entre otras. La victoria de Come from Away, que obtuvo seis de los 12 rubros por los que competía, contaba con un elenco casi en su totalidad argentino. El musical se alzó con los premios al Mejor musical, Mejor dirección, Mejor dirección musical, Mejor interpretación femenina destacada, para Gabriela Bevacqua; Mejor diseño de sonido, para Eugenio Mellano Lanfranco; y Mejor actriz de reparto, para Pepa Lucas.

Come from Away contó con la colaboración de Carla Juliano, prestigiosa productora internacional (a punto de estrenar en Milán Sons: Ser o no ser, con La Fura dels Baus). También estaban nominados a los PTM Melania Lenoir, como Mejor actriz protagonista. Edgardo Moreira como Mejor actor protagonista, Argentino Molinuevo como Mejor actor de reparto, Agustín Pérez Costa por Mejor coreografía, Tadeo Jones por Mejor escenografía, y Gonzalo González por Mejor diseño de luces.

“Es una obra muy difícil de dirigir, y en Buenos Aires tuvo mucho éxito. Me encanta el resultado. Quería darles la oportunidad a los argentinos de instalarse y de trabajar aquí. Se lo recontra merecen”, decía Calabrese a LA NACION poco antes de estrenar el musical en septiembre de 2024.

Come from Away es una obra muy exitosa, que viene cosechando premios en los lugares en donde se ha presentado

Otros argentinos que competían por el PTM: Federico Barrios, por Los pilares de la Tierra, basada en el best seller de Ken Follet, y Zenón Recalde, por Asesinato para dos, ambos fueron nominados por su excelente labor en dirección. Esta última producción mereció la estatuilla a la Mejor interpretación destacada masculina, para Dídac Flores, y Mejor musical off.

Come from Away se despide este año del Maipo con dos funciones, el 12 y 13 de diciembre.