Nicolás Vázquez vuelve al teatro con Una semana nada más, pero sin Flor Vigna

Después de un año sin funciones debido a la pandemia, Nicolás Vázquez anunció con gran alegría que vuelve a los escenarios con Una semana nada más, la obra de teatro que tuvo que suspender su gira nacional y bajar el telón debido al coronavirus.

Al igual que en las temporadas anteriores, Benjamín Rojas estará a su lado protagonizando la comedia que fue un éxito rotundo entre el público. Sin embargo, en esta nueva vuelta, la tercera integrante del equipo, Flor Vigna, no será de la partida.

“¡Feliz de dar esta noticia! Después de estar frenados un año, arrancan los motores y vuelve Una semana nada más en abril”, escribió Vázquez en su cuenta de Instagram. “Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos meses, fue un año duro y quise esperar lo máximo posible. Después de pensarlo mucho y sabiendo que mucha gente depende de este laburo, decidí volver”, continuó.

“Así que los esperamos para hacerlos reír más que nunca y para que nos olvidemos de ‘las pálidas’, al menos por una hora y media. La risa hace bien”, expresó además en el mensaje.

El actor también explicó por qué Vigna no estará acompañándolos. “Les cuento que esta vez no podremos contar con la participación de nuestra compa Flor (te deseamos lo mejor en tus nuevos proyectos, te vamos a extrañar!)”, dijo sobre la actriz, quien debido a otros compromisos laborales no podrá ser parte del elenco. “Tal vez le pongamos una peluca a Benja y que haga los dos personajes”, agregó con humor y sumó: “En estos días les contaremos quién hará el personaje de Sofía. ¡Gracias por el amor de siempre!”

Con buena onda, Vigna le deseó lo mejor a sus compañeros en esta nueva etapa. “¡Vamos! ¡Va estar genial! Los voy a ver en primera fila. Gracias por apoyarme en todos mis proyectos. Los quiero hasta el infinito”, escribió en un comentario.

La obra levantará el telón en el mes de abril y estará en cartelera durante cuatro meses en el teatro El Nacional. A partir de agosto, Vázquez y Rojas le dejarán el escenario de la mítica sala de calle Corrientes a Adrián Suar y Diego Peretti, quienes protagonizarán la obra Inmaduros.

Una semana nada más es una comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general de Suar, Nacho Laviaguerre y Preludio Producciones. La trama está basada en la historia de Pablo (Vázquez) y Sofía, un pareja que supo ser “perfecta” hasta que la convivencia les arruina el idilio. Decidido a separarse, él le pide ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo, para que se mude con ellos y le dé la estocada final a la relación, pero nada pasará como ellos creen.

LA NACION