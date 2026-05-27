Mercedes Funes contó por primera vez cómo es su vínculo actual con Nico Vázquez: “No es que le pego con un garrote”

A casi 20 años del divorcio de Mercedes Funes y Nicolás Vázquez, el cual cobró gran trascendencia y generó especulaciones mediáticas porque, poco tiempo después, él comenzó a salir con su compañera de tira, Gimena Accardi, la actriz decidió romper el silencio sobre cuál es el vínculo actual que tiene con quien compartió siete años de su vida.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez dieron el sí en 2006

‘Meme’ Funes visitó Lo resolví pensando, el ciclo de streaming rosarino de La Capital, y en diálogo con Guido Záffora aseguró no tener vínculo con el ex Casi Ángeles. “Ni siquiera es mi ex anterior; es un ex anterior, anterior, anterior…”, lanzó.

Mercedes Funes en su charla con Guido Záffora: "Con Nico Vázquez no tenemos vínculo" (Foto: Captura)

En ese sentido, aclaró que se encontró varias veces con Vázquez de casualidad, pero que no intentaron tener una conversación. “No tenemos vínculo. No es que lo veo y le pego con un garrote, no tengo mala onda”, explicó la actriz. Sin embargo, fue contundente: “Pasaron tantas vidas, no una vida: pasaron tantas vidas. Pasó mucho tiempo, ya está”.

Luego Záffora quiso saber qué sintió al enterarse de la separación de su exmarido y Accardi, quienes decidieron elegir caminos distintos en julio del año pasado. “Yo no posteaba nada cuando se separó, yo estaba en el gimnasio…”, cerró entre risas.

Mercedes Funes volvió a hablar públicamente sobre Nico Vázquez a veinte años de la separación

Cabe recordar que el año pasado la propia Gimena Accardi se refirió a este viejo mito mediático y enfrentó con firmeza el ensañamiento que todavía reflota en las redes sociales. Al ser consultada por Intrusos sobre el “hate” que recibe por parte de quienes la acusan de ser la tercera en discordia o el supuesto “karma” de aquella ruptura, la actriz fue categórica: “Eso pasó hace 18 años. Mercedes sabe cómo fue, lo dijo públicamente. Hemos hablado los tres miles de veces, nos hemos cruzado en eventos... Nico estaba separado (de Mercedes). ¿Recientemente separado? Sí. Pero estaba separado”.

Mercedes Funes dio el sí con Cecilio Flematti en 2019 Captura de video

Pese al sufrimiento que le causó en su momento la mediática y dolorosa ruptura con Nico Vázquez, la actriz logró sanar las heridas del pasado y rearmar su vida amorosa por completo. Hoy, a casi dos décadas de aquel quiebre, disfruta de un presente consolidado junto al periodista Cecilio Flematti, con quien se casó en 2019.