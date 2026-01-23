Papá por siempre: encantadora adaptación de un clásico moderno para la familia

Papá por siempre. Mrs. Doubtfire. Autores: Karey Kirkpatick y John O’Farrell. Música y canciones: Wayne y Karey Kirkpatrick, basado en el film de Twentieth Century Studios. Adaptación: Marcelo Kotliar y Macarena del Mastro. Dirección: Ariel Del Mastro. Dirección musical: Gaspar Scabuzzo. Escenografía: Jorge Ferrari y Andrea Mercado. Iluminación: Santiago Cámara. Vestuario: Estefanía García Faure. Coreografía: Maia Roldán. Intérpretes: Martín “Campi” Campilongo, Dani “La Chepi”, Albana Fuentes, Pablo Albella, Dante Barbera, Giovanna Diotto Callejón, Alejandro Vázquez, Silvana Tomé, Damián Iglesias. Teatro: Liceo (Rivadavia y Paraná). Funciones: martes a jueves 20.30; viernes y sábados, 19 y 21.30 y domingos, 19.30. Duración: 110 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Una comedia tan tierna y conmovedora como delirante, en la que los hijos son el “motor de proa” que finalmente ayudan a que sus padres comprendan que la tolerancia y el escucharse unos a otros puede resolver el mayor de los problemas en una familia. Más aún si el amor por los hijos es tan verdadero, que permite a la pareja dejar de lado sus egoísmos y recordar por qué se enamoraron alguna vez.

El artísticamente muy valioso trío que conforman Ariel del Mastro, director general; Macarena del Mastro y Marcelo Kotliar, en adaptación, y Marcelo Caballero en dirección de actores -mismo equipo de la exitosa Escuela de rock y otros éxitos- vuelve a demostrar la solvencia y la capacidad artística de un equipo que trabaja pensando en el público. Y lo hacen poniendo en primer plano palabras simples, directas, que conmueven al espectador y sienten que lo que se dice y se hace en el escenario podría vivirlo cualquier pareja con hijos en el hogar.

La apuesta de mostrar al público la maquinaria escénica, la exigencia a la que obliga cada cambio de situación, de decorado -que incluye proyecciones, efectos lumínicos y ensamble musical-, sumado a lo dificultoso que es para Martín “Campi” Campilongo transformarse en cuestión de segundos y pasar de ser Daniel Hillard, ese hombre común, padre de familia, a la caracterización de la señora Doubtfire, es otra forma de compartir con la audiencia los secretos de la técnica y la maquinaria teatral.

Dani "La Chepi" y Campi en Papá por siempre Gentileza Rocío González del Cerro

Papá por siempre es una comedia con instantes de melodrama, que le aportan verosimilitud a la historia del divorcio de una pareja con tres hijos. El golpe de efecto de este relato de “gente común” es que, ante la desesperación del padre, que por obligación judicial solo puede ver a sus hijos una vez por semana, decide disfrazarse de una señora con reminiscencias inglesas, postularse como la niñera que tan desesperadamente busca su mujer y de ese modo compartir con sus tres hijos de distintas edades unas cuantas horas cada día.

Mrs Doubtfire parte de un libro que la escritora inglesa para niños y adultos Anne Fine publicó en 1987. En 1993, el director Chris Columbus, de Mi pobre angelito, lo adaptó y trasladó a la pantalla, con el protagónico del recordado Robin Williams. El film resultó muy taquillero, casi a la par de Jurassic Park. En 2019, el guion de la película se convirtió en versión musical y se estrenó primero en Seattle y luego en Broadway.

Papá por siempre es un espectáculo de teatro musical en el que las actuaciones, la música, las coreografías, la escenografía y la iluminación coinciden en un todo que gratifica al público por su perfección. La pieza es la consagración interpretativa de Campi, su Mrs. Doubtfire es ingeniosa y encantadora. Dani “La Chepi” es su partenaire ideal. Los niños y adultos que componen los otros protagónicos coinciden en un todo de valiosas interpretaciones.