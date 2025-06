Premios Tony 2025: todos los ganadores de la ceremonia y el argentino que festejó dos veces

Este domingo 8 de junio, en Nueva York, se realizó la 78ª edición de los premios Tony. En la fiesta más grande que tiene el teatro norteamericano, Maybe Happy Ending, una historia de amor entre dos robots abandonados, fue galardonada como mejor musical, mientras que Purpose, una divertida mirada a la disfuncional familia de un icono de los derechos civiles, ganó el premio a la mejor obra de teatro. El premio a la mejor reposición musical recayó en una versión despojada de Sunset Boulevard, mientras que Eureka Day, una comedia sobre la obligación de vacunarse, obtuvo el galardón a la mejor reposición teatral.

Una vez más, el argentino Diego Kolankowsky se llevó dos de los galardones más importantes: mejor musical con Maybe Happy Ending y mejor reestreno con Sunset Blvd. Esta es la segunda vez que el productor es galardonado por su trabajo en Broadway, ya que anteriormente se había llevado un premio por Once on This Island.

En una de las ternas más reñidas, Nicole Scherzinger, protagonista de Sunset Boulevard, se impuso a Audra McDonald, de Gypsy, como mejor actriz principal de musical. Para la cantante de Pussycats Doll, que admitió públicamente haber sufrido discriminación por su edad en un mundo del espectáculo que no siempre sabía qué hacer con su talento, interpretar a un ícono de Hollywood prematuramente despedido fue un papel que redefinió su carrera.

Sarah Snook fue elegida mejor actriz protagonista de una obra de texto por El retrato de Dorian Gray, un espectáculo en el que interpreta 26 papeles diferentes. El ganador del premio al mejor actor principal de teatro fue para Cole Escola por ¡Oh, Mary!.

Esta temporada hubo mucho que celebrar en el sector teatral, que parece haberse recuperado tras la larga y dolorosa debacle que dejó la pandemia.

Todos los ganadores

Mejor musical: Maybe Happy Ending

Mejor obra: Purpose

Reposición de un musical: Sunset Blvd.

Reposición de una obra: Eureka Day

Actriz en un musical: Nicole Scherzinger, por Sunset Blvd.

Actor en un musical: Darren Criss, por Maybe Happy Ending

Actriz en una obra: Sarah Snook, por The Picture of Dorian Gray

Actor en una obra: Cole Escola, por Oh, Mary!

Actor de reparto en un musical: Jak Malone, por Operation Mincemeat: A New Musical

Actriz de reparto en un musical: Natalie Venetia Belcon, por Buena Vista Social Club

Actor de reparto en una obra: Francis Jue, por Yellow Face

Actriz de reparto en una obra: Kara Young, por Purpose

Dirección de una obra: Sam Pinkleton, por Oh, Mary!

Dirección de un musical: Michael Arden, por Maybe Happy Ending

Libreto de un musical: Will Aronson y Hue Park, por Maybe Happy Ending

Música original: Maybe Happy Ending (música, Will Aronson; letras, Will Aronson y Hue Park)

Coreografía: Patricia Delgado y Justin Peck, por Buena Vista Social Club