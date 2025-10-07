George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión

Mientras promociona su nueva película, George Clooney abre su corazón y hace algunas confesiones inesperadas. En una reciente entrevista con la revista Esquire, el actor reveló desde cuál fue su relación con las drogas y el alcohol hasta cuánto le molesta envejecer.

A lo largo de las... ¡siete horas! que duró el reportaje, el eterno galán de Hollywood habló de esas épocas donde comenzaba a triunfar como actor y las adicciones eran parte casi implícita de la fama y popularidad. Tras asegurar que, en la década del 80 probó cocaína, marihuana y “otras drogas”, Clooney aseguró que las drogas nunca se convirtieron en un infierno para él: “En los 80, lo intenté: consumí cocaína y cosas así. Solía ​​bromear sobre lo mucho que consumía, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí” , dijo al recordar esos tiempos en los que su carrera comenzaba a estar en auge en Los Ángeles.

George Clooney en los inicios de su carrera daily mail

Enseguida, el protagonista de La gran estafa recordó una anécdota que tuvo al consumir marihuana hace 15 años. El actor llevó unos brownies de marihuana para ver El mago de Oz con amigos y relató: “Estábamos jodidos. Literalmente, creo que todos. Éramos como veinte en la sala de proyección y la película terminó y nos quedamos sentados sin hablar durante horas. ¡Horas!. Simplemente no es mi droga”.

Con respecto a la cocaína, el intérprete de Taxi contó cómo en uno de los episodios de la serie todos se “metían” la droga. “En ese momento, pensé: ‘No, esto no es como la heroína. No es adictivo’. Pero luego pensé: ‘Bueno, la verdad es que es bastante malo’. Además, todo estaba diluido con manitol (el laxante para bebés) así que se metían una línea y luego iban al baño’”, bromeó.

Con lo que sí tuvo una relación más cercana es con el alcohol. “He tenido épocas en las que... no diría que fue un problema, nunca me despertaba bebiendo ni nada, pero tenía rachas en las que tomaba bastante todas las noches”, confesó quien recién hace un tiempo se volvió una persona sobria. Esta decisión coincidió con su debut en Broadway con la obra Buenas noches y buena suerte, donde interpreta al periodista Edward R. Murrow. La dificultad de la letra y su miedo a olvidársela hicieron que, desde abril, el actor baje considerablemente su consumo a “una sola copa de vino algunos domingos”.

George Clooney encarna al periodista Edward R. Murrow en Buenas noches y buena suerte SARA KRULWICH - NYTNS

Sin embargo, su conducta se rompió a principios de junio en los premios Tony. El galán perdió con Cole Escola, quien se quedó con la estatuilla por su trabajo en Oh, Mary! y para ahogar las penas no tuvo mejor idea que tomar algunos tragos. “Me emborraché. Apenas podía caminar. Esa noche, llegué a casa con Amal (su esposa) y me reí a carcajadas. Estábamos acostados en la cama y pensé: ‘Bueno, recuperé toda mi abstinencia en una noche. Al día siguiente, vomité todo el día”, confesó quien enseguida admitió haberse sentido como “un borracho de instituto”.

El día en que George Clooney se emborrachó tras perder el Tony por su labor en Broadway

Envejecer… ¡no, gracias!

Dejar el alcohol de lado para lograr una buena performance en el teatro fue su gran reto. George Clooney no sólo sentía que lo que tomara podía perjudicar su relato arriba del escenario sino el paso del tiempo y la pérdida de memoria que eso trae consigo. “Interpretaba la obra completa en el camarín antes de cada función porque tenía miedo de equivocarme”, admitió quién enseguida habló de su relación con la edad. “No me entusiasma tener 64 años”, confesó.

Su nueva película titulada, Jey Kally, donde encarna a una estrella de cine que envejece hizo que el actor reflexione aún más sobre el paso del tiempo. “Jey y su devoto manager, Ron (interpretado por Adam Sandler), se embarcan en un viaje vertiginoso por Europa, en el que se verán obligados a confrontar las decisiones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y los legados que dejarán atrás”, cuenta la sinopsis de esta historia escrita y dirigida por Noah Baumbach.

George Clooney y Adam Sandler en la premiere de Jay Kelly. Completan el elenco de este film Laura Dern y Billy Crudup Evan Agostini - Invision

“Todavía subo en bicicleta al monte Bisbino en Como, Italia, una vez cada verano; sólo para asegurarme de no ser demasiado viejo”, bromeó quién es padre de Alexander y Ella, dos gemelos de 8 años. Sin embargo, hay algunas “señales de envejecimiento” que cada vez más seguido lo hacen recordar que es un hombre de seis décadas. “Puedo agarrar un balón de baloncesto con la palma de la mano; tengo manos grandes. Pero hace unos años, caí de espaldas sobre mi trasero cuando intenté encestarla en el aro “, recordó, entre risas, sobre las épocas en que jugaba junto a un grupo de actores en 2022. “Creo... (y quizá haya alguna investigación al respecto) que la pérdida del salto vertical podría ser un signo real del envejecimiento”, concluyó preocupado.