Premios Tony: de los looks de Sarah Paulson, Jessica Chastain y Vanessa Hudgens a la alegría de los ganadores

Esta vez le tocó al teatro. Después de la gran temporada de premios del séptimo arte y las series, anoche se entregaron los premios Tony 2022, que distinguen lo mejor del teatro de Broadway. Para no desalinear, los actores eligieron originales looks y desfilaron por la alfombra roja. Entre los más osados se encontró Sarah Paulson, quien optó por un modelo de color amarillo con apliques. También se destacaron las elecciones de Jessica Chastain, quien se inclinó por un vestido al cuerpo de color lila y la de Vanessa Hudgens, quien sumó a su strapless de terciopelo negro unos llamativos aros.

Más allá de los estilos, la noche de los Tony tuvo como protagonistas a diferentes obras de teatro. La que se quedó con uno de los premios más importante (musical del año) fue Strange Loop [peleaba en 11 categorías y ganó en dos, también se llevó la distinción a mejor libro]. Basada en el libro homónimo, que ganó un Pulitzer, la pieza relata la vida de un acomodador afroamericano gay que no encuentra su lugar. En tanto, The Lehman Trilogy se llevó el premio a mejor obra de teatro y también a mejor actor, diseño escénico, iluminación y dirección.

Entre los ganadores hubo una productora argentina: Valentina Berger fue distinguida por la obra Company, en la categoría musical revival (también la obra alzó estatuillas en las categorías: actriz secundaria, actor secundario, diseño escénico y dirección de un musical). Tras más de diez años produciendo en Broadway y siendo la dueña de la escuela Go Broadway, la artista tuvo una gran noche.

En esta 75ª entrega, que tuvo lugar el Radio City Music Hall en la ciudad de Nueva York y volvió a hacerse de forma presencial y sin tapabocas, hubo varias obras preferidas como MJ the Musical, que además de llevarse varias estatuillas fue protagonista por un micro show que dieron en la ceremonia y que fue ovacionado. También pasó por el escenario en paso de comedia Billy Cristal.

Resultó emotivo el tradicional reconocimiento a quienes murieron en la última temporada, entre ellos Sidney Poitier, quien fuera el primer afroamericano en ganar un Oscar. Recordemos que Ariana DeBose (Amor sin escalas) fue la anfitriona de la ceremonia

Los looks

Sarah Paulson y un vestido que dio que hablar ANGELA WEISS - AFP

Más sobria, Jessica Chastain optó por un elegante modelo ANGELA WEISS - AFP

El total black de Andrew Garfield ANGELA WEISS - AFP

Vanessa Hudgens también se inclinó por el negro, con un vestido bien al cuerpo que combinó con unos llamativos aros ANGELA WEISS - AFP

Kara Young posa con su voluminosa pollera Evan Agostini - Invision

Michael R. Jackson, ganador en la categoría mejor libro por A Strange Loop, combinó su traje sobrio con una capa fucsia ANGELA WEISS - AFP

Dominique Morisseau optó por un vestido en color verde bastante llamativo ANGELA WEISS - AFP

La cantante Shoshana Bean y un vestido donde conviven el volumen, el strapless y un gran tajo ANGELA WEISS - AFP

Billy Porter y un traje plateado ¿demasiado innovador? ANGELA WEISS - AFP

Zach Braff decidió ir por algo más convencional, aunque de color ANGELA WEISS - AFP

Matt Doyle a los saltos, después de resultar ganador en la categoría mejor actor de reparto por su trabajo en Company ANGELA WEISS - AFP

El productor de teatro Jordan Roth eligió una suerte de kimono ANGELA WEISS - AFP

Renée Elise Goldsberry y un vestido de un solo hombro ANGELA WEISS - AFP

Andrew Garfield y Nathan Lane presentan el premio a mejor obra en la 75a. entrega anual de los Premios Tony

Todos los ganadores

Mejor Musical: Stranger Loop

Mejor actriz de musical: Joaquina kalukango

Mejor actor en Musical: Myle Frost

Mejor actriz en obra de teatro: Deidre O’Connell (Dana H)

Mejor actor En obra de teatro: Simón Russell Beale (The Lehman trilogy)

Mejor obra de teatro: The Lehman Trilogy

Best Revival Of a Musical: Company

Mejor libro: Strange Loop

Actor de apoyo en un Musical: Matt Doyle (Company)

Mejor Reposición de una Obra: Take me out

Mejor puntaje original: Six: The Musical, music and lyrics by Toby Marlow and Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra: Sam Mendes (The Lehman Trilogy)

Mejor dirección de un musical: Marianne Elliott, (Company)

Mejor actor y actriz destacado en una obra de teatro: Jesse Tyler Ferguson (Take Me Out)

Mejor actriz destacada en una obra de teatro: Phylicia Rashad (Skeleton Crew)

Mejor actriz de reparto en un musical: Patti LuPone (Company)

Mejor Diseño Escénico de una Obra: Es Devlin (The Lehman Trilogy)

Mejor Diseño Escénico de un Musical: Bunny Christie (Company)

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro: Montana Levi Blanco (The Skin of Our Teeth)

Mejor diseño de vestuario de un musical: Gabriella Slade (Six: The Musical)

Mejor diseño de iluminación de una obra de teatro: Jon Clark (The Lehman Trilogy)

Mejor diseño de iluminación de un musical: Natasha Katz (MJ)

Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikhail Fiksel (Dana H.)

Mejor diseño sonoro de un musical: Gareth Owen (MJ)

Mejor coreografía: Christopher Wheeldon (MJ)

Mejores orquestaciones: Simon Hale (Girl From the North Country)

Premio Tony Especial a la Trayectoria: Angela Lansbury,

Premio Isabelle Stevenson: Robert E. Wankel

Premio Tony de Teatro Regional: Cort Theater (Chicago)

Premio Tony especial: James C. Nicola