Un ex-Cebollitas se presentó en La Voz Argentina: cómo está hoy

Se cumple la primera semana de La Voz Argentina, y cada vez son más los cantantes elegidos por el popular jurado. Mau y Ricky, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Ricardo Montaner apuestan por nuevas voces, a las que buscan llevar hacia lo más alto. En la noche del domingo, estos fueron algunos de los participantes que lograron destacarse.

La encargada de abrir la noche fue una joven llamada Yanela Toscano, cuya versión de “Wapo Traketero” entusiasmó a la Sole y a Lali. “Cuando empezaste dije ‘qué difícil’ y a medida que fue avanzando, cada vez la ibas haciendo más tuya. Me encantó, tenés mucha personalidad, lo melódica que hiciste la canción, me encantó”, expresó Lali.

Evelyn Romano con “I Don´t Wanna Miss a Thing”, no logró que ninguna silla se diera vuelta, y Montaner le señaló: “Lo siento mucho, porque tienes mucha voz, pero se trata de dosificarla un poco más. Tiraste todo lo que tenías, no fuiste in crescendo, y quizá eso te desbordó y no pudiste concluir con éxito la canción”.

Un talentoso muchacho de Gaiman, Chubut, llamado Yhosva Montoya, cautivó a los jurados con su talento, y Lali le dio una sentida devolución: “Sos muy magnético, tenés una voz preciosa. Lo que me hizo dar vuelta no fue tu talento vocal. Entré en un trance y empecé a prestar atención a cada decisión que tomabas, fuiste por un camino que sorprendió. En ningún momento la canción cayó en un lugar obvio, es muy difícil lo que hiciste” .

La sorpresa de la noche fue la participación de un ex-Cebollitas. Se trata de Leonardo Centeno, quien interpretó a Hipólito en la recordada ficción infantil. Sin embargo, al cantar “Tears in Heaven” no pudo conquistar a ninguno de los especialistas.

Por otra parte, Melibea Mauriz con su número centrado en “Royals” fue directo al equipo de Mau y Ricky, que aplaudieron su personalidad en el escenario.

Luego de un número fallido en la edición 2021 de La Voz Argentina, Andrés Cantos volvió con sed de revancha y su interpretación de “El patio” le valió el interés del jurado. Cuando la Sole se dio vuelta, le dijo que le veía cara conocida, y Cantos reveló: “El año pasado vine, canté una chacarera, y creo que me excedí de energía. Pasaron muchas cosas, ¡yo era el enojado!”. Pastorutti respondió: “¡Yo me acuerdo! ¿Y ahora estás contento?”. Muy risueño, el participante exclamó: “No entro en mi cuerpo”.

En ese momento, llamó la atención que Ricky tenía en su silla una cacerola. Ante la mirada curiosa de todos, el cantante aseguró: “El Martín Fierro de oro se lo dieron a Masterchef, ¡así que aquí estoy cocinando!”. Entre risas, Ricky comenzó a darle una cucharada de su preparación a sus compañeros y Lali exclamó: “¡Betular, para vos!” .

Finalmente, Sole le hizo la devolución a Cantos, y le indicó: “En esta canción no faltó el sentimiento, es una canción que dice mucho y lo hiciste súper bien, se lució tu voz. También, tiene que ver con el repertorio que elige cada uno. A mí me encantó lo que hiciste”. Luego de esos elogios, el participante decidió sumarse al equipo de Montaner.