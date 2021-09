Premios Tony: todo lo que hay que saber de la gran fiesta de Broadway

En el contexto de la reciente renovación de la actividad teatral en Nueva York, el domingo, desde las 20, se entregarán los Premios Tony, algo así como el Oscar de la actividad escénica en Estados Unidos. La 74ª edición de estos galardones tendrá lugar en el Winter Garden Theater, de Broadway.

Film&Arts transmitirá en vivo la edición de los premios Tony, la cual reconocerá a lo mejor de la temporada 2019/2020 luego de haber sido pospuesta en varias oportunidades desde junio de 2020. Promete ser un gran evento que constará de dos partes. A las 20 se realizará la premiación en cada uno de los rubros de este histórico y deseado galardón y, desde las 22, será el turno de Broadway’s Back!, un concierto especial que será presentado por el actor Leslie Odom Jr que traerá la emoción de Broadway a los espectadores a través de una presentación en vivo con superestrellas del teatro musical que se reunirán en el escenario para interpretar un clásico en medio de un clima de celebración. El especial marca la reapertura de Broadway con actuaciones especiales de las tres contendientes a mejor musical: Jagged Little Pill, MoulinRouge! y Tina: The Tina Turner Musical.

Durante la premiación en vivo a la mejor obra, al mejor revival de una obra de teatro y mejor musical, también se entregará uno de los Tony de honor a la autora y dramaturga Beverly Jenkins y un Tony Special que irá a manos de los miembros de American Utopia, el concierto basado en la música de David Byrne. También a Freestyle Love Supreme, un musical hip-hop en cuya creación participó Lin-Manuel Miranda; así como otro destinado a Broadway Advocacy Coalition, una organización fundada hace cinco años por un grupo de actores como herramienta para trabajar en el desmantelamiento del racismo a través del teatro.

En el podio de las obras con mas nominaciones sobresale, con 12, Tina - The Tina Turner Musical, el musical basado en la vida de la gran cantante Archivo

En esta nueva entrega de los premios que tuvieron su primera edición en 1947, los espectáculos que cuentan con mas nominaciones son Jagged Little Pill, obra que trata sobre una familia suburbana que lucha con problemas de adicción, agresión sexual y conflictos raciales cuyo texto está inspirado en un álbum de Alanis Morisette, que obtuvo15 nominaciones, y Moulin Rouge! The Musical, una exuberante producción teatral sobre un club nocturno de París de principios de siglo, que obtuvo 14. El podio se completa con Slave Play y Tina - The Tina Turner Musical, el musical basado en la vida de la gran cantante, ambas con 12. En lo que se refiere a los rubros más esperados, en lo que respecta a mejor obra aparecen ternados Grand Horizons, de Bess Wohl; The Inheritance, de Matthew López; Sea Wall/A Life, de Simon Stephens & Nick Payne; Slave Play, de Jeremy O. Harris y The Sound Inside, de Adam Rapp. Como mejor musical aparecen Jagged Little Pill, Moulin Rouge! y Tina. Y en lo que se refiere a reestrenos, figuran Betrayal, Frankie and Johnny in the Clair de Lune y A Soldier’s Play.

En lo que hace a las actuaciones, en la categoría obra de teatro compiten Ian Barford, por Linda Vista; Andrew Burnap, por The Inheritance; Jake Gyllenhaal, por Sea Wall/A Life; Tom Hiddleston, por Betrayal; Tom Sturridge, por Sea Wall/A Life, y Blair Underwood, por A Soldier’s Play. Como mejor actriz en obras de teatro figuran Joaquina Kalukango (Slave Play), Laura Linney (My Name is Lucy Barton), Audra McDonald (Frankie and Johnny in the Clair de Lune) y Mary-Louise Parker (The Sound Inside). En lo que hace a mejor actor principal en un musical -cosas de estos tiempos tan complejos donde la falta de actividad fue moneda corrientes-, el único nominado es Aaron Tveit, por su trabajo en Moulin Rouge!. Claro que, según las reglas del Tony, deberá obtener el 60% del total de los votos del jurado para ser acreedor al premio y que no quede desierto. Esa situación difiere en lo que hace a mejor actriz principal en un musical. En esa categoría están nominadas Karen Olivo (Moulin Rouge!), Elizabeth Stanley (Jagged Little Pill) y Adrienne Warren (Tina...).

Moulin Rouge, la exuberante producción teatral sobre un club nocturno de París de principios del siglo veinte, es el segundo espectáculo con mayor cantidad de nominaciones AP

En a categoría de dirección de obras de teatro el jurado reparó en David Cromer (The Sound Inside), Stephen Daldry (The Inheritance), Kenny Leon (A Soldier’s Play), Jamie Lloyd (Betrayal) y Robert O’Hara (Slave Play). Por el lado de los musicales, el listado lo componen Phyllida Lloyd (Tina...); Diane Paulus (Jagged Little Pill) y Alex Timbers (Moulin Rouge!). Y en coreografías, los nominados al Tony son Sidi Larbi Cherkaoui (Jagged Little Pill), Sonya Tayeh (Moulin Rouge!) y Anthony Van Laast (Tina).

El domingo, la entrega de los Tony como el festejo llega a audiencia local por Film&Arts, señal disponible en Cablevisión, DirecTv, Telecentro, Movistar TV, Claro TV y Supercanal. “El teatro siempre sobrevivirá”, dijo James Monroe Iglehart, ganador del Tony en 2014 por Aladdin, apenas comenzó la corta transmisión durante la cual se fueron nombrados a todos los espectáculos nominados. “No se preocupen, Broadway volverá”, insistió el actor casi al final. El anuncio fue en octubre del año pasado. Broadway volvió y, el domingo, lo celebra.