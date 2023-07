Ricky Pashkus y Pichón Baldinú anticipan cómo será el espectáculo que celebra cuatro décadas de democracia en Plaza de Mayo

escuchar

Esta tarde, de 14 a 20, la Avenida de Mayo y sus inmediaciones serán escenario de un festejo único, titulado BA celebra 40 años de democracia, en honor al período cívico iniciado el 10 de diciembre de 1983. Organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, el evento constará de dos etapas: en la primera, a partir de las 14, habrá charlas debate con personalidades destacadas del cine, la literatura, la música y el periodismo; y también diversas actividades para niños y jóvenes, como talleres de serigrafía, sesiones con djs en vivo, más presentaciones de artistas itinerantes de todo el país. Luego, a las 18, comenzará la atracción principal de la jornada: un espectáculo multimediático, con 300 artistas en escena, 40 bailarines aéreos, una orquesta de 16 músicos y proyecciones audiovisuales, concebido y dirigido por Ricky Pashkus y Pichón Baldinú. LA NACION conversó con ellos sobre las características del festejo y la naturaleza de su trabajo, el primero que encaran juntos.

“El espectáculo tendrá una duración de una hora y 40 minutos, se hará sobre un escenario hermosísimo levantado a espaldas de la Casa Rosada y frente al Cabildo, de 20 metros de ancho y 20 de alto, en el que actuarán 100 bailarines locales (que podríamos decir que integran el ballet estable del show), comandados por varios coreógrafos, más otros 100 que vienen de distintas provincias y los del grupo Juventud Prolongada, de Jujuy, cuyos componentes son personas que tienen entre 50 y 85 años, y que visten unos vestuarios inusitados y danzan un carnavalito inmenso; también se sumarán ocho parejas de chamamé, de Corrientes, y el campeón nacional de malambo, Rulo Hernández, que es de Neuquén. No creo que antes la gente haya visto a tantos bailarines juntos, por eso creo que esto será un hecho histórico”, comienza contando Pashkus, famoso por sus puestas de musicales, como Los productores, Hairspray, Sweeney Todd, A Chorus Line y Kinky Boots. A todos estos artistas en escena hay que sumarle los bailarines aéreos, que desarrollarán sus coreografías a varios metros de altura. Esta tarea recayó en Baldinú, un experto en estas lides, que primero fue uno de los fundadores de La Organización Negra, luego de De la Guarda y más tarde figura esencial en el armado aéreo de Tarzán, The Musical, en Broadway. “El espectáculo fue armado en tiempo récord –explica Baldinú–, recibimos la propuesta tres meses atrás y luego tuvimos sólo dos para construir el guión, el laid out (diseño) del escenario, convocar a los artistas y después ensayar. Fue muy poco tiempo para armar algo tan complejo como esto, pero no pudimos ni quisimos negarnos a participar de un evento tan importante como la celebración de los 40 años de democracia”. A continuación, Baldinú especifica cómo fue el arduo proceso de ensayo, que también estuvo dividido por áreas: “Tuvimos tres espacios de ensayos bien marcados: el Parque de la Estación, en Balvanera, para todo lo que fue coreografías de piso; y otros dos, donde me tocó trabajar a mí, en Villa Soldati. Mientras que en el Parque Roca hicimos los ensayos técnicos de los sistemas aéreos que debimos inventar para este show, en el Parque de la Ciudad hicimos los ensayos de las coreografías aéreas con grúas”.

–¿En qué consiste BA celebra 40 años de democracia?

Pichón Baldinú: –El espectáculo constituye un recorrido a través de los eventos que caracterizaron el espíritu de cada una de las cuatro décadas de nuestra democracia. Para ello construimos una narrativa desarrollada a través de un lenguaje artístico y multidisciplinario. Es decir que buscamos que el espectador construya la historia desde la imaginación y los sentidos. Además de verlo in situ, se podrá ver desde todo el el país a través de la plataforma digital Vivamos Cultura.

–¿Cuáles serán los distintos segmentos del espectáculo?

Baldinú: –El espectáculo tendrá su inicio en la calle, donde se presentará el personaje principal de este relato: la Ciudadanía. Como la democracia no nace de un día para el otro porque sí el primer acto representará la etapa más hostil que la precede, a la que llamamos la Oscuridad. Luego la acción pasará al escenario donde iniciaremos el recorrido de cada década con un segmento que narra el estado del mundo. El objetivo es mostrar cuál era el contexto internacional en que estábamos inmersos. Los cuadros se sucederán a través de canciones, coreografías y narrativas visuales que nos permitirán entender el carácter de cada una de las cuatro décadas. El espectáculo concluirá con un evento musical a gran escala.

Ricky Pashkus: –En la primera parte, la de la Oscuridad, aparecerán por distintas calles, por distintas rutas, por Av. de Mayo, por Diagonal Norte y Diagonal Sur, diferentes murgas acompañadas por los bailarines que están vestidos de ciudadanos y, al subir al escenario, se generará la percepción de la oscuridad, lo que sería toda la época de la dictadura; con la participación tanto al principio como al fin del espectáculo de una grúa que levantará a muchos bailarines evocando la marcha de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide de la Plaza. En cada década va a haber una parte de pantallas en las que se mostrará qué pasaba en el mundo, y también aparecerá un host (anfitrión) que narrará las luces y sombras de cada época. No podemos negar que en cada década existieron momentos muy difíciles, como por ejemplo fueron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, ni otros más bien luminosos, que son recordados con más amor. Desde una mirada histriónica, el host señalará lo positivo y negativo de cada década.

–Entre todos esos segmentos, ¿habrá alguno que claramente convoque a la emoción?

Baldinú: –El espectáculo tiene muchos momentos emotivos, ya que esa es la fibra que queremos tocar en el espectador. Cada uno tendrá lo suyo y con esto digo su diferente nivel de emotividad. Nos gustaría que al final todos podamos sentirnos orgullosos de estar celebrando estos 40 años.

Pashkus: –Después del principio del espectáculo, que es bien fuerte y contundente, pasamos a uno de los momentos más emocionantes de la noche: 100 personas en el escenario recitando el preámbulo de la Constitución, que el doctor Raúl Alfonsín nos hizo recordar en su momento y que tan asociado tenemos al principio de la democracia. Ese preámbulo es literatura pura. Para mí, eso va a provocar piel de gallina.

–¿Qué música acompañará todos estos segmentos?

Baldinú: -La música estará a cargo del maestro Alejandro Terán con quien trabajé hace muchos años atrás en el espectáculo Dogma, de De la Guarda. Alejandro constituyó una orquesta de 16 músicos y puedo garantizarte que esta será la llave que abrirá la sensibilidad y el corazón del espectador.

Entre los conductores del espectáculo, anticipan Pashkus y Baldinú, estarán Mario Pergolini, Moria Casán, Hilda Lizarazu y José María Muscari, entre otros, a los que se suman 300 artistas en escena DIEGO SPIVACOW / AFV

–Se habla de la presencia en el escenario, durante el transcurso del espectáculo, de Mario Pergolini, Hilda Lizarazu, Gladys “La Bomba” Tucumana, Moria Casán, el grupo Poncho, Fer Dente, José María Muscari, Flor Vigna y Mariana Genesio Peña. ¿Cuál será la participación de cada uno de ellos?

Pashkus: –Bueno, varios de ellos oficiarán de hosts. Mario Pergolini, por ejemplo, será el host de la década del 80. ¿Por qué? Porque en esa década la radio tuvo una importancia notoria y porque la Rock & Pop (donde él trabajaba) tuvo un rol sumamente importante. Él va a evocar ese momento. Luego va a estar Moria Casán como la host de los 90. Los hosts de 2000 serán Fer Dente y José María Muscari. Y las hosts de la última década, donde los derechos civiles fueron tan esenciales, serán Mariana Genesio Peña y Flor Vigna. A su vez, habrá números musicales en todas las décadas, que por distintos motivos evocarán lo que en ellas sucedía. Por eso Hilda Lizarazu cantará, en el segmento de la primera década “Hay que salir del agujero interior” (de Virus), luego aparecerá Gladys “La Bomba” Tucumana haciendo un set de música tropical, porque precisamente ese fue el movimiento musical que prosperó en los ´90. Acompañando musicalmente la tercera década, la de 2000, aparecerá Poncho interpretando su hit “Please Me”; y como exponente de la cuarta y última década estará el rapero Under MC, que va a desarrollar una riña de gallos (una competencia con otros raperos, Don Lucero y Ela).

–¿Cómo manejaron lo partidario? ¿Se logró soslayarlo o todas las ideologías se encontrarán representadas en BA celebra 40 años de democracia?

Pashkus: –Tanto Pichón como yo, cuando aceptamos trabajar en este proyecto, dijimos que si bien somos conscientes que esto es un hecho político, porque lo es la democracia y quienes nos convocan, no lo aceptábamos como un hecho partidario, al menos no desde lo que aspirábamos a contar. Lo único que en las pantallas se cuenta a nivel político remite a los momentos en que todos los presidentes, absolutamente todos, firman cuando asumen sus cargos. Nadie nos pidió otra cosa y si alguien nos la hubiera pedido, no la hubiéramos aceptado. Lo que Pichón y yo buscamos es cerrar la grieta. Acá lo más importante es reivindicar la democracia y las opciones que ella brinda. Cualquiera que vivió la dictadura sabe perfectamente lo que es la falta de opciones y, también, que la felicidad es tener opciones. En este corto tiempo aprendí a conocerlo y lo admiro profundamente. Tenemos distintos temperamentos. Aparentemente él es el antipático y yo el dulce. A primera vista, claro. Porque a la segunda… yo soy insoportablemente obsesivo y antipático y él es más blando, sobre todo en cuestiones que involucran a la paciencia. Por eso cada vez que hubo que ir a la discusión frontal terminé yendo yo porque en la segunda instancia siempre me irrito y pongo límites. Él, en cambio, los pone desde un principio, pero luego es más fácil de convencer. Por eso también nos dividimos esa tarea, la de hacer de policía bueno y de policía malo. En fin, fuimos una pareja de trabajo perfecta.

–¿Habrá referencias políticas?

Pashkus: –Sí, indefectiblemente sí. Pero permitime aclarar qué entiendo por política. Tal vez yo lo relacione con los adelantos sociales. Es imposible en un evento de esta naturaleza, sobre la democracia, no nombrar a los derechos adquiridos como, por ejemplo, el de la identidad de género, la ley de interrupción del embarazo, la jubilación del ama de casa, los movimientos feministas como el de Ni Una Menos. Y desde habrá alusiones al Nunca Más, a los que sucedieron en 2001 y, como ya dije, a los atentados terroristas que hubieron en el país. Todos estos fueron o son hechos sociales que irremediablemente se convierten en políticos.

–Antes o después del espectáculo, ¿habrá oradores?

Pashkus: –No, nadie, ni antes ni después. Ni siquiera lo haré yo que tengo tanta tendencia a hablar todo el día sin parar (risas).

–Esta es la primera vez que ustedes trabajan juntos. ¿Qué tal resultó la experiencia?

Pashkus: –Nos llevamos muy bien desde el primer momento. Recuerdo que en nuestro primer Zoom le dije: si podemos en lo esencial estar juntos y en lo no esencial divididos vamos a llevarnos bien. ‘¿A qué te referís con lo esencial y no esencial?’, me preguntó Pichón y le respondí: lo esencial es que el guion lo hagamos entre los dos (de todos modos luego llamamos para que se sumen a Alfredo Estanfolani y Camila Mansilla para que escriban lo que dicen los hosts) y también tenemos que elegir entre ambos a los presentadores, porque todos nos tienen que representar artísticamente. Luego déjame a mí la elección de los bailarines y de la estética general y el sentido narrativo del show (cómo encadenar las transiciones, entre segmento y segmento). A vos, obviamente por tu formación, te quedaría todo lo correspondiente al espacio aéreo. Y él me dijo que era exactamente así como quería dividir el trabajo. Y así lo hicimos, con total amor y respeto y en profunda armonía.

"Me gustaría que la gente se puede sentir identificada con lo que sucede en el escenario y se permita ser atravesada por los recuerdos de todo lo vivido durante estos años de democracia. Esto, en el caso de quienes lo han vivido; y en el caso de quienes por una cuestión de edad no lo han vivido, o tal vez no en su totalidad, espero que BA celebra 40 años de democracia sirva para que entiendan lo que nosotros, los más grandes, hemos pasado", explica Baldinú. DIEGO SPIVACOW / AFV

–¿Cuál creen que será la respuesta de la gente? ¿Cuál quisieran que fuera?

Baldinú: –Me gustaría que la gente se puede sentir identificada con lo que sucede en el escenario y se permita ser atravesada por los recuerdos de todo lo vivido durante estos años de democracia. Esto, en el caso de quienes lo han vivido; y en el caso de quienes por una cuestión de edad no lo han vivido, o tal vez no en su totalidad, espero que BA celebra 40 años de democracia sirva para que entiendan lo que nosotros, los más grandes, hemos pasado. Por otro lado me gustaría inspirar a los más jóvenes para que sigan teniendo fe en esta forma de decidir cómo vivir en sociedad. Por último, quisiera que todos disfrutemos de este espectáculo, tanto los que lo creamos como el público presente. Es muy importante disfrutar de estas oportunidades de arte y cultura en la calle.

Pashkus: –Es difícil prever cuál será la respuesta del público porque los espectáculos al aire libre tienen siempre algo muy imprevisto. Yo tengo una larga lista de espectáculos masivos en mi haber, por ejemplo la organización del festejo por los primeros diez años de democracia, en 1993. A mí me llamó Gerardo Sofovich, a pedido de Carlos Menem, para que lo llevara a cabo en el Luna Park. Recuerdo que, entre otros, participaron Julio Bocca, Mercedes Sosa y Antonio Gasalla. Si bien en aquella ocasión el espectáculo no fue en un lugar al aire libre, también ocurrió un imprevisto. ¿Cuál? Que habían dejado entrar a gente con bombos y, entonces, cuando la orquesta del Teatro Colón empezó a tocar la Obertura 1812 de Tchaikovsky quedó tapada por los clásicos “Perón, Perón, qué grande sos” y “Los muchachos peronistas….”, cantados a viva voz y acompañados con bombos. Fue todo un disparate, para algunos fue divertido, pero para el pobre director de la orquesta, no. Yo creo que este sábado, cuando la gente que vaya escuche el preámbulo de la Constitución no le va quedar más remedio que entregarse en cuerpo y alma a un hecho comunitario único.