Ricky Pashkus dirige el musical Aladín, íntegramente producido en Córdoba

CÓRDOBA.- Córdoba vuelve a convertirse en el punto cero para la producción de un musical que después recorrerá la Argentina y parte de Latinoamérica. Esta vez es Aladín, uno de los cuentos más famosos de Las mil y una noches, aunque no formaba parte de su compilación original. Con la dirección de Ricky Pashkus y la producción de Maximiliano Córdoba y Quality, se estrenará el 4 de julio en esta ciudad, para después salir de gira y llegar a la ciudad de Buenos Aires el año próximo. Los 25 artistas en escena están siendo elegidos en audiciones en Córdoba.

Pashkus dirigió numerosos eventos y creó coreografías para teatro, cine y televisión, entre los que se cuentan Argentum (cerró la primera noche de la 13º Cumbre del G-20 en 2018 en el Colón), más de dos decenas de espectáculos en el Maipo y musicales como Los Productores y Mamma Mia, que nació también en Córdoba en 2023.

Cuando todavía faltan audiciones, ya se presentaron 900 artistas.

“Empezar por Córdoba tiene que ver con muchas cosas -dice a LA NACION-. Por un lado, Quality ya había producido el musical y estaba muy interesada. También pesó la excelente experiencia que tuve con Mamma Mia y las giras con La Ballena. Suma, además, la percepción que tiene un público con interés cultural, un público teatral muy fuerte que se ve en la movida del teatro independiente, del comercial y hasta de los escenarios públicos. Por todo eso es lógico empezar por esta ciudad tan vital”.

Córdoba produjo éxitos como La Granja de Zenón y los shows de El Reino Infantil y fue director de producción de obras como La Ballena, Mentiras Inteligentes y Nazareno Casero al palo. Por su trabajo recorre la Argentina y parte del continente y no tiene dudas de que Córdoba es el segundo foco del país a nivel de programación de espectáculos. “Puede tener que ver con la cantidad de jóvenes, de renovación de público, de movida intensa. Tiene todo para ser el punto de partida de grandes producciones”, sintetiza.

En la última década se realizaron en la Argentina alrededor de una decena de versiones de Aladín, incluyendo la que realizó Quality Producciones. La empresa, fundada por Ricardo Taier, además de producir decenas de espectáculos por año, es dueña de Quality Center, que alberga cuatro salas.

Córdoba subraya que trabajar con Taier es “muy interesante por su trayectoria, por cómo invierten en cultura, cómo renuevan salas. Soy un convencido de que hay que hacer alianzas con gente que sume. Esta empresa logró un equilibrio entre precio y calidad”. Sobre la nueva versión en marcha de Aladín, apunta que es “interesante el poder encontrar otra mirada de estos cuentos actualizándolos a lo que pasa, condimentar esas historias antiguas para que el público se sienta identificado”.

Artistas de distintos perfiles integrarán el elenco de 25 personas en escena.

El otro factor que menciona Pashkus sobre producir en Córdoba es que en CABA hay “mucha competencia” en el mismo rubro”. Admite que hay un boom de musicales: “Cambió el sistema de producción, son obras muy costosas y entonces se trabajan con grupo de productores lo que da mayor resistencia. También tiene que ver con la característica socio económica y socio cultural del país, apuntan a la familia. No es casualidad la inclusión de niños, es una forma de traccionar a la familia entera”.

En esa línea incluye a La fábrica de chocolate, Papá por siempre, Billy Elliot, Annie y Hairspay. “Son musicales que no están más de tres meses en cartelera. En algunos casos solo lo están para las vacaciones, eventos acotados para niños”, añade. Incluye a Aladdin en las propuestas para ese segmento de público, “para toda la familia. Es una comedia musical en versión totalmente argentina, una historia que fue revisitada muchas veces y que ahora haremos con nuestra propia impronta”.

Antecedentes

Pashkus asegura que le interesó la propuesta porque es una historia “que habla de que es hora de soñar, de imaginar, de crear un universo. Todo eso sin que implique negar la realidad. Es la idea de una gesta, de la posibilidad de que los sueños cambian”. La obra se estrenará el 4 de julio en el Quality de la ciudad de Córdoba, con 25 personas en el escenario

Stravaganza fue la primera producción musical de trascendencia nacional que nació en esta provincia. Fue una creada y dirigida por Flavio Mendoza, quien la produjo junto con Ariel Diwan y Sebastián Fucci (Diwan Fucci Producciones). La obra marcó un hito en la cartelera teatral argentina al combinar danza, acrobacia, teatro y una pileta hidráulica en el escenario, y se estrenó en diciembre de 2011 en el Teatro Luxor de Carlos Paz.

El megashow realizó exitosas giras por las principales plazas de Argentina, como Mar del Plata y CABA. Estuvo una década en cartelera y se presentó también en Canadá. Desde el primer momento incorporó talento cordobés, elegido a través de audiciones.

El estreno será el próximo 4 de julio en Córdoba.

En el caso de Mamma Mia, la versión dirigida por Pashkus y producida por Miguel Pardo, se estrenó en diciembre de 2023 también en el Luxor con un elenco encabezado por Florencia Peña y Alejandro Paker, además de artistas seleccionados mediante audiciones locales de las que participaron 2.500 personas. Pashkus recuerda que llamó a la actriz suponiendo que le diría que no y que, en el acto, le respondió “¡Obvio!’”.

Para Aladín ya se presentaron 900 personas a las audiciones, que siguen en la última semana del mes. Ya hay 35 preseleccionados de entre 18 y 45 años. “Pronto llegará el momento de la elección final. Los artistas serán parte de una propuesta de gran despliegue escénico y musical”, sintetiza el director.