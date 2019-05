Saudade: viaje a la identidad en dos épocas distintas

Leni González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2019

Lucas Santa Ana y Francisco Ortiz

Pilar Abentín, Agustín Aguirre, María Lía Bagnoli, Gabriel Gavila, Darío Miño y Patricio Witis

Soledad Ianni /

Lucas Santa Ana

Espacio Polonia, Fitz Roy 1477

domingos, a las 18.30 /65 minutos /Muy buena

El recuerdo de un sabor dulce al que no se puede volver. Esa definición es la que esboza uno de los personajes para explicar esa sensación intransferible que se parece a la melancolía, pero no tiene traducción exacta del portugués al español. Es la "saudade", aquella lejanía triste y feliz cantada por el fado. Saudade es, también, la obra de Lucas Santa Ana y Francisco Ortiz, que desde 2014 (se estrenó en El Estepario) continúa volviendo, igual y distinta en su quinta temporada.

En un living despojado con aire a viejo, además del sillón, mesa, sillas, el teléfono y un tocadiscos, hay cajas sin abrir. Cajas de mudanzas y de recuerdos ocultados por rencores nunca resueltos. Germán regresa a la casa de la infancia. Es mediados de los 90 y hace 30 años que no pisaba ese lugar donde, por última vez, vio a su papá. Es el reencuentro con Sergio, su "amiguito" de entonces, el hijo del matrimonio vecino que había recibido con cariño a la familia cuando recién llegaba de Brasil, de donde el padre tuvo que escapar por el golpe militar de 1964.

En ese espacio se cruzarán de manera especular dos historias de amor que el espectador verá crecer de a poco. Dos reflejos de épocas muy distintas, más una tercera, que es el presente del público desde donde se arma el rompecabezas temporal y, por supuesto, ideológico. No por "bajada de línea" sino por las imágenes vinculares construidas entre las paredes de lo doméstico: ¿qué significaba salir del clóset en los mismos años que Roberto Carlos y Sandro vendían miles de discos a los jóvenes? ¿Cómo había cambiado la situación en democracia y las primeras marchas de orgullo LGBT donde no eran pocos los que iban cubiertos con máscaras? ¿Cómo no comparar con el hoy?

El autor y director Santa Ana (Las llaves), también guionista y cineasta (El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui) consigue que estas temporalidades paralelas fluyan en escena. Nada es forzado en la revelación. Las cajas se abren y resuenan. "Só por amor" y "Louco por vocé", hits de Roberto Carlos, giran otra vez en la bandeja; las diapositivas de unas vacaciones se suceden en la pared; cartas, una postal, un tiempo borrado que empuja en espiral. Con un elenco muy aceitado y dos protagonistas sensibles como Gabriel Gavila y Darío Miño, Saudade tiene el sabor de lo perdido que, como siempre, es una invitación al viaje por la identidad.