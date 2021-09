Sin conflictos: abrazos, risas y complicidad en el estreno de Desnudos

Desnudos, el éxito en la temporada de verano de Mar del Plata, 2020, ahora puede disfrutarse en la calle Corrientes. La obra, que debió recalcular sus planes de gira por la pandemia del coronavirus, se estrenó este jueves por la noche en el teatro Metropolitan y resultó todo una alegría para los amantes del teatro y, en especial, de la comedia.

Protagonizada por Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Mercedes “Mey” Scápola, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres, la pieza, que está basada en una película alemana de Doris Dörrie, narra el encuentro de tres parejas amigas en una cena que no resulta como habían pensado y termina con un juego peligroso: saber si cada uno puede reconocer a su pareja desnuda, con los ojos vendados.

La versión de Esther Feldman y Alejandro Maci, con dirección de Juan Branca y producción de Javier Faroni, funciona como una excusa para hablar de vínculos, de amor, de desamor, de amistad y de crisis. Más allá de la separación de Castro y Rojas, quienes meses atrás dieron por terminada su relación, la química entre los protagonistas sigue intacta y a simple vista y por las historias que comparte la actriz en su cuenta de Instagram, se percibe que entre ellos no hay resquemores.

Sabrina Rojas, Brenda Gandini y Luciano Castro festejan y agadecen después de la primera función en el Metropolitan

En diálogo con LA NACION, Rojas -quien está saliendo con el Tucu López-, habló de cómo es trabajar con su ex: “Siempre es un placer trabajar con Luciano (Castro) porque es un hermoso compañero y soy una gran admiradora de su trabajo. Es una experiencia preciosa que nos queda en el recuerdo. Tal vez, en la rutina de la familiar tenés algunas obligaciones y acá venimos con otras ganas. Nos admiramos desde el talento, la responsabilidad, me gusta ver cómo es generoso con otro compañero. Podemos disfrutar mucho y es hermoso compartir el escenario con él”.

La energía y la química de los protagonistas en el escenario, luego de retomar una obra que se vio interrumpida por la pandemia

Además de Castro y Rojas, dentro del elenco también se encuentran Gandini y Heredia, también pareja en la vida real. Más allá de los rumores de crisis, que ambos desestimaron, la actriz dijo que cuando están en el escenario, Gonzalo es uno más. ”Cuando vamos al teatro somos compañeros y no estamos con la rutina familiar, como en casa. Con Gonzalo a veces nos olvidamos que somos pareja, nos divertimos, nos reímos, nos miramos desde otro lugar. No me modifica en absoluto que esté en el escenario, al contrario. Quizá nos vamos discutiendo del ensayo algo que no le podés decir a un compañero pero sí a tu pareja, pero no más que eso. Lo pasamos muy bien y nos llevamos mejor en el teatro que en casa (ríe), porque estamos más relajados. Además es un lugar que nos gusta, que disfrutamos y estamos más distendidos, más atentos a otras cosas”, reveló a este medio.

Anoche, la pareja, la expareja y Cáceres y Scápola volvieron a hacer reír con esta comedia que, si sigue con la tendencia de 2020, podría convertirse en una de las citas obligadas de la calle Corrientes.

La platea masculina: Cáceres, Castro y Heredia, relajados en la gran noche de Desnudos

Gandini, Rojas y Scápola, a pura sonrisa; días antes, se habían divertido mostrado el detrás de escena de la obra en una serie de historias

Castro y Heredia saluda al público, tras el estreno

Rojas, enamorada del Tucu López, se mostró cómoda trabajando con el padre de sus hijos